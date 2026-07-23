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Inside Stories 23.07.2026, 07:00
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Το ταμπλό… μίλησε, ο Μεγάλου έβαλε την… τήβεννο, η αλλαγή σελίδας στα ΕΛΤΑ, ο ΑΔΜΗΕ βάζει τις Κυκλάδες στην πρίζα και ο Θεοδωρικάκος «πιλοτάρει» Airbus
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Μετά το τραπεζικό ξέσπασμα της προηγούμενης συνεδρίασης, η αγορά κατέβασε ταχύτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ενδιαφέρον μειώθηκε.

Αντίθετα, οι επαγγελματίες της αγοράς θεωρούν ότι τώρα αρχίζει το πραγματικό τεστ, καθώς οι επόμενες ημέρες θα κριθούν από τα εταιρικά αποτελέσματα, τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και το διεθνές κλίμα.

Τραπεζική ανάσα

Η εικόνα της χθεσινής συνεδρίασης ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη υψηλότερα. Οι συναλλαγές υποχώρησαν στα 286 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα 266 εκατ. ευρώ αφορούσαν και πάλι τις μετοχές του FTSE 25, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγάλη κεφαλαιοποίηση εξακολουθεί να συγκεντρώνει σχεδόν ολόκληρο το ενδιαφέρον.

Οι τράπεζες δεν συνέχισαν με την ίδια ένταση της προηγούμενης ημέρας. Αρκετά χαρτοφυλάκια φαίνεται πως προτίμησαν να κατοχυρώσουν μέρος των πρόσφατων κερδών, περιμένοντας πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων. Εξαίρεση αποτέλεσε η Εθνική Τράπεζα, η οποία συνέχισε ανοδικά.

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Οι εκπλήξεις του ταμπλό

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα της Titan. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι ο όμιλος θα παρουσιάσει ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο και δεν αποκλείουν να αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις του για τη φετινή χρήση. Στήριξη στον Γενικό Δείκτη προσέφερε και η Coca-Cola HBC, έστω και χωρίς ιδιαίτερα αυξημένες συναλλαγές.

ΤΙΤΑΝ

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Η παύση της ΕΚΤ…

Εκτός συνόρων, οι αγορές προεξοφλούν ότι στην Φρανκφούρτη θα πατήσουν φρένο στη σημερινή συνεδρίαση για τα επιτόκια, ωστόσο κάποιοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί.

Το εργαλείο μέτρησης ECB Watch —το οποίο υπολογίζει τις πιθανότητες αλλαγών στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ με βάση την ανάλυση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια του ευρώ— δίνει 92% πιθανότητα το βασικό επιτόκιο να παραμείνει αμετάβλητο στο 2,25%.

Για μια έκπληξη αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, οι πιθανότητες περιορίζονται στο μόλις 8%.
… και τα γεράκια που παραμονεύουν

Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βρίσκεται στην απόφαση, αλλά στις διατυπώσεις.

Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η Φρανκφούρτη ετοιμάζεται να στείλει ένα σαφώς πιο «γερακίσιο» (hawkish) μήνυμα για τη συνέχεια, κρατώντας ορθάνοιχτο το παράθυρο για νέα αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.

Με λίγα λόγια, μπορεί η ΕΚΤ να κάνει μια προσωρινή στάση, αλλά φροντίζει να υπενθυμίσει στις αγορές ότι ο κύκλος της σύσφιξης δεν έχει κλείσει απαραίτητα.

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Τα νέα ευρώ, η Κριστίν και το… γκάλοπ

Η Κριστίν Λαγκάρντ είδε πρώτη τα τελικά σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ. Η Πρόεδρος της ΕΚΤ τσέκαρε τις προτάσεις που προέκρινε η επιτροπή των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και, έκανε γνωστό–μέσω ανάρτησης στο LinkedIn–, σειρά παίρνει τώρα το ευρύ κοινό.

Σήμερα το απόγευμα (16:15 ώρα Κεντρικής Ευρώπης) αναμένονται τα αποκαλυπτήρια των καινούργιων χαρτονισμάτων και ξεκινά η διαβούλευση, όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν να πουν τη γνώμη τους.

Το ερώτημα βέβαια δεν είναι μόνο ποιο σχέδιο θα αρέσει περισσότερο στο γκάλοπ, αλλά η αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, η οποία κατρακυλάει ελέω… υψηλού πληθωρισμού.

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Επίτιμος διδάκτορας ο Χρήστος Μεγάλου

Με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Doctorate in Business Administration – honoris causa) τίμησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, το Aston University της Βρετανίας, στο πλαίσιο των φετινών τελετών αποφοίτησης.

Ο ίδιος γνωστοποίησε τη διάκριση με ανάρτησή του στο LinkedIn, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή του στο πανεπιστήμιο όπου σπούδασε ως μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή. Όπως έγραψε, στο Aston διαμορφώθηκαν πολλές από τις αρχές που καθοδήγησαν την επαγγελματική του πορεία, ενώ σημείωσε ότι κάθε στάδιο της διαδρομής του ενίσχυσε την πεποίθηση πως η διαχρονική επιτυχία χτίζεται πάνω στην υπευθυνότητα, την ανθεκτικότητα και την ακεραιότητα.

Στην ίδια ανάρτηση αφιέρωσε τη διάκριση στην οικογένειά του, την οποία χαρακτήρισε σταθερό στήριγμα σε όλη την επαγγελματική του πορεία, ενώ ευχαρίστησε το Aston University και όλους όσοι, όπως ανέφερε, υπήρξαν μέρος αυτού του ταξιδιού.

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Τα ΕΛΤΑ

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Υπερταμείο) συνεχίζει να στελεχώνει τις δημόσιες εταιρείες που βρίσκονται με μανατζερ, τεχνοκράτες αλλά και με έμπειρους ανθρώπους από το χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανακοίνωση για τον διορισμό του Κωνσταντίνου Μασσέλου στη θέση του προέδρου του ΔΣ των ΕΛΤΑ.

Ο Μασσέλος, μεταξύ άλλων, είχε διατελέσει για οκτώ χρόνια, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) όπου υπό την ηγεσία του, η χώρα πέτυχε σχεδόν καθολική κάλυψη δικτύων 5G, επιτάχυνε την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και διαμόρφωσε ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο που ενίσχυσε τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, εκπροσώπησε τη χώρα σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ψηφιακής πολιτικής της Ευρώπης.

Στα ΕΛΤΑ το μεγάλο στοίχημα είναι ο οργανισμός να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες, να δημιουργεί εμπιστοσύνη και να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

ΕΛΤΑ: Ο Κωνσταντίνος Μασσέλος νέος πρόεδρος ΔΣ

Η σφραγίδα Παπαχρήστου

Να σημειώσω εδώ ότι το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείου υπό τον CEO Γιάννη Παπαχρήστου έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2025 με αρχές του έτους να προχωρά στην επιλογή ικανών στελεχών για τις διοικητικές θέσεις στις δημόσιες εταιρείες.

Ο Παπαχρήστου δίνει μεγάλο βάρος στις ηγετικές ικανότητες και κυρίως στην εμπειρία των ανθρώπων που θα αναλάβουν εκτελεστικές αρμοδιότητες από προηγούμενες θέσεις τους σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο, όπως φαίνεται και από την επιλογή του προέδρου στα ΕΛΤΑ.

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Ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Ο ΑΔΜΗΕ υλοποιεί στρατηγικής σημασίας έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης στη χώρα. Η ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία είναι ο στρατηγικός στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου.

Ένα από τα μεγάλα έργα που ολοκληρώθηκαν είναι οι Δυτικές Κυκλάδες με το ηπειρωτικό σύστημα το οποίο επιχορηγήθηκε με 164,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται δε, η ηλέκτρισή τους.

ΑΔΜΗΕ

Στη Φολέγανδρο

Ο Μάνος Μανουσάκης πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ βρέθηκε στη Φολέγανδρο, όπου κι επισκέφθηκε τον υποσταθμό υψηλής τάσης.

Με ανάρτηση του στο LinkedIn ο έμπειρος μάνατζερ ανέδειξε την ιδιαιτερότητα των έργων του Διαχειριστή και πιο συγκεκριμένα πώς αυτά μπορούν να αναπτυχθούν σε περιοχές χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά και χωρίς να θίγουν την αρχιτεκτονική.

Ο ίδιος τόνισε με τις φωτογραφίες που ανάρτησε ότι ο υποσταθμός που επισκέφθηκε πρόκειται για μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση, στην αιχμή της τεχνολογίας, που κατασκευάστηκε με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

Η Σαντορίνη, η Σέριφος και η Μήλος

Ο Μανουσάκης έκανε επίσης γνωστό ότι τους επόμενους μήνες θα «μπουν στην πρίζα» επίσης η Σαντορίνη, η Σέριφος και η Μήλος, που έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά, «αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής για κατοίκους, τοπικές επιχειρήσεις και ταξιδιώτες και συνεισφέροντας στην μείωση των ΥΚΩ και στον τελικό στόχο που είναι η μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.»

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Ο «κυβερνήτης» Θεοδωρικάκος

Στη θέση του κυβερνήτη ενός AirBus A320 έκατσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων της Aegean. Το κέντρο μαζί με την Τεχνική Βάση έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των εμβληματικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επένδυση, είχε προϋπολογισμό άνω των 66 εκατ. ευρώ και συνολική ενίσχυση 13 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο και ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες.

Σύμφωνα με τους παριστάμενους ο Υπουργός Ανάπτυξης τα πήγε πολύ καλά ως πιλότος του AirBus, πραγματοποιώντας μάλιστα εξαιρετική απογείωση και προσγείωση.

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Η απουσία κατοχύρωσης για το γιαούρτι ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ αφήνει ανοιχτό πεδίο σε απομιμήσεις, private label και προϊόντα «Greek-style» - Τι αναφέρεται σε έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Μιλάνο

Δημήτρης Χαροντάκης

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