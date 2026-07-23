 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Defense Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους και βλήματα των Lockheed Martin - RTX

World 23.07.2026, 20:50
Σχολιάστε
Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι δύο μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στον κόσμο, η Lockheed Martin και η RTX, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αναμένουν ισχυρά κέρδη στο μέλλον, καθώς μια σειρά παγκόσμιων συγκρούσεων —από το Ιράν έως την Ουκρανία— έχει εξαντλήσει τα αποθέματα του Πενταγώνου, τα οποία θα πρέπει να αναπληρωθούν.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027

Οι επενδυτές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την είδηση, ωθώντας τη μετοχή της Lockheed σε άνοδο 10,6% και ενισχύοντας τη μετοχή της RTX κατά 7,7%.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει παροτρύνει τις αμυντικές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και η παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξαντλούν τα αποθέματα του Πενταγώνου.

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης έναν στρατιωτικό προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε αυτή την εβδομάδα τη δική της εκδοχή ενός εκτενούς νομοσχεδίου για την αμυντική πολιτική, το οποίο θα εγκρίνει δαπάνες άνευ προηγουμένου ύψους 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ένοπλες δυνάμεις.

Η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Σύμφωνα με στοιχεία του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους, βλήματα και πυρομαχικά με προώθηση πυραύλου από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης κατά του Ιράν, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Αύξηση εσόδων για τη Lockheed Μartin

Τα έσοδα της Lockheed από πυραύλους και συστήματα ελέγχου πυρός αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20% στα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην αύξηση της παραγωγής των πυραύλων PAC-3 και των πυραύλων ακριβείας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν τους τελευταίους μήνες. Ο τομέας αυτός ενισχύθηκε επίσης από την αυξημένη παραγωγή των πυραύλων αναχαίτισης THAAD, αφού η εταιρεία υπέγραψε τον Ιούνιο σύμβαση ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την τετραπλασιασμό της παραγωγής.

«Η κυβέρνηση μας παρέχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι θα έκανε παραδοσιακά… ώστε να μπορούμε να κινηθούμε ταχύτερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lockheed Martin, Jim Taiclet, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

«Αυτό ακούω από τον αναπληρωτή υπουργό κάθε φορά που συναντιόμαστε και όχι μόνο: πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Steve Feinberg.

Ανεκτέλεστο ύψους 230 δισ. δολαρίων

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της Lockheed — παραγγελίες που δεν έχουν ακόμη εκτελεστεί — αυξήθηκε στα 230,4 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 38,3% από τα 166,5 δισ. δολάρια του περασμένου έτους.

«Βρισκόμαστε σε ενεργό διάλογο, εξετάζοντας άλλες πιθανές ευκαιρίες. Βλέπουμε πράγματι μια πραγματική ευκαιρία εδώ για περισσότερες συνεργασίες, ώστε να αυξήσουμε την παραγωγή ταχύτερα, ιδίως στην Ευρώπη», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Lockheed, Evan Scott, σε τηλεφωνική συνέντευξη με το Reuters.

Η εταιρεία προβλέπει πλέον ότι τα έσοδα για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 79,75 δισεκατομμυρίων και 81,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από το προηγούμενο εύρος των 77,5 δισεκατομμυρίων έως 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 79,14 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αύξηση 22% στις παραγγελίες για την RTX

Στην RTX, το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών αυξήθηκε κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 289 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 170 δισεκατομμύρια αφορούν παραγγελίες στον τομέα της εμπορικής αεροδιαστημικής και τα 119 δισεκατομμύρια στον τομέα της άμυνας. Η ζήτηση για υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και γενικής αναμόρφωσης αεροσκαφών παρέμεινε ισχυρή, καθώς τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις ανάγκασαν τις αεροπορικές εταιρείες να διατηρήσουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παλαιότερους και πιο δαπανηρούς στόλους.

Οι πωλήσεις της Raytheon, του κλάδου όπλων της RTX, αυξήθηκαν κατά 18% στα 8,27 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στη ζήτηση για τα συστήματα πυραύλων Patriot, Standard και AMRAAM.

«Περίπου το ήμισυ των παραγγελιών (της Raytheon) κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, 10 δισεκατομμύρια δολάρια, προήλθε από διεθνείς πελάτες. Από αυτά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, τα 7 δισεκατομμύρια προήλθαν από Ευρωπαίους πελάτες», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της RTX, Neil Mitchill, στο Reuters.

Η RTX προβλέπει πλέον για το 2026 προσαρμοσμένες πωλήσεις ύψους 95 έως 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 92,5 έως 93,5 δισεκατομμύρια δολάρια προηγουμένως, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 94,08 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα κέρδη σε 7,10-7,25 δολάρια ανά μετοχή, από 6,70-6,90 δολάρια προηγουμένως.

Περίπου τα δύο τρίτα της αύξησης στις ετήσιες προβλέψεις κερδών της RTX προέρχονται από τη Raytheon, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό περίπου 25% προέρχεται από την Collins, την επιχείρηση κατασκευής εξαρτημάτων αεροσκαφών, όπως ανέφερε ο Seth Seifman, αναλυτής της JPMorgan.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RTX, Chris Calio, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ότι η εταιρεία διαβλέπει πιθανές ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή εν μέσω των τρεχουσών εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι η RTX διαθέτει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC
Ομιλος Carrefour: Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο
World

Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο για τον Ομιλο Carrefour
Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
World

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ
World

Μπετόβεν ή πουλιά; Η ΕΚΤ αποκάλυψε τα νέα ευρώ
Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%
World

Aύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά 53% σχεδιάζει η Κίνα
Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια
World

Η Ρωσία δεν έχει βενζίνη και εισάγει από Ινδία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
E65: Εγκαίνια για τον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον «Ε65» - Η στρατηγική σημασία του οδικού άξονα

Τα τελευταία 46 χλμ. του «Ε65» παραδίδονται στην κυκλοφορία - Ποιος είναι ο αυτοκινητόδρομος των 182,1 χλμ. - Ο 3ος κάθετος οδικός άξονας της χώρας

Χρήστος Κολώνας
Έρευνα και Ανάπτυξη: Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Economy

Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας

Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την Ευρώπη

Γιάννης Αγουρίδης
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Ναυτιλία: Διπλή απειλή σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ποντοπόρος

Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Έρχεται νέα μείωση το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές

Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
Konva: Κέρδη «αλίευσε» η Trata παρά την οριακή μείωση πωλήσεων το 2025
Business

Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης

H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready meals

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC

Συνάντηση των επτά μελών του OPEC+ στις 2 Αυγούστου την ώρα που η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
World

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους και βλήματα των Lockheed Martin - RTX

EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ
World

Μπετόβεν ή πουλιά; Η ΕΚΤ αποκάλυψε τα νέα ευρώ

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν από την ΕΚΤ έχουν θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά»

Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%
World

Aύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά 53% σχεδιάζει η Κίνα

Μέχρι το 2030, η Κίνα επιδιώκει επίσης να προσθέσει πάνω από 300 γιγαβάτ (GW) ανανεώσιμης ισχύος αιχμής

Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια
World

Η Ρωσία δεν έχει βενζίνη και εισάγει από Ινδία

Η αποστολή υπογραμμίζει την κρίση που αντιμετωπίζει η Ρωσία μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μείωσαν τις προμήθειες και οδήγησαν σε εκτεταμένες ελλείψεις

Wildberries: Η ρωσική… Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας
World

Η ρωσική... Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού γίγαντα λιανικής πώλησης Wildberries, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον πόλεμο

Λαγκάρντ: Ομόφωνη με αστερίσκους η απόφαση – Πόρτα για αύξηση επιτοκίων ελέω.. ενεργειακής κρίσης
World

Λαγκάρντ: «Παράθυρο» αύξησης των επιτοκίων ελέω... ενέργειας

Η Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Oil Prices Surge as Red Sea and Hormuz Risks Mount
English Edition

Oil Prices Surge as Red Sea and Hormuz Risks Mount

Oil prices surge to six-week highs as Houthi threats in the Red Sea and rising tensions in the Strait of Hormuz fuel fears of global supply disruptions.

OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Commodities

Νέα αύξηση παραγωγής από το Σεπτέμβριο σχεδιάζει ο OPEC

Συνάντηση των επτά μελών του OPEC+ στις 2 Αυγούστου την ώρα που η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια

Ομιλος Carrefour: Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο
World

Πάνω απο τις προβλέψεις οι πωλήσεις στο δεύτερο τρίμηνο για τον Ομιλο Carrefour

Ο πολυεθνικός Ομιλος Carrefour σημείωσε θετικές επιδόσεις στις βασικές αγορές Γαλλία, Ισπανία και Βραζιλία

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026
World

Lockheed Martin – RTX αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για το 2026

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 50.000 πυραύλους και βλήματα των Lockheed Martin - RTX

EKT: Μπετόβεν ή πουλιά; – Τα νέα σχέδια τραπεζογραμματίων ευρώ
World

Μπετόβεν ή πουλιά; Η ΕΚΤ αποκάλυψε τα νέα ευρώ

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν από την ΕΚΤ έχουν θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά»

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65
Κατασκευές

Περιστέρης: Πώς κρατήσαμε ζωντανό το έργο του Ε65

Ο Γιώργος Περιστέρης πρόεδρος και CEO του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε στα εγκαίνια του Ε65 την περιπέτεια του έργου – Σε κυκλοφορία αύριο 24 Ιουλίου ο αυτοκινητόδρομος

Χρήστος Κολώνας
Κινα: Στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής απο ΑΠΕ κατά 53%
World

Aύξηση της παραγωγής ΑΠΕ κατά 53% σχεδιάζει η Κίνα

Μέχρι το 2030, η Κίνα επιδιώκει επίσης να προσθέσει πάνω από 300 γιγαβάτ (GW) ανανεώσιμης ισχύος αιχμής

Ρωσία: Εισάγει καύσιμα από Ινδία καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διυλιστήρια
World

Η Ρωσία δεν έχει βενζίνη και εισάγει από Ινδία

Η αποστολή υπογραμμίζει την κρίση που αντιμετωπίζει η Ρωσία μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μείωσαν τις προμήθειες και οδήγησαν σε εκτεταμένες ελλείψεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Βουτιά 13% για Tesla και 7% για Αlphabet – Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες
Markets

Βουτιά στις μετοχές Tesla-Αphabet - Aνησυχία επενδυτών για τις δαπάνες

Προβληματισμός για το αν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται ήδη σε σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες τεχνολογίας

Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live
Κατασκευές

Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live

Ο κλειστός αυτοκινητόδρομος Ε65 μήκους 182,1 χλμ. κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τον διαχειρίζεται η Κεντρική Οδός

Wildberries: Η ρωσική… Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας
World

Η ρωσική... Amazon βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον του ρωσικού γίγαντα λιανικής πώλησης Wildberries, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον πόλεμο

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Θετική η εισήγηση της Κομισιόν για την πρόταση αναθεώρησης
Macro

«Πράσινο φώς» της ΕΕ για την αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης ενισχύονται δράσεις όπως η η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος 2025-2034

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες σε τράπεζες και blue chips
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το πετρέλαιο «βύθισε» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε κατά 2,02% στις 2.456,16 μονάδες, με τον τζίρο να εκτοξεύεται και τις ενεργειακές εντάσεις να πιέζουν τις διεθνείς αγορές

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν
Πετρέλαιο

Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν

Εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια
Economy

Φοροαπαλλαγές ρεκόρ για 90 επενδυτικά σχέδια

Οι φορολογικές απαλλαγές που εκδόθηκαν απο το υπουργείο Ανάπτυξης είναι πενταπλάσιες σε σχέση με το 2025

ΟΠΑ: Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών – φοιτητριών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σταθερά στην πρώτη θέση στην προτίμηση των φοιτητών το ΟΠΑ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ αποτελεί το πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων και ένα από τα πιο υψηλόβαθμα Τμήματα πανελληνίως,

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies