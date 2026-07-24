 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Το… μπέρδεμα με τον STOXX, το τελευταίο «μαξιλάρι», το μήνυμα Περιστέρη, η επιστροφή του… Μπετόβεν και το deal Μetlen στην Κύπρο

Το rollercoaster στο ΧΑ

Inside Stories 24.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Το… μπέρδεμα με τον STOXX, το τελευταίο «μαξιλάρι», το μήνυμα Περιστέρη, η επιστροφή του… Μπετόβεν και το deal Μetlen στην Κύπρο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ελληνική αγορά πέρασε χθες μία από τις πιο νευρικές συνεδριάσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Καλά πληροφορημένες χρηματιστηριακές πηγές έλεγαν ότι η ημέρα ξεκίνησε με όλα τα αρνητικά δεδομένα συγκεντρωμένα.

Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές μετά τα αποτελέσματα της Alphabet είχαν ήδη επιβαρύνει το κλίμα, τα futures προϊδέαζαν για δύσκολη συνέχεια, ενώ η εκτόξευση του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι άλλαξε απότομα τις ισορροπίες.

Όταν προστέθηκαν οι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για τους κινδύνους στον πληθωρισμό και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι επενδυτές βρέθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Χρηματιστήριο Αθηνών

——————-

Η παρεξήγηση με τον STOXX

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η αναστάτωση γύρω από τον STOXX. Η αγορά αντέδρασε έντονα, θεωρώντας αρχικά ότι μετατίθεται η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η αβεβαιότητα κράτησε αρκετές ώρες και αποτυπώθηκε τόσο στις συναλλαγές όσο και στις τραπεζικές μετοχές, που δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Ωστόσο, πηγές της Euronext Athens ξεκαθάριζαν στον ΟΤ ότι επρόκειτο για παρερμηνεία της ανακοίνωσης.

Η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου παραμένει προγραμματισμένη για τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ η μετάθεση αφορά αποκλειστικά τις οικογένειες δεικτών STOXX World Country Classification που χρησιμοποιούνται από τους STOXX IMI και STOXX World Universal.

Το μεγάλο στοίχημα δεν άλλαξε

Για όσους παρακολουθούν στενά τις εισροές κεφαλαίων, η ουσία βρίσκεται αλλού. Το βασικό επενδυτικό αφήγημα δεν μεταβλήθηκε.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων από την αναταξινόμηση εξακολουθούν να θεωρούνται πιθανές κατά την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν σημαντικό μέρος των εκροών που αναμένονται από τις αλλαγές στους δείκτες της FTSE.

Η ένταση της συνεδρίασης εξηγεί και τον αυξημένο τζίρο. Οι επενδυτές αναζητούσαν διαρκώς νέα δεδομένα, ενώ οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καταγράφοντας απώλειες στο τέλος της συνεδρίασης περίπου 2,5%.

Πετρέλαιο και διυλιστήρια

Μέσα στη γενικευμένη αναστάτωση, ξεχώρισε η εικόνα της Motor Oil. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η νέα άνοδος του πετρελαίου δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως αρνητική εξέλιξη.

Αντίθετα, επικρατεί η εκτίμηση ότι η περιορισμένη προσφορά αργού μπορεί να διατηρήσει για μεγαλύτερο διάστημα υψηλά περιθώρια διύλισης, ευνοώντας τις εταιρείες του κλάδου.

Με δεδομένο ότι τα μεγάλα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν ισχυρή εξαγωγική παρουσία, αρκετά χαρτοφυλάκια στράφηκαν επιλεκτικά προς τον συγκεκριμένο χώρο.

———————–

Το σήμα της Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ στη Φρανκφούρτη και στη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση των επιτοκίων και στην ανάγκη να κρατήσει όλες τις επιλογές ανοικτές.

Παραδέχθηκε ότι στο διοικητικό συμβούλιο υπήρξαν φωνές που έθεσαν ακόμη και θέμα νέας αύξησης, εξηγώντας παράλληλα ότι χωρίς την ένταση στη Μέση Ανατολή η ανακοίνωση της ΕΚΤ θα μπορούσε να είχε διαφορετική διατύπωση.

Η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησε ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στις τιμές και επανέλαβε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί.

——————

Το μήνυμα Περιστέρη

Ηχηρό ήταν το μήνυμα του Γιώργου Περιστέρη, προέδρου και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του πολύπαθου αυτοκινητόδρομου Ε65.

Ο Γιώργος Περιστερης με την αναδρομή που έκανε για το έργο από το 2007 μέχρι σήμερα ανέδειξε αφενός τη στήριξη που παρείχαν στη χώρα τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων ελληνικές επιχειρήσεις και εν προκειμενω η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που επέμενε στο έργο παρά τη φυγή από τη χώρα των ξένων τραπεζών και ξένων κατασκευαστικών. Το δεύτερο μήνυμα αφορούσε στην αποτελεσματικότητα και την ισχυρή οικονομική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να φέρει σε πέρας σύνθετα έργα ακόμη κι όταν μοιάζουν να καταρρέουν…

Περιστέρης

———–

Το τελευταίο «μαξιλάρι»

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πακέτο μέτρων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στα καύσιμα, με παρεμβάσεις που θα αφορούν –κατά κύριο λόγο- το ντίζελ.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και κατά το προηγούμενο διάστημα του 2026 (επιδότηση ντίζελ, fuel pass), προσαρμοσμένα στις νέες αυξήσεις τιμών, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αρμόδιες πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ανέφεραν στη στήλη ότι με τη συγκεκριμένη παρέμβαση ουσιαστικά εξαντλείται το δημοσιονομικό απόθεμα που δημιουργήθηκε από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια για νέες παροχές μετά.

Καύσιμα

——

Εκλογές κι επιχειρήσεις

Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο κι όσο κι αν η κυβέρνηση θέλει να διακηρύττει πώς οι κάλπες θα στηθούν στη λήξη της τετραετούς θητείας της, οι κινήσεις υπουργών και του πολιτικού κόσμου συνολικά δείχνουν ότι δεν αποκλείεται και η πρόωρη προσφυγή στην κάλπη.

Το κλίμα αυτό, σύμφωνα με πηγές της στήλης από την αγορά, δεν περνά απαρατήρητο από τα διοικητικά επιτελεία των επιχειρήσεων.

Βέβαια, αυτό που ανησυχεί είναι η ακατάσχετη παροχολογία και η αναβλητικότητα αποφάσεων…

Οι ελληνικές πολυεθνικές

Τελείως διαφορετικό είναι το κλίμα στις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τις εταιρείες που έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με στελέχη βιομηχανιών τα οποία συνομιλεί η στήλη, η ανησυχία έχει να κάνει με το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Ιδίως η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν έχει οδηγήσει τους Έλληνες μάνατζερ στο να μην μπορούν να κάνουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς.

Όπως και να χει η έγνοια τους δεν είναι στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό αλλά στο διεθνές…

——

Το μήνυμα του deal Metlen Houtris

Δεν πέρασε απαρατήρητη σε διπλωματικούς και αμυντικούς κύκλους η απόφαση της METLEN να προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με την κυπριακή HOUTRIS για τη δημιουργία κοινής αμυντικής εταιρείας στην Κύπρο.

Όσοι γνωρίζουν τις λεπτές ισορροπίες στις ελληνοκυπριακές σχέσεις σημειώνουν ότι η πρωτοβουλία ξεπερνά κατά πολύ τα στενά επιχειρηματικά όρια μιας βιομηχανικής επένδυσης.

Για πρώτη φορά μετά από την τουρκική εισβολή (με πρόσφατη την 52η μαύρη επέτειο) ελληνική βιομηχανία με διεθνές αποτύπωμα μεταφέρει τεχνογνωσία, παραγωγικές δυνατότητες και αμυντική βιομηχανική εμπειρία στην Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για κοινή αμυντική παραγωγή. Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή άμυνα αναζητά νέες παραγωγικές δυνατότητες και η Λευκωσία επιδιώκει αναβάθμιση της αμυντικής της βιομηχανίας, αρκετοί μιλούν για μια κίνηση με σαφές εθνικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Τώρα τα δύσκολα

Πανηγυρικό ήταν το κλίμα προχθές 22 Ιουλίου στο Euronext Athens για την είσοδο στο Euronext Athens των νέων μετοχών της ElvalHalcor. Είχε προηγηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 250 εκατ. ευρώ.

Πάντως τα στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας δεν μένουν μόνο στην επιτυχία και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Όπως σημείωναν στη στήλη τα δύσκολα τώρα αρχίζουν και αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Στην ElvalHalcor θεωρούν μεγάλη υπόθεση την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εκτέλεση των επενδύσεων καθώς με τον τρόπο αυτό αφενός η βιομηχανία θα οδεύσει προς νέες υψηλές επιδόσεις και αφετέρου θα χτίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στη διεθνή γεωπολιτική κρίση….

————

Αποκαλυπτήρια για το ευρώ

Μια λίστα με τα σχέδια που προκρίθηκαν για τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ παρουσίασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είχε προαναγγείλει η στήλη. Το τελικό σχέδιο αναμένεται να επιλεγεί μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να κυκλοφορήσει πιο ασφαλή μετρητά στο μέλλον.

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν, με θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά», θα τεθούν τώρα ⁠προς δημόσια συζήτηση.

Αν πάντως κανείς περιμένει άμεσα να πιάσει στα χέρια του νέα χαρτονομίσματα του ευρώ μάλλον θα πρέπει να περιμένει πολύ. Η ΕΚΤ ανέφερε ότι, δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη και δοκιμές, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να τεθούν σε κυκλοφορία τα νέα τραπεζογραμμάτια μετά την επιλογή του τελικού σχεδίου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
World

Η Nestle πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Allianz Ελλάδος: Αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας
Business

Αλλαγή στην ηγεσία της Allianz Ελλάδος
Ομιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Business

Η ΔΕΗ επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Κρατικός Τειρεσίας: Αξιολόγηση πιστοληπτικού προφίλ με ψηφιακό «σκανάρισμα»
Economy

Κρατικός Τειρεσίας: Πώς θα «σκανάρει» τους οφειλέτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας
Experts

Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας

Τι προβλέπει η τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας που ψηφίστηκε στη Βουλή

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Costa Bianca: Σύνθετο τουριστικό έργο 30.000 τ.μ. στην Ερμιονίδα
Τουρισμός

Costa Bianca: Ένα νέο τουριστικό χωριό σχεδιάζεται στην Ερμιονίδα

Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στην Ακτή Costa Bianca - Το στοίχημα για 12μηνη λειτουργίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λαγκάρντ: Ομόφωνη με αστερίσκους η απόφαση – Πόρτα για αύξηση επιτοκίων ελέω.. ενεργειακής κρίσης
World

Λαγκάρντ: «Παράθυρο» αύξησης των επιτοκίων ελέω... ενέργειας

Η Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί

Τζούλη Καλημέρη
Google: Πρόστιμο 1 δισ. δολ. βάσει των κανόνων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνολογία
World

Βαρύς πέλεκυς στην Google - Πρόστιμο 1 δισ. από ΕΕ

Το πρόστιμο είναι η πρώτη ποινή που επιβάλλεται στην Google βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Business

Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ για την Cenergy - Οι αναλυτές της Euroxx αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους

Τάσος Μαντικίδης
Καύσιμα: Στο τραπέζι η επαναφορά της κρατικής επιδότησης στο ντίζελ
Πετρέλαιο

«Πυροσβεστικά» μέτρα ξανά για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Στην πεπατημένη των πυροσβεστικών μέτρων για τις αυξήσεις στα καύσιμα η κυβέρνηση - Τέλη Ιουλίου οι αποφάσεις - Συναγερμός στα 100 δολ. το βαρέλι

Χρήστος Κολώνας
Περισσότερα από Inside Stories
Το… μπέρδεμα με τον STOXX, το τελευταίο «μαξιλάρι», το μήνυμα Περιστέρη, η επιστροφή του… Μπετόβεν και το deal Μetlen στην Κύπρο
Inside Stories

Το… μπέρδεμα με τον STOXX, το τελευταίο «μαξιλάρι», το μήνυμα Περιστέρη, η επιστροφή του… Μπετόβεν και το deal Μetlen στην Κύπρο

Το rollercoaster στο ΧΑ

Το τραπεζικό ράλι, το διπλό μήνυμα από ΤΕΡΝΑ, το νέο deal της CrediaBank, η φιέστα που μύρισε εκλογές και το… γκολ της LAMDA
Inside Stories

Το τραπεζικό ράλι, το διπλό μήνυμα από ΤΕΡΝΑ, το νέο deal της CrediaBank, η φιέστα που μύρισε εκλογές και το… γκολ της LAMDA

Οι τράπεζες τράβηξαν το βάρος

Η… «οπισθοφυλακή» του ΧΑ, το big bang της AKTOR, τι «μαγειρεύουν» στο Μαξίμου, οι κούφιες λέξεις και το σήμα της Ν. Κορέας
Inside Stories

Η… «οπισθοφυλακή» του ΧΑ, το big bang της AKTOR, τι «μαγειρεύουν» στο Μαξίμου, οι κούφιες λέξεις και το σήμα της Ν. Κορέας

Ανάσα μετά την πίεση

Τα… «κομάντο» του ΧΑ και τα deals που έρχονται, το στοίχημα της AKTOR, η CrediaBank, η αμφιλεγόμενη συνταγή ΟΟΣΑ και ο «χρησμός» για τα επιτόκια
Inside Stories

Τα… «κομάντο» του ΧΑ και τα deals που έρχονται, το στοίχημα της AKTOR, η CrediaBank, η αμφιλεγόμενη συνταγή ΟΟΣΑ και ο «χρησμός» για τα επιτόκια

Ο πόλεμος δεν άλλαξε το αφήγημα

Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου
Inside Stories

Η κόπωση του ΧΑ, το μίνι rebalancing της CrediaBank, άνοιξε ο νέος κύκλος του ΑΔΜΗΕ, το μήνυμα του Στάσση, το roadmap του Θεοδωρικάκου

Διόρθωσε…

«Μικρό το καλάθι» στο ΧΑ, η συγκίνηση Εξάρχου, στάθηκαν τα… «νερά», «ιδρώνουν» οι short στη Metlen, τι παραδέχτηκε η Citi
Inside Stories

«Μικρό το καλάθι» στο ΧΑ, η συγκίνηση Εξάρχου, στάθηκαν τα… «νερά», «ιδρώνουν» οι short στη Metlen, τι παραδέχτηκε η Citi

Τέσσερα στα τέσσερα…

«Χωνεύει» το ΧΑ, βλέπουν μέρισμα οι long only της CrediaBank, «κλείνει» και η Elvalhalcor, παίρνει σειρά ο AKTOR, τι συζητά ο SSM με τράπεζες, δεν βλέπει το… μέλλον ο Βακάκης
Inside Stories

«Χωνεύει» το ΧΑ, βλέπουν μέρισμα οι long only της CrediaBank, «κλείνει» και η Elvalhalcor, παίρνει σειρά ο AKTOR, τι συζητά ο SSM με τράπεζες, δεν βλέπει το… μέλλον ο Βακάκης

«Απασχολημένη» η ρευστότητα

Latest News
Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
World

Η Nestle πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων

Η Nestle πιέζει τις αμερικανικές αρχές για τις ετικέτες των συστατικών, με στόχο να γίνουν λιγότερο περίπλοκες, επιστημονικές και τρομακτικές

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετικό ξεκίνημα

Με άνοδο ξεκίνησε η συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Allianz Ελλάδος: Αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας
Business

Αλλαγή στην ηγεσία της Allianz Ελλάδος

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Allianz Ελλάδος την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Ομιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ
Business

Η ΔΕΗ επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Η είσοδος στην Ουγγαρία  αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου που έχει καταρτίσει ο Ομιλος ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτώση υπό την πίεση των δασμών Τραμπ

Οι ανησυχίες για τους δασμούς, το πετρέλαιο και την τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν τα ασιατικά χρηματιστήρια

Κρατικός Τειρεσίας: Αξιολόγηση πιστοληπτικού προφίλ με ψηφιακό «σκανάρισμα»
Economy

Κρατικός Τειρεσίας: Πώς θα «σκανάρει» τους οφειλέτες

Ο Κρατικός Τειρεσίας θα επιτελεί αντίστοιχο ρόλο με εκείνον του ιδιωτικού «Τειρεσία», με τη διαφορά ότι θα αντλεί πληροφορίες αποκλειστικά από υπηρεσίες του Δημοσίου

Elikonos Partners: Επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης
Business

Η Elikonos Partners επενδύει στην «Μάννα» Τσατσαρωνάκης

Η επένδυση της Elikonos Partners μέσω του Elikonos 3 θα συμβάλει στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρίας

Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επιμένει

Οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για να προσθέσει στη συνέχεια γενικόλογη παροχολογία

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Stripe συζητά την εξαγορά της δημοφιλούς πλατφόρμας AI OpenRouter
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Stripe προς εξαγορά της OpenRouter για 10 δισ. δολ.

Η startup που προσφέρει λύσεις για όσους γράφουν κώδικα για τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση.

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι το επίδομα αδείας - Πώς υπολογίζεται

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας

Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις
World

Νάγκελ: Η ΕΚΤ είναι σε καλή θέση για να παρακολουθεί τις εξελίξεις

Ο Νάγκελ δεν αποκάλυψες τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ

Rising Prices Remain Top Concern for Greek Households
English Edition

Rising Prices Remain Top Concern for Greek Households

A new survey shows that more than eight in 10 people remain concerned about the rising cost of living, with food prices topping the list of financial pressures and many scaling back summer holiday plans

ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα
Κόσμος

ΗΠΑ: Βομβάρδισαν το Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες

Πετρέλαιο: Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
Commodities

Σε διαπραγμάτευση πάνω από τα 100 δολ. το πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο Brent σε υψηλό δύο μηνών και το WTI στο υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού
Markets

Χρυσός: Συνεχίζει πτωτικά υπό το φόβο του πληθωρισμού

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αύξηση των επιτοκίων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies