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Η… «οπισθοφυλακή» του ΧΑ, το big bang της AKTOR, τι «μαγειρεύουν» στο Μαξίμου, οι κούφιες λέξεις και το σήμα της Ν. Κορέας

Ανάσα μετά την πίεση

Inside Stories 21.07.2026, 07:00
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Η… «οπισθοφυλακή» του ΧΑ, το big bang της AKTOR, τι «μαγειρεύουν» στο Μαξίμου, οι κούφιες λέξεις και το σήμα της Ν. Κορέας
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Η αντίδραση του Χρηματιστηρίου δεν ήταν η… είδηση που περίμενε η αγορά. Η πραγματική είδηση είναι ότι η Λεωφόρος Αθηνών κατάφερε να αποφύγει ένα σοβαρό αρνητικό ρεκόρ: το σερί έξι πτωτικών συνεδριάσεων!

Η αγορά βρήκε –αν και όχι πολλούς- αγοραστές, οι οποίοι πέτυχαν να ισορροπήσουν το κλίμα.

Μια έκτη διαδοχική πτωτική συνεδρίαση δεν θα είχε προηγούμενο εδώ και περίπου δεκατρείς μήνες! Κάτι που η αγορά σίγουρα ήθελε να αποφύγει για λόγους περισσότερο ψυχολογικούς παρά ουσιαστικούς.

Οι συναλλαγές περιορίστηκαν περίπου στα 260 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 300 εκατ. ευρώ που είχαν γίνει σχεδόν καθημερινότητα το προηγούμενο διάστημα.

Τα χαρτοφυλάκια δείχνουν ότι δεν εγκαταλείπουν την ελληνική αγορά, αλλά περιμένουν τους επόμενους καταλύτες για να αυξήσουν την έκθεσή τους.

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Οι τράπεζες στο προσκήνιο

Το ενδιαφέρον στράφηκε και πάλι στις τράπεζες. Η έκθεση της Goldman Sachs ήρθε να ενισχύσει την αισιοδοξία, ανεβάζοντας τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Η αγορά έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι επενδυτές θεωρούν τις τράπεζες το βασικό βαρόμετρο της αγοράς και περιμένουν να επιβεβαιωθεί στην πράξη το θετικό αφήγημα των τελευταίων μηνών.

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Το βλέμμα στην Πειραιώς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Πειραιώς, η οποία ανοίγει ουσιαστικά τον κύκλο των ανακοινώσεων των συστημικών τραπεζών. Η αγορά αναζητά όχι μόνο ισχυρούς αριθμούς αλλά και νέα μηνύματα για την πορεία της κερδοφορίας, τις χορηγήσεις και τις προοπτικές της επόμενης περιόδου.

Δεν είναι λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που επιμένουν ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να αφήνουν περιθώρια ανόδου, παρά την εντυπωσιακή πορεία που έχει ήδη προηγηθεί.

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Επιλεκτικές κινήσεις

Εκτός τραπεζών, επιλεκτικές τοποθετήσεις καταγράφηκαν και σε άλλους τίτλους που είχαν προηγουμένως πιεστεί. Η Cenergy αντέδρασε ανοδικά έπειτα από πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ θετικό πρόσημο κατέγραψε και η CrediaBank.

CrediaBank

Το κοινό στοιχείο, όπως επισημαίνουν, είναι ότι οι επενδυτές δεν αγοράζουν αδιάκριτα. Επιλέγουν εταιρείες με συγκεκριμένο επενδυτικό αφήγημα και περιμένουν τα επόμενα εταιρικά αποτελέσματα για να επαναξιολογήσουν τις θέσεις τους.

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Οι εξωτερικοί καταλύτες

Την ίδια ώρα, κανείς δεν αγνοεί το διεθνές περιβάλλον. Οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να ανατρέπουν τη στρατηγική των μεγάλων χαρτοφυλακίων.

Τα αποτελέσματα των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στο εξωτερικό αναμένεται να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές.

Στο τέλος της εβδομάδας, όμως, όλα τα βλέμματα θα στραφούν στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αγορά δεν περιμένει αλλαγή στα επιτόκια.

Εκείνο που θα αναζητήσουν οι επενδυτές είναι οι διατυπώσεις της διοίκησης για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

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Επέστρεψε δυναμικά…

Τα έλεγε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της AKTOR πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: «Ο AKTOR επέστρεψε», ήταν η μία αναφορά του και «την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα δείτε έναν AKTOR διαφορετικό», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του προς τους μετόχους.

AKTOR

Αν κρίνω, λοιπόν, από την πρώτη ημέρα του βιβλίου προσφορών ο AKTOR όχι απλά επέστρεψε αλλά επέστρεψε δυναμικά… Το ποσό της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ καλύφθηκε μέσα στο πρώτο μισάωρο από το άνοιγμα του βιβλίου και προς το απόγευμα όταν ξεκίνησαν και οι προσφορές των Αμερικανών θεσμικών επενδυτών ήδη είχε υπερκαλυφθεί κατά 2,2 φορές.

Απομένουν, λοιπόν, δύο ημέρες, σήμερα και αύριο για να δούμε την έκβαση της ΑΜΚ. Και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται οι προσφορές να κινηθούν πέριξ των 2 δισ. ευρώ.

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Ο Μητσοτάκης…

Η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει και ήδη γίνονται συναντήσεις της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς, καθόσον ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του Μαξίμου ετοιμάζουν το πακέτο μέτρων που θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα εφαρμοστεί το 2027.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων πραγματοποίησε χθες ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στο πλαίσιο του διαλόγου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν και άλλες πολλές από όλα τα υπουργεία.

Επισήμως, στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών της αγοράς και η διαμόρφωση ενός πακέτου μέτρων που θα ενισχύσει την οικονομία και τα εισοδήματα. Στην πράξη, όμως, η εικόνα θυμίζει…μυρίζει εκλογές.

… η ΔΕΘ και…

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι η ΔΕΘ αποτελεί ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία πριν από την τελική ευθεία προς τις κάλπες, την ώρα που έχει καταστεί σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές.

Γι’ αυτό και κάθε συνάντηση, κάθε εξαγγελία και κάθε διαρροή για φοροελαφρύνσεις, επιδόματα ή ενισχύσεις αντιμετωπίζεται ως μέρος ενός ευρύτερου επικοινωνιακού σχεδίου. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο τι αντέχει ο προϋπολογισμός με βάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, αλλά κυρίως τι μπορεί να αποδώσει στις δημοσκοπήσεις.

…η κρίση της κάλπης

Το πρόβλημα –για την κυβέρνηση- είναι ότι οι πολίτες έχουν πλέον εξοικειωθεί με τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου. Έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις και έχουν διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη, με την ακρίβεια να επιμένει και τα εισοδήματα να πιέζονται.

Εάν η κυβέρνηση πιστεύει ότι με μερικές…γενναιόδωρες εξαγγελίες θα αλλάξει το πολιτικό κλίμα, ίσως υποτιμά τη μνήμη των πολιτών. Γιατί όταν μια κυβέρνηση φτάνει να επενδύει σχεδόν τα πάντα στη ΔΕΘ, δίνει την εντύπωση ότι δεν παρουσιάζει απλώς ένα οικονομικό πρόγραμμα• παίζει τα τελευταία της χαρτιά πριν από την κρίση της κάλπης.

——–

Η τροπολογία για τη ΔΕΘ

Και μιας και ο λόγος για τη ΔΕΘ να σας κάνω γνωστή και μία εξέλιξη για το έργο της ανάπλασης του χώρου όπου διεξάγεται η Έκθεση.

Στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατατέθηκε τροπολογία με την οποία διευθετείται οριστικά το χρηματοδοτικό σχέδιο για το μεγάλο έργο.

Πιο συγκεκριμένα με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν δίνεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης του έργου και από τους πόρους του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αύξηση προϋπολογισμού

Με τον τρόπο αυτό, όπως μου λένε πηγές μου, το έργο που θα τρέξει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Υπερταμείο) θα έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Θα ανέβει στα 200 από 120 εκατ. ευρώ.

ανάπτυξη

Με την τροπολογία δε, κλείνει η τελευταία εκκρεμότητα προκειμένου να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

Κάτι που αναμένεται εντός του Ιουλίου.

Να θυμίσω εδώ ότι η συνολική έκταση της ΔΕΘ θα ανέρχεται περίπου σε 160.000 τ.μ., ενώ  το πάρκο και το πράσινο με το σχέδιο της ανάπλασης θα ξεπερνά το 70% αυτής της έκτασης από 4.3% που είναι σήμερα.

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Γίνεται να θερίσεις χωρίς να σπείρεις;

Στην Ελλάδα έχουμε μια αξιοζήλευτη ικανότητα να μιλάμε ασταμάτητα για την καινοτομία, αρκεί να μη χρειαστεί να την πληρώσουμε. Το ΙΟΒΕ υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη αποτελούν το καύσιμο της οικονομικής μεγέθυνσης. Κι όμως, η χώρα εξακολουθεί να επενδύει μόλις το 1,54% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ βρίσκεται στο 2,24%, ενώ η Νότια Κορέα αγγίζει το εντυπωσιακό 4,94%.

Η μεγαλύτερη υστέρηση, μάλιστα, καταγράφεται στις επιχειρήσεις, εκεί όπου γεννιέται η πραγματική καινοτομία. Αντί να επενδύουμε σε εργαστήρια, πατέντες και νέες τεχνολογίες, εξακολουθούμε να επενδύουμε σε εξαγγελίες, παρουσιάσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις. Και μετά απορούμε γιατί οι καλύτεροι ερευνητές βρίσκουν περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό. Προφανώς, η Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρεί ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει χωρίς να προηγηθεί η έρευνα. Είναι σαν να περιμένεις σοδειά, αλλά να ξεχνάς να σπείρεις.

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Η λειψυδρία

Η λειψυδρία έχει εξελιχθεί σε δομικό πρόβλημα της οικονομίας και φυσικά και της κοινωνίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου πέρα από το ό,τι άνοιξε το θέμα του νερού με το νομοσχέδιο για τη διαχείριση του και την επέκταση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ συνεχίζει και τις χρηματοδοτήσεις έργων για τη λειψυδρία.

Μετά τα 103 έργα σε 63 δήμους, συνολικής αξίας 142 εκατ. ευρώ, που δρομολογήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες, ανοίγει τώρα νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων για έργα ύδρευσης σε όλη τη χώρα.

Νέος κύκλος με έργα 115 εκατ. ευρώ

Η νέα πρόσκληση αφορά έργα ύψους έως 65 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε Δήμους και ΔΕΥΑ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στα δίκτυα και στις υποδομές τους. Οι δικαιούχοι καλούνται να καταθέσουν αιτήματα με σαφή περιγραφή και τεκμηρίωση προϋπολογισμού έως τις 11 Σεπτεμβρίου.

Και η συνέχεια έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όπως μαθαίνουμε από το ΥΠΕΝ ως τον Σεπτέμβριο αναμένονται ακόμη δύο προσκλήσεις, μία για νησιωτικές περιοχές άνω των 3.500 κατοίκων, ύψους 30 εκατ. ευρώ, και μία για ορεινές περιοχές, ύψους 20 εκατ. ευρώ. Έτσι, το νέο πακέτο παρεμβάσεων για το νερό φτάνει συνολικά τα 115 εκατ. ευρώ.

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Συγκρατούν τις τιμές του πετρελαίου οι προσπάθειες διαμεσολάβησης

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης αντισταθμίζουν τους φόβους για περαιτέρω αναταραχές στο πετρέλαιο

ΔΕΘ και δημοσιονομικοί κανόνες: Το νέο πεδίο μάχης της οικονομικής πολιτικής
Economy

Η ΔΕΘ, οι εκλογές και το νέο όριο των παροχών

Η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε φοροελαφρύνσεις, κοινωνικές παροχές και στους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες - Που θα κριθεί το φετινό πακέτο της ΔΕΘ

Αλέξανδρος Κλώσσας

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