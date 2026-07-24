Τραμπ: Πως αντιδρούν τα κράτη στο νέο κύμα δασμών

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Με ένα νέο επεισόδιο, ανανεώνεται ο εμπορικός πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον δεκάδων κρατών, εμπορικών εταίρων της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Οι νέοι δασμοί συναντούν τις προφανείς αντιδράσεις των κρατών στα οποία καταλογίζονται αλλά δημιουργούν και σκεπτικισμό καθώς βασίζονται σε ισχυρισμούς ότι βασικοί οικονομικοί εταίροι δεν έχουν αντιμετωπίσει κατάλληλα το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας.

Ειδικά, όταν πρόκειται για μεγάλες οικονομίες με θεσμούς και σταθερή πρακτική σε ανάλογα ζητήματα, όπως αυτές των κρατών της Ευρωπαικής Ενωσης.

Η «κόκκινη κάρτα» του Ανωτάτου Δικαστηρίου στους δασμούς Τραμπ

Με το ίδιο πνεύμα «υποδέχονται» τους αμερικανικούς ισχυρισμούς και παράγοντες στις ΗΠΑ όπως η αμερικανίδα εμπειρογνώμονας σε θέματα εμπορίου Κάρολαϊν Φρούντ που δήλωσε -σύμφωνα με το BBC- ότι η κίνηση αυτή «δεν αφορά την καταναγκαστική εργασία», αλλά ότι ο Τραμπ απλώς «αναζητά έναν νομικό λόγο για να επιβάλει τους δασμούς».

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε αποφανθεί νωρίτερα φέτος ότι πολλοί από τους δασμούς που επιβλήθηκαν παγκοσμίως στο πλαίσιο έκτακτων εξουσιών είχαν θεσπιστεί παράνομα.

Οι δασμοί 10%-12,5% στις εισαγωγές προτάθηκαν τον περασμένο μήνα από τον Λευκό Οίκο, λόγω ανησυχιών ότι οι χώρες αυτές δεν καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας.

«Η σημερινή ενέργεια θα αρχίσει να διορθώνει αυτό που αποτελεί τόσο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και εμπορική πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των εργαζομένων παντού», δήλωσε ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ.

Οι νέοι δασμοί ισχύουν για τους 60 κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, οι οποίοι καλύπτουν το 99,4% των εισαγωγών της χώρας, σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ.

Η… διαβάθμιση των δασμών

Από την Παρασκευή, 17 εμπορικοί εταίροι — μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ινδονησία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Μεξικό — θα υπόκεινται σε δασμό 10 τοις εκατό, μαζί με άλλες 10 χώρες που συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας μέσω εμπορικών συμφωνιών που έχουν υπογράψει με τις ΗΠΑ.

Άλλες 43 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία, θα επιβαρυνθούν με δασμολογικό συντελεστή 12,5%. Οι συντελεστές αυτοί συνάδουν με τα προκαταρκτικά πορίσματα της έρευνας, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις αρχές Ιουνίου.

Οι αντιδράσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε την αποφαση για την επιβολή των δασμών 10% – 12,5% υποστηριζοντας ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι σύμφωνο με τις αμερικανικές δασμολογικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ», τον Αύγουστο του 2025, που έθετε ανώτατο όριο για τους αμερικανικούς δασμούς στο 15%.

Αντιθετα, οι χώρες που δέχθηκαν δασμό 12,5% , χαρακτηριζαν αδικαιολόγητο το αμερικανικό επιχειρημα και ο υπουργός Εμπορίου της Αυστραλίας Ντον Φάρελ χαρακτήρισε τους δασμούς «εντελώς αδικαιολόγητους».

Η ιαπωνική κυβέρνηση δήλωσε την Παρασκευή ότι εκφράζει τη λύπη της για τους νέους δασμούς ενω η Κίνα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή μονομερούς δασμού και έχει αρνηθεί τις κατηγορίες για καταναγκαστική εργασία.

«Δεν υπάρχει η λεγόμενη καταναγκαστική εργασία στην Κίνα και αντιτιθέμεθα στη χρήση αυτού του θέματος ως πρόσχημα για πολιτική χειραγώγηση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Βραζιλία

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας απέρριψε την Πέμπτη τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της καταναγκαστικής εργασίας, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «αυθαίρετη» και «αδικαιολόγητη».

«Ελλείψει νομικής βάσης στο εσωτερικό δίκαιο για να στηρίξει την προστατευτική εμπορική πολιτική της, ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ επέλεξε να εκμεταλλευτεί ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κίνημα για τα δικαιώματα των εργαζομένων», ανέφερε η κυβέρνηση της Μπραζίλια.

Ακόμα, η Βραζιλία δεν απέκλεισε μέτρα αμοιβαιότητας. Δεδομένου του εντελώς αυθαίρετου και αδικαιολόγητου χαρακτήρα των δασμών που ανακοινώθηκαν κατά της Βραζιλίας, θα κινήσουμε αμέσως τις διαδικασίες για την ενεργοποίηση των μέσων που προβλέπονται στον Νόμο περί Αμοιβαιότητας, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από το Εθνικό Κογκρέσο, και θα φέρουμε το θέμα στον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμου Εμπορίου.

📝 Nota à imprensa sobre a imposição de novas tarifas unilaterais dos EUA contra o Brasil O Governo brasileiro rechaça a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros em função do resultado da investigação da Seção 301 relativa à… — Lula (@LulaOficial) July 23, 2026

Ο πρόεδρος Ινάσιο Λουλα ντα Σίλβα, υπέγραψε και διαβίβασε στο Εθνικό Κογκρέσο ένα προσωρινό μέτρο που θέσπισε τις γραμμές χρηματοδότησης για τις επιχειρησεις που θα πληγούν απο την αμερικανική απόφαση .

«Στόχος μας, είπε, είναι να παρέχουμε στήριξη και να εξασφαλίσουμε πιστώσεις σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τους αθέμιτους εμπορικούς δασμούς που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, από διεθνείς συγκρούσεις και από την επέκταση των προστατευτιστικών μέτρων στο παγκόσμιο εμπόριο.»