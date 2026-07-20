Τα… «κομάντο» του ΧΑ και τα deals που έρχονται, το στοίχημα της AKTOR, η CrediaBank, η αμφιλεγόμενη συνταγή ΟΟΣΑ και ο «χρησμός» για τα επιτόκια

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Η διόρθωση της περασμένης εβδομάδας δεν άλλαξε το αφήγημα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αντίθετα, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς παράγοντες με τους οποίους συνομίλησε η στήλη, οι ξένοι εξακολουθούν να βλέπουν την Ελλάδα ως μία από τις αγορές με το πιο ενδιαφέρον story στην Ευρώπη. «Όποιος περιμένει ότι η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή θα ανατρέψει την εικόνα, μάλλον θα περιμένει άδικα», σχολιάζουν χαρακτηριστικά.

«Πόλεμος υπήρχε και πριν», λένε με νόημα, εξηγώντας ότι οι ξένοι διαχειριστές έχουν ήδη ενσωματώσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο στις αποφάσεις τους και δεν θεωρούν ότι η συγκυρία αρκεί για να ανατρέψει την εικόνα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι επικρατεί εφησυχασμός. Κάθε άλλο. Υπάρχει αυξημένη προσοχή και καθημερινή αξιολόγηση των εξελίξεων. Όμως, μέχρι στιγμής, οι αγορές δείχνουν ότι ξεχωρίζουν τις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις από τις μακροπρόθεσμες προοπτικές.

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Ξεχάστε τη θερινή ραστώνη

Παρότι παραδοσιακά το καλοκαίρι οι ρυθμοί… πέφτουν, στην αγορά θεωρούν ότι ούτε ο Αύγουστος θα κυλήσει χωρίς ειδήσεις. Σύμφωνα με συνομιλητές της στήλης, το επόμενο διάστημα αναμένονται κινήσεις τόσο στην αγορά εταιρικών ομολόγων όσο και στο μέτωπο placements και ΑΜΚ. Στο κάδρο υπάρχουν και οι IPOs (εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστήριο), ωστόσο αυτό εκτιμάται ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο.

Η λογική είναι απλή. Πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση όσο το επενδυτικό κλίμα παραμένει ευνοϊκό. Κυνηγούν το σχετικά φθηνό χρήμα, χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια και ταυτόχρονα ενισχύουν τη ρευστότητά τους, ώστε να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία αν το διεθνές περιβάλλον γίνει δυσκολότερο τους επόμενους μήνες.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται σε τέτοιες εκδόσεις, όταν συνοδεύονται από πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο και καθαρή στρατηγική.

Το βλέμμα στον Σεπτέμβριο

Αν υπάρχει μια περίοδος που συγκεντρώνει το πραγματικό ενδιαφέρον των επαγγελματιών της αγοράς, αυτή είναι το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

Εκεί εκτιμούν ότι θα φανεί αν το σημερινό θετικό μομέντουμ μπορεί να διατηρηθεί ή αν θα ξεκινήσει ένας κύκλος κατοχύρωσης κερδών από διεθνή χαρτοφυλάκια. Στην εξίσωση προστίθενται και οι αμερικανικές εκλογές, καθώς παραδοσιακά αρκετοί επενδυτές επιλέγουν να μειώνουν την έκθεσή τους πριν από μεγάλα πολιτικά γεγονότα.

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Οι ξένοι αγοράζουν… stories

Ένα στοιχείο που επαναλαμβάνουν συχνά οι άνθρωποι της αγοράς είναι ότι οι ξένοι δεν αγοράζουν πλέον απλώς ελληνικές μετοχές. Αγοράζουν συγκεκριμένα επιχειρηματικά stories. Εταιρείες που εμφανίζουν επενδυτικό σχέδιο, ορατότητα κερδών και προοπτικές ανάπτυξης εξακολουθούν να συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον.

Αντίθετα, όσες δεν έχουν καταφέρει να πείσουν για την επόμενη ημέρα συνεχίζουν να υπολείπονται των αποτιμήσεων που θα περίμεναν οι μέτοχοί τους. Τα αξιόλογα assets δύσκολα θα μείνουν πίσω, ακόμη και όταν οι διεθνείς αγορές περνούν περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας.

Οι κλάδοι που κρατούν το ενδιαφέρον

Η επενδυτική όρεξη των ξένων εξακολουθεί να στηρίζεται σε συγκεκριμένους κλάδους που διαθέτουν ισχυρή επενδυτική ιστορία. Οι τράπεζες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καθώς αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι διατηρούν ακόμη περιθώρια ανόδου, ενώ το περιβάλλον των επιτοκίων εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για την κερδοφορία τους.

Οι κατασκευαστικές και οι εταιρείες ενέργειας παραμένουν στο επίκεντρο, όπως και οι υπόλοιποι δεικτοβαρείς τίτλοι.

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Το μεγάλο στοίχημα

Και όπως λέγαμε και πριν το χρήμα δεν κάνει ποτέ διακοπές…

Και αυτήν την εβδομάδα την προτελευταία του Ιουλίου η κούρσα άντλησης κεφαλαίων από την αγορά που ξεκίνησε τον Απρίλιο συνεχίζεται.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Όμιλος AKTOR με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόκειται για το μεγάλο στοίχημα του Αλέξανδρου Εξάρχου προκειμένου να αλλάξει πίστα στην εισηγμένη και να τη φέρει πιο κοντά στα ραντάρ των διεθνών επενδυτών.

Το βιβλίο προσφορών

Το βιβλίο προσφορών που θα είναι ανοιχτό θεωρείται με βάση τα roadshows που προηγήθηκαν ότι έχει υπερκαλυφθεί. Τουλάχιστον το σκέλος που αφορά στους θεσμικούς επενδυτές.

Μάλιστα ο Εξάρχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σηκώσει περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ. Και κάποιοι στην αγορά βάζουν τον πήχη στα 700 με 800 εκατ. ευρώ με δεδομένη την εκτίμηση για κεφαλαιοποίηση της AKTOR μετά την ΑΜΚ που θα φτάσει στα 3,5 δισ. ευρώ.

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Προσέλκυση επενδυτών

Oι μεγάλες επιτυχίες στο επιχειρείν δεν έρχονται τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα σωστού management και καθαρής στρατηγικής.

Tο πρόσφατο placement της CrediaBank φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς. Στην αγορά πιστώνουν στη CEO της Ελένη Βρεττού την προσέλκυση ποιοτικών, μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών.

Η υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών την περασμένη εβδομάδα μέσα σε λίγα λεπτά, η είσοδος της BlackRock στο μετοχικό της κεφάλαιο και η ισχυρή συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών χαρτοφυλακίων δεν αποτελούν απλώς μια επιτυχημένη συναλλαγή, αλλά ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση και στο αναπτυξιακό της σχέδιο.

Παράλληλα, η αύξηση του free float στο Χρηματιστήριο ενισχύει τη ρευστότητα και καθιστά τη μετοχή πιο ελκυστική, τόσο για μεγάλους επενδυτές όσο και για το retail κοινό.

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Προεκλογικά…

Στη διάρκεια της εκδήλωσης για την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη METKA για το έργο του τριπλού οδικού κόμβου στον Σκαραμαγκά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κράταγε μία εξαγγελία… Αφορούσε την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής μέσα από ένα έργο. Ο λόγος για τον οδικό άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα που όταν κατασκευαστεί θα παρακάμπτει τον Κηφισό.

Για την ακρίβεια, τα βαρέα οχήματα θα μετακινούνται από τον συγκεκριμένο κλειστό αυτοκινητόδρομο. Για την ιστορία, το έργο υπάρχει σαν σύλληψη από το 2023 και νωρίτερα. Και πριν τρία χρόνια η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέθεσε το έργο στις Πρότυπες Προτάσεις. Από τότε μέχρι σήμερα το έργο παραμένει στα συρτάρια και αντίθετα το κυκλοφοριακό οξύνεται.

Η εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη μπορεί να σκόρπισε χαμόγελα, αλλά στην αγορά τη χαρακτηρίζουν καθαρά προεκλογική και αμφιβάλλουν αν θα προχωρήσει το έργο… Ελπίζουμε να διαψευστούμε…

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Η «συνταγή» ΟΟΣΑ

Τις αλήστου μνήμης ημέρες των μνημονίων θύμισε η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία διατυπώνει «συστάσεις» για την αγορά εργασίας και το Ασφαλιστικό, που είχαμε να δούμε από την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ευκολότερες απολύσεις, περιορισμός των αποζημιώσεων και αλλαγές στη διαδικασία συνταξιοδότησης αποτελούν τις βασικότερες προτροπές του διεθνούς οργανισμού προς τα κράτη-μέλη του, κυρίως προς την Ευρώπη, όπου παραμένει ενεργό το προστατευτικό πλαίσιο για τους εργαζομένους.

Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ έρχονται ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του – συνεχώς – επιδεινούμενου δημογραφικού προβλήματος. Ο περιορισμός των αποζημιώσεων απόλυσης, η άρση της υφιστάμενης προστασίας για τις ομαδικές απολύσεις και η παραμονή περισσότερων ανθρώπων στην εργασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αντί της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, αποτελούν τον βασικό κορμό των προτάσεων.

Στην Ελλάδα είναι σε ισχύ μέτρα προστασίας τόσο για τη διαδικασία απολύσεων όσο και για τα όρια συνταξιοδότησης, γεγονός που σημαίνει πως η υιοθέτηση ανάλογων προτάσεων θα άνοιγε νέο κύκλο αντιδράσεων και εντάσεων στην αγορά εργασίας.

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Στο στρατηγείο της ΕΚΤ

«Δεν βλέπω αύξηση των επιτοκίων ». Με αυτή τη φράση κορυφαίος τραπεζικός παράγοντας ξεκόβει κάθε συζήτηση, όταν καλείται να απαντήσει για το πως η νέα γεωπολιτική ένταση μπορεί να αλλάξει τους σχεδιασμούς της ΕΚΤ σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Η ΕΚΤ άλλωστε πάντα περιμένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο όταν προκύπτει μια νέα κρίση και δεν προβαίνει σε…. κινήσεις που προδίδουν πανικό. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες, κατά την πάγια πρακτική τους θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, χωρίς όμως να αλλάξουν πορεία με βάση τις εξελίξεις λίγων ημερών.

«Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με το βλέμμα στην επικαιρότητα, αλλά στα δεδομένα που διαμορφώνονται σε βάθος χρόνου», σημείωνε χαρακτηριστικά.

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Το πραγματικό ρίσκο

Με ιδιαίτερο προβληματισμό παρακολουθούν τραπεζικές πηγές τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το ενδιαφέρον να εντοπίζεται φυσικά στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

«Όσο ακριβαίνει το πετρέλαιο και συνολικά τα ενεργειακά προϊόντα, τόσο επιβαρύνονται οι προοπτικές τόσο για τον πληθωρισμό όσο και για την οικονομική ανάπτυξη», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Και αυτό γιατί η Ελλάδα εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει και συνεπώς κάθε παρατεταμένη άνοδος των τιμών μεταφέρεται σταδιακά στο κόστος παραγωγής, στις μεταφορές και τελικά στις τιμές για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το βασικό ζητούμενο είναι η διάρκεια της κρίσης και όχι το αρχικό σοκ των αγορών.