Πανελλαδικές 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

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Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη γνωστοποίησε ότι αύριο Πέμπτη (23/7) μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η βασική πρόσβαση θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr, όπου θα απαιτείται η καταχώριση του οκταψήφιου κωδικού υποψηφίου, καθώς και των τεσσάρων αρχικών γραμμάτων των προσωπικών του στοιχείων, γραμμένων με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί εγκαίρως στην ειδική υπηρεσία του gov.gr θα λάβουν το αποτέλεσμα και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τέλος, οι πίνακες με τις επιτυχίες θα αναρτηθούν και στα Λύκεια όλης της χώρας. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεν θα αναγράφονται ονοματεπώνυμα, αλλά μόνο ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου και το τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί.