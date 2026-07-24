BP: Κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής ηλιακής ενέργειας

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Σε προχωρημένες συνομιλίες για την πώληση της ηλιακής της επιχείρησης, Lightsource, σε μια κοινοπραξία που υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κουβέιτ, βρίσκεται η BP, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο ενεργειακός κολοσσός που βρισκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, εντείνει την εστίασή του στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για να ενισχύσει τις αποδόσεις. Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Qualitas Energy, με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια, και η Wren House, ο βραχίονας υποδομών του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κουβέιτ, Kuwait Investment Authority, συνεργάστηκαν για την προσφορά, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

BP: Η αποχώρηση απο τις ΑΠΕ

Η BP διπλασιάζει τις προσπάθειές της για απλοποίηση των λειτουργιών της και επανεστίαση στο παραδοσιακό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια μείωσης του χρέους, ενίσχυσης των κερδών και της απόδοσης των επενδύσεων, μετά από μια άτυχη «εισβολή» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπό τον προηγούμενο διευθύνοντα σύμβουλο.

Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, η BP υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα συμφωνία για την πώληση των μειοψηφικών της συμμετοχών σε περισσότερες από 10 εταιρείες στον βραχίονα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, καθώς η εταιρεία ξεκινά ένα σχέδιο εκποίησης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπό τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο Meg O’Neill.

Η Lightsource της BP, η οποία βρισκόταν στο επίκεντρο μιας μεγάλης κατηγορίας απομείωσης που επισημάνθηκε στις αρχές του 2026, έχει ήδη αποσχιστεί από την υπεράκτια αιολική της δραστηριότητα και έχει εγκαταλείψει τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός εργοστασίου βιοκαυσίμων στο Άμστερνταμ και μονάδων υδρογόνου στην Αυστραλία και τη Βρετανία.

Η BP αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των FT, ενώ οι Lightsource, Qualitas Energy και Wren House δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η BP προέβλεψε ισχυρότερα κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και στα περιθώρια κέρδους από την εμπορία και τη διύλιση πετρελαίου, αλλά προειδοποίησε για απομείωση αξίας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σχετική με τις δραστηριότητές της στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης προς χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, στις οποίες οι αναλυτές υποθέτουν ότι περιλαμβάνεται και η Lightsource.