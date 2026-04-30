BP: Πυρ ομαδόν από ΜΚΟ μετά από υπερδιπλασιασμό κερδών

Στο στόχαστρο βρίσκεται από χθες ο πετρελαϊκός κολοσσός BP, όπου και δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026.

Κοινό υπόστρωμα των επικρίσεων είναι ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς καυσίμων, μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Είναι αλήθεια ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πολλά σκαμπανευάσματα από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν κλειστά ως τώρα, μεταφέρεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγρού φυσικού αερίου.

Όπως εξηγεί στο BBC η Susannah Streeter, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στο Wealth Club, ο βραχίωνας της BP, που ειδικεύεται στην αγορά, πώληση και διαχείριση ενέργειας παγκοσμίως, «σαφώς και άνθισε σε ένα περιβάλλον εκρηκτικών διακυμάνσεων».

Πυρ ομαδόν από ακτιβιστές

Τα πυρά από πολλές ΜΚΟ συγκεντρώνει από χθες η BP, υπογραμμίζοντας ότι τα υπερκέρδη του πετρελαϊκού γίγαντα προήλθαν κατά κύριο λόγο από καταναλωτές ενέργειας για τους οποίους ήταν ουσιαστικά αδύνατο να αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα με εναλλακτικές επιλογές.

Η Μάγια Ντάρλινγκτον, ακτιβίστρια για το κλίμα της Greenpeace UK, δήλωσε στον The Guardian ότι ο πόλεμος στο Ιράν ήταν «μια εντελώς προβλέψιμη καταστροφή για όλους εκτός από τη βιομηχανία πετρελαίου. Τα κέρδη της BP εκτοξεύονται, με τις βόμβες του Τραμπ να φέρνουν δισεκατομμύρια για αυτούς και μεγαλύτερους λογαριασμούς για εμάς».

Διακυμάνσεις κερδών της BP

Εξετάζοντας ωστόσο τις διακυμάνσεις κερδών της BP της τελευταία 15ετία, φαίνεται ότι η πρόσφατη έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν μάλλον από τις σχετικά «ήπιες».

Ως μέτρο σύγκρισης μπορεί εδώ να λειτουργήσει η αναταρχή στις αγορές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πιο ειδικά, το Β’ τρίμηνο του 2022η εταιρεία είχε καταγράψει κέρδη 8,4 δις δολαρίων, ως απόρροια της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Πρόσφατο σημείο καμπής ήταν η περίοδος της πανδημίας Covid-19, όπου η BP έχασε 6,68 δισ. δολάρια λόγω των μέτρων περιορισμών στις κυκλοφορίες παγκοσμίως, οι οποίες έριξαν κατακόρυφα τη ζήτηση σε καύσιμα.

Η BP ήρθε αντιμέτωπη με πτώση κερδών και το 2016, όταν η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ προκάλεσε υπερπροσφορά παγκοσμίως.

Τότε, η άρνηση του ΟΠΕΚ να μειώσει την παραγωγή έπληξε σημαντικά τις τιμές πετρελαίου, με την τιμή να κατρακυλά στα 27 δολ. ανά βαρέλι.

Επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν

Παρά τον υπερδιπλασιασμό των κερδών της, η BP δεν κατάφερε να μείνει αλώβητη κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ζωτικές ενεργειακές υποδομές της εταιρείες στον Κόλπο, όπως το πετρελαϊκό κοίτασμα Ρουμάιλα, στο νότιο Ιράκ, έγινε στόχος επιθέσεων από drones.

Αυτό σημαίνει ότι οι δαπάνες για τις απαραίτητες επισκευές θα περιορίσουν σημαντικά τα όποια κέρδη της πετρελαϊκής.

Η BP δήλωσε στο Reuters ότι τα περιθώρια κέρδους καυσίμων θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από το κόστος και τις συνθήκες εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται μάλιστα ότι η αναφερόμενη παραγωγή πετρελαίου το 2026 θα είναι χαμηλότερη λόγω της σύγκρουσης.