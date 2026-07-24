Το… μπέρδεμα με τον STOXX, το τελευταίο «μαξιλάρι», το μήνυμα Περιστέρη, η επιστροφή του… Μπετόβεν και το deal Μetlen στην Κύπρο

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Η ελληνική αγορά πέρασε χθες μία από τις πιο νευρικές συνεδριάσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Καλά πληροφορημένες χρηματιστηριακές πηγές έλεγαν ότι η ημέρα ξεκίνησε με όλα τα αρνητικά δεδομένα συγκεντρωμένα.

Οι πιέσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές μετά τα αποτελέσματα της Alphabet είχαν ήδη επιβαρύνει το κλίμα, τα futures προϊδέαζαν για δύσκολη συνέχεια, ενώ η εκτόξευση του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι άλλαξε απότομα τις ισορροπίες.

Όταν προστέθηκαν οι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ για τους κινδύνους στον πληθωρισμό και το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, οι επενδυτές βρέθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση.

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Η παρεξήγηση με τον STOXX

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η αναστάτωση γύρω από τον STOXX. Η αγορά αντέδρασε έντονα, θεωρώντας αρχικά ότι μετατίθεται η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η αβεβαιότητα κράτησε αρκετές ώρες και αποτυπώθηκε τόσο στις συναλλαγές όσο και στις τραπεζικές μετοχές, που δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις.

Ωστόσο, πηγές της Euronext Athens ξεκαθάριζαν στον ΟΤ ότι επρόκειτο για παρερμηνεία της ανακοίνωσης.

Η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου παραμένει προγραμματισμένη για τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ η μετάθεση αφορά αποκλειστικά τις οικογένειες δεικτών STOXX World Country Classification που χρησιμοποιούνται από τους STOXX IMI και STOXX World Universal.

Το μεγάλο στοίχημα δεν άλλαξε

Για όσους παρακολουθούν στενά τις εισροές κεφαλαίων, η ουσία βρίσκεται αλλού. Το βασικό επενδυτικό αφήγημα δεν μεταβλήθηκε.

Οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων από την αναταξινόμηση εξακολουθούν να θεωρούνται πιθανές κατά την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν σημαντικό μέρος των εκροών που αναμένονται από τις αλλαγές στους δείκτες της FTSE.

Η ένταση της συνεδρίασης εξηγεί και τον αυξημένο τζίρο. Οι επενδυτές αναζητούσαν διαρκώς νέα δεδομένα, ενώ οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καταγράφοντας απώλειες στο τέλος της συνεδρίασης περίπου 2,5%.

Πετρέλαιο και διυλιστήρια

Μέσα στη γενικευμένη αναστάτωση, ξεχώρισε η εικόνα της Motor Oil. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η νέα άνοδος του πετρελαίου δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως αρνητική εξέλιξη.

Αντίθετα, επικρατεί η εκτίμηση ότι η περιορισμένη προσφορά αργού μπορεί να διατηρήσει για μεγαλύτερο διάστημα υψηλά περιθώρια διύλισης, ευνοώντας τις εταιρείες του κλάδου.

Με δεδομένο ότι τα μεγάλα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν ισχυρή εξαγωγική παρουσία, αρκετά χαρτοφυλάκια στράφηκαν επιλεκτικά προς τον συγκεκριμένο χώρο.

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Το σήμα της Λαγκάρντ

Η Λαγκάρντ στη Φρανκφούρτη και στη συνεδρίαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση των επιτοκίων και στην ανάγκη να κρατήσει όλες τις επιλογές ανοικτές.

Παραδέχθηκε ότι στο διοικητικό συμβούλιο υπήρξαν φωνές που έθεσαν ακόμη και θέμα νέας αύξησης, εξηγώντας παράλληλα ότι χωρίς την ένταση στη Μέση Ανατολή η ανακοίνωση της ΕΚΤ θα μπορούσε να είχε διαφορετική διατύπωση.

Η πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησε ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις δεν έχουν περάσει ακόμη πλήρως στις τιμές και επανέλαβε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί.

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Το μήνυμα Περιστέρη

Ηχηρό ήταν το μήνυμα του Γιώργου Περιστέρη, προέδρου και CEO της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του πολύπαθου αυτοκινητόδρομου Ε65.

Ο Γιώργος Περιστερης με την αναδρομή που έκανε για το έργο από το 2007 μέχρι σήμερα ανέδειξε αφενός τη στήριξη που παρείχαν στη χώρα τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων ελληνικές επιχειρήσεις και εν προκειμενω η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που επέμενε στο έργο παρά τη φυγή από τη χώρα των ξένων τραπεζών και ξένων κατασκευαστικών. Το δεύτερο μήνυμα αφορούσε στην αποτελεσματικότητα και την ισχυρή οικονομική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να φέρει σε πέρας σύνθετα έργα ακόμη κι όταν μοιάζουν να καταρρέουν…

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Το τελευταίο «μαξιλάρι»

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πακέτο μέτρων ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους στα καύσιμα, με παρεμβάσεις που θα αφορούν –κατά κύριο λόγο- το ντίζελ.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και κατά το προηγούμενο διάστημα του 2026 (επιδότηση ντίζελ, fuel pass), προσαρμοσμένα στις νέες αυξήσεις τιμών, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Αρμόδιες πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ανέφεραν στη στήλη ότι με τη συγκεκριμένη παρέμβαση ουσιαστικά εξαντλείται το δημοσιονομικό απόθεμα που δημιουργήθηκε από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, αφήνοντας περιορισμένα περιθώρια για νέες παροχές μετά.

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Εκλογές κι επιχειρήσεις

Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο κι όσο κι αν η κυβέρνηση θέλει να διακηρύττει πώς οι κάλπες θα στηθούν στη λήξη της τετραετούς θητείας της, οι κινήσεις υπουργών και του πολιτικού κόσμου συνολικά δείχνουν ότι δεν αποκλείεται και η πρόωρη προσφυγή στην κάλπη.

Το κλίμα αυτό, σύμφωνα με πηγές της στήλης από την αγορά, δεν περνά απαρατήρητο από τα διοικητικά επιτελεία των επιχειρήσεων.

Βέβαια, αυτό που ανησυχεί είναι η ακατάσχετη παροχολογία και η αναβλητικότητα αποφάσεων…

Οι ελληνικές πολυεθνικές

Τελείως διαφορετικό είναι το κλίμα στις ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τις εταιρείες που έχουν δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με στελέχη βιομηχανιών τα οποία συνομιλεί η στήλη, η ανησυχία έχει να κάνει με το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Ιδίως η σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν έχει οδηγήσει τους Έλληνες μάνατζερ στο να μην μπορούν να κάνουν μακροχρόνιους σχεδιασμούς.

Όπως και να χει η έγνοια τους δεν είναι στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό αλλά στο διεθνές…

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Το μήνυμα του deal Metlen Houtris

Δεν πέρασε απαρατήρητη σε διπλωματικούς και αμυντικούς κύκλους η απόφαση της METLEN να προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία με την κυπριακή HOUTRIS για τη δημιουργία κοινής αμυντικής εταιρείας στην Κύπρο.

Όσοι γνωρίζουν τις λεπτές ισορροπίες στις ελληνοκυπριακές σχέσεις σημειώνουν ότι η πρωτοβουλία ξεπερνά κατά πολύ τα στενά επιχειρηματικά όρια μιας βιομηχανικής επένδυσης.

Για πρώτη φορά μετά από την τουρκική εισβολή (με πρόσφατη την 52η μαύρη επέτειο) ελληνική βιομηχανία με διεθνές αποτύπωμα μεταφέρει τεχνογνωσία, παραγωγικές δυνατότητες και αμυντική βιομηχανική εμπειρία στην Κυπριακή Δημοκρατία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για κοινή αμυντική παραγωγή. Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή άμυνα αναζητά νέες παραγωγικές δυνατότητες και η Λευκωσία επιδιώκει αναβάθμιση της αμυντικής της βιομηχανίας, αρκετοί μιλούν για μια κίνηση με σαφές εθνικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

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Τώρα τα δύσκολα

Πανηγυρικό ήταν το κλίμα προχθές 22 Ιουλίου στο Euronext Athens για την είσοδο στο Euronext Athens των νέων μετοχών της ElvalHalcor. Είχε προηγηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 250 εκατ. ευρώ.

Πάντως τα στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας δεν μένουν μόνο στην επιτυχία και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις. Όπως σημείωναν στη στήλη τα δύσκολα τώρα αρχίζουν και αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Στην ElvalHalcor θεωρούν μεγάλη υπόθεση την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εκτέλεση των επενδύσεων καθώς με τον τρόπο αυτό αφενός η βιομηχανία θα οδεύσει προς νέες υψηλές επιδόσεις και αφετέρου θα χτίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στη διεθνή γεωπολιτική κρίση….

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Αποκαλυπτήρια για το ευρώ

Μια λίστα με τα σχέδια που προκρίθηκαν για τα νέα τραπεζογραμμάτια του ευρώ παρουσίασε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως είχε προαναγγείλει η στήλη. Το τελικό σχέδιο αναμένεται να επιλεγεί μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να κυκλοφορήσει πιο ασφαλή μετρητά στο μέλλον.

Τα 10 σχέδια που επιλέχθηκαν, με θέμα την «ευρωπαϊκή κουλτούρα» και τους «ποταμούς και τα πουλιά», θα τεθούν τώρα ⁠προς δημόσια συζήτηση.

Αν πάντως κανείς περιμένει άμεσα να πιάσει στα χέρια του νέα χαρτονομίσματα του ευρώ μάλλον θα πρέπει να περιμένει πολύ. Η ΕΚΤ ανέφερε ότι, δεδομένης της ανάγκης για ανάπτυξη και δοκιμές, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να τεθούν σε κυκλοφορία τα νέα τραπεζογραμμάτια μετά την επιλογή του τελικού σχεδίου.