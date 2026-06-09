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BP: Επενδυτές πιέζουν για σαφήνεια σχετικά με την απομάκρυνση του προέδρου

Η έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με το γιατί η BP απέλυσε τον Άλμπερτ Μάνιφολντ προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με την αναμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας

World 10.06.2026, 06:15
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BP: Επενδυτές πιέζουν για σαφήνεια σχετικά με την απομάκρυνση του προέδρου
Ο απολυθείς πρόεδρος Άλμπερτ Μάνιφολντ
Newsroom

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Μπορεί να χάσει την ορμή της η BP ανησυχούν κορυφαίοι επενδυτές και πρώην στελέχη λόγω του επιθετικού σχεδίου περικοπής κόστους και αναδιάρθρωσης που έθεσε σε εφαρμογή ο πρώην πρόεδρος Άλμπερτ Μάνιφολντ πριν από την απότομη αποχώρησή του τον περασμένο μήνα.

Οι μέτοχοι δήλωσαν στους Financial Times ότι παρέμειναν στο σκοτάδι σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην αποχώρηση του 63χρονου Ιρλανδού, και ορισμένοι φοβόντουσαν ότι η στρατηγική του είχε δημιουργήσει εχθρούς μέσα σε έναν οργανισμό που αντιστεκόταν στις αλλαγές του.

«Εισήγαγε επιθετικά αλλαγές και αυτό έκανε τη γραφειοκρατία να νιώθει άβολα», δήλωσε ένας κορυφαίος επενδυτής. «Προσπαθούσαν κάποιοι να τον βγάλουν από την πόρτα; Αυτή είναι η ανησυχία μας και πολλών άλλων επενδυτών».

O Μάνιφολντ προσλήφθηκε πέρυσι για να αναδιοργανώσει την BP και σχεδίαζε να απλοποιήσει και να πουλήσει μεγάλα τμήματα της ενεργειακής εταιρείας, να αναδιαμορφώσει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και να μειώσει το κόστος.

Σε δήλωση μετά την αποχώρησή του, στην οποία επιτέθηκε στην κουλτούρα της εταιρείας για «υπερβολικές δαπάνες σε πολυτέλειες, ο Μάνιφολντ είπε του φάνηκε ότι δεν μοιράζονταν όλοι τις προτεραιότητές του.

BP

Η BP ανακοίνωσε ότι ο Μάνιφολντ απολύθηκε για «απαράδεκτη συμπεριφορά»

Κάποια άτομα κοντά στην εταιρεία να ισχυρίζονται ότι η συμπεριφορά του κατά καιρούς ισοδυναμούσε με «εκφοβισμό». Ο Μάνιφολντ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως «ψεύδη».

Ο Περ Λεκάντερ, ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης hedge fund Clean Energy Transition, δήλωσε ότι η BP ήταν «ένα βασίλειο με λογικές κακοδιαχειρίσεις τα τελευταία 30 χρόνια».

«Η κουλτούρα τείνει να είναι ένα από τα πιο σταθερά πράγματα σε έναν οργανισμό», πρόσθεσε ο Λεκάντερ. «Φυσικά, όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι γι’ αυτό, όταν ξεκινάς μια διαμάχη στο βασίλειο, ο βασιλιάς ή οι πρίγκιπες αντιτίθενται σε αυτό».

Οι επενδυτές που μίλησαν στην BP δήλωσαν ότι ο πετρελαϊκός όμιλος είχε δεσμευτεί να συνεχίσει τη στρατηγική του Μάνιφολντ για την απλοποίηση της εταιρείας, αλλά πρόσθεσαν ότι θα ήθελαν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο Στούαρτ Ρίντικ ανώτερος διευθυντής βιώσιμων επενδύσεων στην Aberdeen δήλωσε ότι ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων «θα ήθελε να μάθει περισσότερα για τα πρότυπα διακυβέρνησης και τα ζητήματα εποπτείας που ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο».

Τη στιγμή της απόλυσης του Μάνιφολντ, ο προσωρινός πρόεδρος της BP, Ίαν Τάιλερ, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε «βαθιά πεποίθηση» για τη στρατηγική που προώθησε ο Μάνιφολντ και «κινούνταν με ταχύτητα για να την υλοποιήσει».

BP

Προβληματισμοί για την εταιρική κουλτούρα

Η διαμάχη επαναφέρει μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με την εταιρική κουλτούρα της BP. Ένα πρώην στέλεχος της BP, το οποίο δήλωσε ότι δεν είχε άμεση γνώση των όσων είχαν συμβεί, άφησε να εννοηθεί ότι ήταν πιθανό οι εχθροί του Μάνιφολντ να είχαν ασκήσει πιέσεις εναντίον του. «Αυτό το μέρος ήταν πάντα μια φωλιά από οχιές», είπε.

Ένα άτομο κοντά στην BP δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία δεν μπόρεσε να δώσει πλήρεις λεπτομέρειες για την απόλυση του Μάνιφολντ επειδή έχει καθήκον φροντίδας απέναντι στο προσωπικό που παραπονέθηκε για τον πρώην πρόεδρο.

Ένα άτομο κοντά στον Μάνιφολντ είχε προηγουμένως υποστηρίξει ότι ο γραμματέας της BP, Μπεν Μάθιους, ένα από τα παλαιότερα ανώτερα στελέχη της πετρελαϊκής εταιρείας, ήταν «κινητήριος μοχλός» της απόφασης της BP να τον απομακρύνει.

Ο Μάθιους πήρε άδεια από τότε που απομακρύνθηκε ο Μάνιφολντ, αφού είχε αντιμετωπίσει τις αποχωρήσεις τόσο του προηγούμενου προέδρου Χέλγκε Λουντ όσο και του Μάνιφολντ σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Μάθιου Λόφτινγκ, αναλυτής της JPMorgan, έγραψε σε σημείωμά του την Παρασκευή ότι είχε συναντηθεί με την διευθύνουσα σύμβουλο της BP, Μεγκ Ο’Νιλ, και ότι «το γενικό μήνυμά της ήταν ότι η πρόεδρος έχει αναγκαστικά αλλάξει, αλλά η στρατηγική κατεύθυνση [της BP] όχι».

Η BP παρουσίασε το τρέχον σχέδιό της τον Φεβρουάριο του 2025, πριν από την άφιξη του Μάνιφολντ στην εταιρεία, και μέχρι στιγμής έχει μειώσει το κόστος κατά 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι αρχικού στόχου 4 έως 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2027. Ο ακτιβιστής επενδυτής Elliott, ο οποίος απέκτησε σχεδόν 5% μερίδιο στην πετρελαϊκή εταιρεία, προέτρεψε την εταιρεία να προχωρήσει περαιτέρω, και τον Μάρτιο η BP αύξησε τον στόχο της σε περικοπές 6,5 έως 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ένας εκπρόσωπος της BP δήλωσε: «Παραμένουμε σταθερά επικεντρωμένοι στην πειθαρχία του κόστους και στην παροχή αξίας για τους μετόχους μας».

Ένας επενδυτής δήλωσε ότι η πρόσφατη αναταραχή στο διοικητικό συμβούλιο θα διατηρήσει την BP στο μικροσκόπιο, γεγονός που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση.

Άλλοι επενδυτές δήλωσαν ότι οι ανησυχίες για τη διακυβέρνηση αντισταθμίστηκαν από τα απροσδόκητα κέρδη που αποκόμιζε η εταιρεία από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

«Είναι λιγότερο σημαντικό ποιος βρίσκεται στον ρόλο του προέδρου», δήλωσε ο Brian Kersmanc στην GQG Partners, η οποία αύξησε το μετοχικό της μερίδιο μετά την αποχώρηση της Manifold.

«Στο τέλος της ημέρας, ψηφίζουμε με τις μετοχές μας. Αν δούμε ότι η επιχείρηση οδεύει προς διαφορετική κατεύθυνση, θα αλλάξουμε πορεία».

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