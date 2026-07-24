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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,82%, κλείνοντας στις 644,51 μονάδες

Επικαιρότητα 24.07.2026, 19:35
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας
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Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες, περιορίζοντας μέρος των απωλειών μιας κατά βάση αρνητικής εβδομάδας. Οι αγορές κινήθηκαν υπό τη σκιά της έντονης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου και των νέων εμπορικών δασμών που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εμπορικούς εταίρους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,82%, κλείνοντας στις 644,51 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημείωσε άνοδο 1,36% στις 25.099 μονάδες, με βασικό μοχλό τη SAP, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε κατά 8,5% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου παραγγελιών για υπηρεσίες cloud στο δεύτερο τρίμηνο.

Η εικόνα

Ανοδική ήταν η εικόνα και στα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε με κέρδη 0,91% στις 10.736,23 μονάδες, ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 8.372,28 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,95% στις 51.802 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε την καλύτερη επίδοση της ημέρας, με άνοδο 1,68% στις 19.589 μονάδες.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4% την Παρασκευή, χωρίς όμως να ανατρέψουν τη συνολική εικόνα της εβδομάδας. Το Brent ολοκλήρωσε τις συναλλαγές κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αλλά κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο που ξεπέρασε το 10%, καθώς οι ανησυχίες για τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές.

Οι μετοχές

Σε επίπεδο εταιρικών εξελίξεων, η Ubisoft ενισχύθηκε κατά 2,1% μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου. Αντίθετα, η Volkswagen υποχώρησε κατά 2%, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου μειώθηκαν κατά 32,9%, ενώ η διοίκηση παρουσίασε και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της για την πορεία του ομίλου.

Στο μέτωπο της εμπορικής πολιτικής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% στις εισαγωγές από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη του προσωρινού καθεστώτος που είχε εφαρμοστεί τον Φεβρουάριο και βασίζονται στα πορίσματα έρευνας που ξεκίνησε τον Μάρτιο σχετικά με τη χρήση προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία στις εφοδιαστικές αλυσίδες των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία, ο ιδιωτικός τομέας της Γαλλίας εμφάνισε μικρότερη συρρίκνωση τον Ιούλιο. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης παραγωγής (Composite Output Index) της S&P Global διαμορφώθηκε στις 49,6 μονάδες, από 47,2 μονάδες τον Ιούνιο, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών παρουσίασε ηπιότερη υποχώρηση.

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