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ΑΑΔΕ: Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί

Οι προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή διαδικασία άρσης της κατάσχεσης μέσω του myAADE

Tax 24.07.2026, 19:00
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ΑΑΔΕ: Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί
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Η δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς το Δημόσιο τίθεται σε εφαρμογή από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να ζητήσουν την άρση της κατάσχεσης, εφόσον έχουν καταβάλει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε το συγκεκριμένι μέτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εξειδικεύτηκε η εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο επιδιώκει αφενός να διασφαλίσει τα δημόσια έσοδα και αφετέρου να διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις να επανέλθουν ταχύτερα στην οικονομική τους δραστηριότητα.

Η διαδικασία της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην ενότητα «Τα Αιτήματά μου», ακολουθώντας τη διαδρομή:

Δικαστικό, μέτρα & οφειλές → Χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων κατ’ άρθρο 62 του ν. 4170/2013 (Α΄163), βάσει άρθρου 18 του ν. 5313/2026 (Α.1145/2026).

Οι προϋποθέσεις

Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Να έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και τις προσαυξήσεις.

-Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή να τελεί σε καθεστώς αναστολής πληρωμής, βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

-Όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, είτε ατομικές είτε από αλληλέγγυα ευθύνη, να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

-Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης χορηγείται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη, ενώ η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού πραγματοποιείται άμεσα με ψηφιακή διαδικασία.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι φορολογούμενοι

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521):

Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00-20:00.

Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο, επιλέγοντας Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων → Δικαστικό – Κατασχέσεις → Άρση Κατασχέσεων.

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