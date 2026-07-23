Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026

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Οι δύο μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στον κόσμο, η Lockheed Martin και η RTX, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αναμένουν ισχυρά κέρδη στο μέλλον, καθώς μια σειρά παγκόσμιων συγκρούσεων —από το Ιράν έως την Ουκρανία— έχει εξαντλήσει τα αποθέματα του Πενταγώνου, τα οποία θα πρέπει να αναπληρωθούν.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027

Οι επενδυτές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την είδηση, ωθώντας τη μετοχή της Lockheed σε άνοδο 10,6% και ενισχύοντας τη μετοχή της RTX κατά 7,7%.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει παροτρύνει τις αμυντικές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και η παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξαντλούν τα αποθέματα του Πενταγώνου.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε αυτή την εβδομάδα τη δική της εκδοχή ενός εκτενούς νομοσχεδίου για την αμυντική πολιτική, το οποίο θα εγκρίνει δαπάνες άνευ προηγουμένου ύψους 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ένοπλες δυνάμεις.

Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους, βλήματα και πυρομαχικά με προώθηση πυραύλου από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Αύξηση εσόδων για τη Lockheed Μartin

Τα έσοδα της Lockheed από πυραύλους και συστήματα ελέγχου πυρός αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20% στα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην αύξηση της παραγωγής των πυραύλων PAC-3 και των πυραύλων ακριβείας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν τους τελευταίους μήνες. Ο τομέας αυτός ενισχύθηκε επίσης από την αυξημένη παραγωγή των πυραύλων αναχαίτισης THAAD, αφού η εταιρεία υπέγραψε τον Ιούνιο σύμβαση ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την τετραπλασιασμό της παραγωγής.

«Η κυβέρνηση μας παρέχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι θα έκανε παραδοσιακά… ώστε να μπορούμε να κινηθούμε ταχύτερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lockheed Martin, Jim Taiclet, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

«Αυτό ακούω από τον αναπληρωτή υπουργό κάθε φορά που συναντιόμαστε και όχι μόνο: πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Steve Feinberg.

Ανεκτέλεστο ύψους 230 δισ. δολαρίων

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Lockheed — παραγγελίες που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί — αυξήθηκε στα 230,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 38,3% από τα 166,5 δισ. δολάρια του περασμένου έτους.

«Βρισκόμαστε σε ενεργό διάλογο, εξετάζοντας άλλες πιθανές ευκαιρίες. Βλέπουμε πράγματι μια πραγματική ευκαιρία εδώ για περισσότερες συνεργασίες, ώστε να αυξήσουμε την παραγωγή ταχύτερα, ιδίως στην Ευρώπη», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Lockheed, Evan Scott, σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Reuters.

Η εταιρεία προβλέπει πλέον ότι τα έσοδα για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 79,75 δισεκατομμυρίων και 81,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το προηγούμενο εύρος των 77,5 δισεκατομμυρίων έως 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 79,14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αύξηση 22% στις παραγγελίες για την RTX

Στην RTX, το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών αυξήθηκε κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 289 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 170 δισεκατομμύρια αφορούν παραγγελίες στον τομέα της εμπορικής αεροδιαστημικής και τα 119 δισεκατομμύρια στον τομέα της άμυνας. Η ζήτηση για υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και γενικής αναμόρφωσης αεροσκαφών παρέμεινε ισχυρή, καθώς τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις ανάγκασαν τις αεροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παλαιότερους και πιο δαπανηρούς στόλους.

Οι πωλήσεις της Raytheon, του κλάδου όπλων της RTX, αυξήθηκαν κατά 18% στα 8,27 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στη ζήτηση για τα συστήματα πυραύλων Patriot, Standard και AMRAAM.

«Περίπου το ήμισυ των παραγγελιών (της Raytheon) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, 10 δισεκατομμύρια δολάρια, προήλθε από διεθνείς πελάτες. Από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, τα 7 δισεκατομμύρια προήλθαν από Ευρωπαίους πελάτες», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της RTX, Neil Mitchill, στο Reuters.

Η RTX προβλέπει πλέον για το 2026 προσαρμοσμένες πωλήσεις ύψους 95 έως 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 92,5 έως 93,5 δισεκατομμύρια δολάρια προηγουμένως, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 94,08 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη σε 7,10-7,25 δολάρια ανά μετοχή, από 6,70-6,90 δολάρια προηγουμένως.

Περίπου τα δύο τρίτα της αύξησης στις ετήσιες προβλέψεις κερδών της RTX προέρχονται από τη Raytheon, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό περίπου 25% προέρχεται από την Collins, την επιχείρηση κατασκευής εξαρτημάτων αεροσκαφών, όπως ανέφερε ο Seth Seifman, αναλυτής της JPMorgan.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RTX, Chris Calio, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι η εταιρεία διαβλέπει πιθανές ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή εν μέσω των τρεχουσών εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι η RTX διαθέτει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη.