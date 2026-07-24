Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

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Το ισχυρότερο τρίμηνό της εδώ και 15 χρόνια παρουσίασε η Intel, με τη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να δίνει νέα ώθηση στις πωλήσεις και να επιταχύνει την προσπάθεια ανάκαμψης του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 25% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε το επενδυτικό της πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της αγοράς της AI, σημειώνουν οι Financial Times.

Τα έσοδα της Intel διαμορφώθηκαν στα 16,1 δισ. δολάρια για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου, καταγράφοντας την ταχύτερη ετήσια αύξηση από το 2011. Παράλληλα, η εταιρεία προέβλεψε ότι οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 15,8 και 16,8 δισ. δολαρίων, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη συνέχεια, αυξάνοντας το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2026 από 18 δισ. σε 20 δισ. δολάρια και προαναγγέλλοντας ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις έως το 2027. Οι ανακοινώσεις έγιναν δεκτές θετικά από τους επενδυτές, με τη μετοχή να ενισχύεται περίπου 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η Intel επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία έχασε έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Nvidia, η AMD και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Ο Τραμπ παρέχει στήριξη στην Ιntel

Η ανάκαμψή της έχει υποστηριχθεί και από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θεωρεί την Intel τον μοναδικό αμερικανικό κατασκευαστή με τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί την TSMC στην παραγωγή προηγμένων επεξεργαστών. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το αμερικανικό Δημόσιο απέκτησε πέρυσι ποσοστό 10% στην εταιρεία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πρωτοφανή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και, καθώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, η Intel βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διατηρήσει βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε στους FT ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Λιπ-Μπου Ταν, προσθέτοντας ότι η «νέα Intel» αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή.

Η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις των επεξεργαστών που σχεδιάζει η ίδια η Intel. Τα έσοδα από τα προϊόντα της ανήλθαν στα 15,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών, που έκαναν λόγο για 13,6 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση της δραστηριότητας χυτηρίων (foundry), η οποία αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας να μετατραπεί σε σημαντικό κατασκευαστή τσιπ και για τρίτους πελάτες. Τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,8 δισ. δολάρια.

Τη μεγαλύτερη ώθηση, ωστόσο, έδωσαν τα κέντρα δεδομένων και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτινάχθηκαν κατά 59%, στα 6,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς για 5,6 δισ. δολάρια. Η άνοδος αντανακλά τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπαίδευση και λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η άνοδος των CPU

Σε αντίθεση με την πρώτη φάση της έκρηξης της AI, όπου κυριάρχησαν οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), η νέα φάση της αγοράς δίνει αυξανόμενη σημασία στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU), που χρησιμοποιούνται για τη λεγόμενη «συμπερασματολογία» (inference), δηλαδή την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες. Την ίδια τάση έχουν επισημάνει και οι ανταγωνιστές της Intel, όπως η AMD και η Arm.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, αναθεώρησε μάλιστα προς τα πάνω την εκτίμηση για το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς επεξεργαστών CPU έως το τέλος της δεκαετίας, ανεβάζοντάς την στα 220 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 120 δισ. δολάρια.

Παράλληλα με την ενίσχυση των πωλήσεων, η Intel συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγική της βάση. Ο Λιπ-Μπου Ταν έχει εξασφαλίσει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων από τη Nvidia και τη SoftBank, ενώ έχει ανακοινώσει συνεργασία με τον Ίλον Μασκ για το έργο κατασκευής του «Terafab». Ταυτόχρονα, προχωρά σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση και περικοπές δαπανών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η εταιρεία εξακολουθεί επίσης να επιδιώκει να προσελκύσει μεγάλους πελάτες στην κατασκευαστική της δραστηριότητα, φιλοδοξώντας να αποσπάσει συμβόλαια από την TSMC. Μεταξύ των εταιρειών που επιδιώκει να προσελκύσει βρίσκεται και η Apple, αν και οι πρόσφατοι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα χρησιμοποιήσει την Intel ως κατασκευαστή δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά.

Ο Ταν υπογράμμισε ότι η Intel παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας παραγωγής 14A, η οποία αναμένεται να περάσει σε παραγωγή μεγάλης κλίμακας το 2028. Πριν από έναν χρόνο είχε προειδοποιήσει ότι η εταιρεία θα μπορούσε ακόμη και να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εάν δεν εξασφάλιζε επαρκή πελατειακή βάση για να δικαιολογήσει τις τεράστιες επενδύσεις. Σήμερα, ωστόσο, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Intel.