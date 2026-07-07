Σύντηξη: Η Google υποστηρίζει ευρωπαϊκή startup πυρηνικής σύντηξης

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Την Proxima Fusion, με έδρα τη Γερμανία έχει υποστηρίξει η Google, καθώς η γερμανική εταιρεία επιδιώκει να κατασκευάσει τον πρώτο εμπορικό σταθμό παραγωγής ενέργειας από σύντηξη στην Ευρώπη, σε έναν γύρο επενδύσεων ύψους 411 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη.

Η πυρηνική σύντηξη είναι η διαδικασία συνδυασμού δύο ατόμων υδρογόνου για να σχηματίσουν ένα άτομο ηλίου, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

Ενώ υπόσχεται άφθονη ενέργεια, η τεχνολογία δεν έχει αναπτυχθεί εμπορικά, με τη βιομηχανία να αγωνίζεται να ξεπεράσει τις τεχνικές προκλήσεις. Όλοι οι τρέχοντες πυρηνικοί σταθμοί χρησιμοποιούν σχάση, η οποία περιλαμβάνει τη διάσπαση ατόμων.

Η επένδυση της Google υπογραμμίζει το συνεχές ενδιαφέρον της για τη σύντηξη ως πιθανή πηγή άφθονης, χωρίς άνθρακα, σταθερής ενέργειας μακροπρόθεσμα, δήλωσε η Proxima, η οποία έφτασε την αποτίμηση των 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνει το CNBC.

Ο γύρος διεξήχθη από τις XTX Ventures και East X Ventures, με την RWE και την Google ως στρατηγικούς επενδυτές. Συμμετείχαν επίσης και άλλες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως οι Plural, UVC Partners, Balderton και Cherry Ventures.

Η κούρσα για την σύντηξη

«Η Ευρώπη αγωνίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα για να φτάσει στον πρώτο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής από σύντηξη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Φρανσέσκο Σκιορτίνο, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος.

«Η χρηματοδότηση της Proxima αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί όχι μόνο να εφεύρει πρωτοποριακές τεχνολογίες, αλλά και να δημιουργήσει παγκοσμίως ανταγωνιστικές εταιρείες γύρω από αυτές», πρόσθεσε.

«Οι επενδυτές αναγνωρίζουν τόσο τον επείγοντα χαρακτήρα όσο και την ευκαιρία αυτού που κάνουμε και μας υποστηρίζουν για να αναπτύξουμε μια εταιρεία τεχνολογίας ενέργειας για όλες τις γενεές».

Τι είναι η τεχνολογία σύντηξης stellarator;

Η Proxima αναπτύσσει τεχνολογία stellarator, μία από τις λίγες προσεγγίσεις στη σύντηξη, και ελπίζει να θέσει σε λειτουργία τον σταθμό επίδειξης σύντηξης – έναν πρόδρομο απόδειξης της ιδέας για έναν εμπορικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής – στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο εμπορικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής έχει ως στόχο να τεθεί σε λειτουργία αργότερα εκείνη τη δεκαετία, ανέφερε η εταιρεία.

Η Proxima δήλωσε ότι η χρηματοδότηση θα τη βοηθήσει να επεκτείνει την παραγωγή υψηλής θερμοκρασίας υπεραγώγιμων καλωδίων (HTS) και μαγνητών, καθώς και να αναπτύξει συστήματα μηχανικής και κατασκευής που απαιτούνται για τους stellarators.

Η Proxima θα προσλαμβάνει προσωπικό σε τομείς όπως η μηχανική, η κατασκευή και οι λειτουργίες, για να επιταχύνει την πρόοδο, ανέφερε.

Πώς συγκρίνεται η Proxima με τις νεοφυείς επιχειρήσεις σύντηξης των ΗΠΑ

Ενώ η Proxima είναι η καλύτερα χρηματοδοτούμενη νεοφυής επιχείρηση σύντηξης στην Ευρώπη με κάποια διαφορά, οι αμερικανικές εταιρείες που εργάζονται στην τεχνολογία έχουν συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα.

Η Commonwealth Fusion Systems (CFS) συγκέντρωσε 863 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότησή της στα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Dealroom. Η Helion Energy, με την υποστήριξη του Σαμ Άλτμαν, συγκέντρωσε 465 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Google είναι επίσης επενδυτής στην CFS και υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς τον Ιούνιο του 2025 με την εταιρεία, μόλις τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εμπορικό της εργοστάσιο.

«Η σύντηξη έχει τεράστιες δυνατότητες ως πηγή ενέργειας του μέλλοντος: είναι καθαρή, άφθονη και εγγενώς ασφαλής και μπορεί να κατασκευαστεί σχεδόν οπουδήποτε», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση ιστολογίου εκείνη την εποχή.

Τονίζοντας τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν με την τεχνολογία, η Google πρόσθεσε ότι ενώ η σύντηξη θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο, η εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας είναι «εξαιρετικά δύσκολη και η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη».