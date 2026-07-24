 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η αυξημένη ζήτηση για τσιπ κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δίνει νέα ώθηση στην Intel, η οποία ενισχύει τις επενδύσεις και επιδιώκει να ανακτήσει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή ημιαγωγών

World 24.07.2026, 18:41
Σχολιάστε
Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
O διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ισχυρότερο τρίμηνό της εδώ και 15 χρόνια παρουσίασε η Intel, με τη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να δίνει νέα ώθηση στις πωλήσεις και να επιταχύνει την προσπάθεια ανάκαμψης του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση εσόδων κατά 25% στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ παράλληλα ενίσχυσε το επενδυτικό της πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι σκοπεύει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη φάση της αγοράς της AI, σημειώνουν οι Financial Times.

Τα έσοδα της Intel διαμορφώθηκαν στα 16,1 δισ. δολάρια για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου, καταγράφοντας την ταχύτερη ετήσια αύξηση από το 2011. Παράλληλα, η εταιρεία προέβλεψε ότι οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 15,8 και 16,8 δισ. δολαρίων, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη συνέχεια, αυξάνοντας το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το 2026 από 18 δισ. σε 20 δισ. δολάρια και προαναγγέλλοντας ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις έως το 2027. Οι ανακοινώσεις έγιναν δεκτές θετικά από τους επενδυτές, με τη μετοχή να ενισχύεται περίπου 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η Intel επιχειρεί να αφήσει πίσω της μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία έχασε έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Nvidia, η AMD και η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Intel

Ο Τραμπ παρέχει στήριξη στην Ιntel

Η ανάκαμψή της έχει υποστηριχθεί και από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θεωρεί την Intel τον μοναδικό αμερικανικό κατασκευαστή με τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί την TSMC στην παραγωγή προηγμένων επεξεργαστών. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το αμερικανικό Δημόσιο απέκτησε πέρυσι ποσοστό 10% στην εταιρεία.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πρωτοφανή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ και, καθώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας, η Intel βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να διατηρήσει βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε στους FT ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Λιπ-Μπου Ταν, προσθέτοντας ότι η «νέα Intel» αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή.

Η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις των επεξεργαστών που σχεδιάζει η ίδια η Intel. Τα έσοδα από τα προϊόντα της ανήλθαν στα 15,1 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών, που έκαναν λόγο για 13,6 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση της δραστηριότητας χυτηρίων (foundry), η οποία αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρείας να μετατραπεί σε σημαντικό κατασκευαστή τσιπ και για τρίτους πελάτες. Τα σχετικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 31% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 5,8 δισ. δολάρια.

Τη μεγαλύτερη ώθηση, ωστόσο, έδωσαν τα κέντρα δεδομένων και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτινάχθηκαν κατά 59%, στα 6,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς για 5,6 δισ. δολάρια. Η άνοδος αντανακλά τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές οι οποίοι υποστηρίζουν την εκπαίδευση και λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Intel

Η άνοδος των CPU

Σε αντίθεση με την πρώτη φάση της έκρηξης της AI, όπου κυριάρχησαν οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU), η νέα φάση της αγοράς δίνει αυξανόμενη σημασία στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU), που χρησιμοποιούνται για τη λεγόμενη «συμπερασματολογία» (inference), δηλαδή την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες. Την ίδια τάση έχουν επισημάνει και οι ανταγωνιστές της Intel, όπως η AMD και η Arm.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, αναθεώρησε μάλιστα προς τα πάνω την εκτίμηση για το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς επεξεργαστών CPU έως το τέλος της δεκαετίας, ανεβάζοντάς την στα 220 δισ. δολάρια, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 120 δισ. δολάρια.

Παράλληλα με την ενίσχυση των πωλήσεων, η Intel συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγική της βάση. Ο Λιπ-Μπου Ταν έχει εξασφαλίσει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων από τη Nvidia και τη SoftBank, ενώ έχει ανακοινώσει συνεργασία με τον Ίλον Μασκ για το έργο κατασκευής του «Terafab». Ταυτόχρονα, προχωρά σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση και περικοπές δαπανών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η εταιρεία εξακολουθεί επίσης να επιδιώκει να προσελκύσει μεγάλους πελάτες στην κατασκευαστική της δραστηριότητα, φιλοδοξώντας να αποσπάσει συμβόλαια από την TSMC. Μεταξύ των εταιρειών που επιδιώκει να προσελκύσει βρίσκεται και η Apple, αν και οι πρόσφατοι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα χρησιμοποιήσει την Intel ως κατασκευαστή δεν έχουν επιβεβαιωθεί από καμία πλευρά.

Ο Ταν υπογράμμισε ότι η Intel παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας παραγωγής 14A, η οποία αναμένεται να περάσει σε παραγωγή μεγάλης κλίμακας το 2028. Πριν από έναν χρόνο είχε προειδοποιήσει ότι η εταιρεία θα μπορούσε ακόμη και να εγκαταλείψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εάν δεν εξασφάλιζε επαρκή πελατειακή βάση για να δικαιολογήσει τις τεράστιες επενδύσεις. Σήμερα, ωστόσο, εμφανίζεται αισιόδοξος ότι η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Intel.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: Πως αντιδρούν τα κράτη στο νέο κύμα δασμών
World

Κερδισμένοι και χαμένοι απο το νέο κύμα δασμών Τραμπ
Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Intel είχε την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών
BP: Κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής ηλιακής ενέργειας
World

BP, πουλά τη θυγατρική Lightsource σε κοινοπραξία του Κουβέιτ
ΕΚΤ: Καλύτερους μισθούς, μικρότερες δαπάνες προβλέπουν οι καταναλωτές για τον επόμενο χρόνο
World

Καλύτερους μισθούς αναμένουν οι Ευρωπαίοι το επόμενο 12μηνο
EKT: Τα σχέδια για να διαχειριστεί τις απώλειες
World

Τι εξετάζει η ΕΚΤ για να κλείσει τις τρύπες στον ισολογισμό της
Κομισιόν: Ανακούφιση για τους νέους δασμούς Τραμπ 10% – 12,5%
World

Πως αντιδρά η Κομισιόν στους νέους δασμούς Τραμπ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελεύθεροι επαγγελματίες: 8 στους 10 με συντάξεις πείνας, μόλις το 7% θα λάβει πάνω από 1.000 ευρώ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις «πείνας» 800 ευρώ για 8 στους 10 επαγγελματίες

Η επιλογή των χαμηλών ασφαλιστικών κατηγοριών και για το 2026, επηρεάζει αρνητικά το τελικό ποσό της σύνταξης

Κώστας Παπαδής
Costa Bianca: Σύνθετο τουριστικό έργο 30.000 τ.μ. στην Ερμιονίδα
Τουρισμός

Costa Bianca: Ένα νέο τουριστικό χωριό σχεδιάζεται στην Ερμιονίδα

Σε δημόσια διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στην Ακτή Costa Bianca - Το στοίχημα για 12μηνη λειτουργίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Διακοπές: Πού ξόδεψαν 3,68 δισ. οι Έλληνες – Η μέση ημερήσια δαπάνη [γραφήματα]
Economy

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες τουρίστες – Πώς αντιδρούν στην ακρίβεια

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη μέση ημερήσια δαπάνη ανά διάρκεια ταξιδιού και την κατανομή του προϋπολογισμού των νοικοκυριών στις διακοπές

Γιώργος Μανέττας
Καύσιμα: Τρέχουν οι αυξήσεις στην αντλία ενώ η κυβέρνηση πατάει φρένο στις επιδοτήσεις
Economy

Καύσιμα: Αυξήσεις στην αντλία, φρένο στις επιδοτήσεις

Η επιλογή να προηγηθεί από τα καύσιμα το πετρέλαιο κίνησης συνδέεται με την επίδρασή του σε κόστος μεταφοράς, παραγωγή και τελικές τιμές των αγαθών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων
Tεχνητή νοημοσύνη

Από την Uber στην Atoms: Το νέο στοίχημα 1,7 δισ. του Καλάνικ

Η Atoms, νέα εταιρεία του συνιδρυτή της Uber, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, στοχεύει στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω ρομποτικής

Γιώργος Πολύζος
Aiolou 81: Εγκρίθηκε η μετατροπή πολυώροφου κτιρίου σε ξενοδοχείο
Τουρισμός

«Πράσινο» φως για ξενοδοχείο στην Αιόλου

Η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού για την επένδυση της Aiolou 81 ήταν αναγκαία λόγω της θέσης του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Αθηνών

Λάμπρος Καραγεώργος
Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες
Ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις στα ομόλογα - Σε δύσκολη θέση οι τραπεζίτες

Μια περαιτέρω ρευστοποίηση στα ομόλογα θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα

Τζούλη Καλημέρη
Ορμούζ: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν ξανά τα Στενά δια της βίας;
Ναυτιλία

Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ δια της βίας;

Η ανανεωμένη αεροπορική εκστρατεία δεν έχει ακόμη καθησυχάσει τους πλοιοκτήτες ότι τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να καταστούν ξανά ασφαλή από ιρανικές επιθέσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από World
Τραμπ: Πως αντιδρούν τα κράτη στο νέο κύμα δασμών
World

Κερδισμένοι και χαμένοι απο το νέο κύμα δασμών Τραμπ

«Αδικαιολόγητοι» οι νέοι δασμοί λένε Αυστραλία και Βραζιλία - Με νόμο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τους δασμούς Τραμπ, απαντά η Βραζιλία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
BP: Κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής ηλιακής ενέργειας
World

BP, πουλά τη θυγατρική Lightsource σε κοινοπραξία του Κουβέιτ

Σε διαδικασία πώλησης των μειοψηφικών της συμμετοχών σε περισσότερες από 10 εταιρείες βρίσκεται η BP καθώς η εταιρεία ξεκινά ένα σχέδιο εκποίησης 20 δισ. δολ.

ΕΚΤ: Καλύτερους μισθούς, μικρότερες δαπάνες προβλέπουν οι καταναλωτές για τον επόμενο χρόνο
World

Καλύτερους μισθούς αναμένουν οι Ευρωπαίοι το επόμενο 12μηνο

Βελτιωμένες προσδοκίες έχουν οι καταναλωτές όσον αφορά τα οικονομικά τους σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΚΤ

EKT: Τα σχέδια για να διαχειριστεί τις απώλειες
World

Τι εξετάζει η ΕΚΤ για να κλείσει τις τρύπες στον ισολογισμό της

Η συζήτηση στους κόλπους της ΕΚΤ για την διαχείριση των ζημιών

Κομισιόν: Ανακούφιση για τους νέους δασμούς Τραμπ 10% – 12,5%
World

Πως αντιδρά η Κομισιόν στους νέους δασμούς Τραμπ

Οι πρώτες δηλώσεις από την Κομισιόν σχετικά με τους νέους δασμούς Τραμπ που επιβάλλονται σε περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η ΕΕ

Πόλεμος στο Ιράν: Η σύγκρουση για τον έλεγχο του Ορμούζ
World

Η τελική μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, τα διόδια και οι επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο

Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
World

Η Nestle πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων

Η Nestle πιέζει τις αμερικανικές αρχές για τις ετικέτες των συστατικών, με στόχο να γίνουν λιγότερο περίπλοκες, επιστημονικές και τρομακτικές

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας
Επικαιρότητα

Ανέκαμψαν στο τέλος της εβδομάδας οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,82%, κλείνοντας στις 644,51 μονάδες

Greece Issues Record €134 Million in Investment Tax Breaks
English Edition

Greece Issues Record €134 Million in Investment Tax Breaks

Ninety manufacturing and tourism projects cleared this filing season received nearly five times last year's total

ΣΒΕ: Open Office Day και θέσεις για τον κοινωνικό διάλογο
Βιομηχανία

Open Office Day του ΣΒΕ παραμονή της ΔΕΘ

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ

Τραμπ: Πως αντιδρούν τα κράτη στο νέο κύμα δασμών
World

Κερδισμένοι και χαμένοι απο το νέο κύμα δασμών Τραμπ

«Αδικαιολόγητοι» οι νέοι δασμοί λένε Αυστραλία και Βραζιλία - Με νόμο για τη στήριξη των επιχειρήσεων, που πλήττονται από τους δασμούς Τραμπ, απαντά η Βραζιλία

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
ΑΑΔΕ: Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί
Tax

Πώς ξεμπλοκάρουν άμεσα οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί

Οι προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή διαδικασία άρσης της κατάσχεσης μέσω του myAADE

Intel: Καταγράφει την ταχύτερη ανάπτυξη στη 15ετία χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Intel είχε την ταχύτερη ανάπτυξη των τελευταίων 15 ετών

Η αυξημένη ζήτηση για τσιπ κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης δίνει νέα ώθηση στην Intel, η οποία ενισχύει τις επενδύσεις και επιδιώκει να ανακτήσει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή ημιαγωγών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα μειώσουν δραστικά το κόστος υιοθέτησής τους
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα κινεζικά μοντέλα ΑΙ θα γίνουν οικονομικά πιο ελκτικά

Το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης αιχμής μειώνεται

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδική κίνηση με οδηγό τις τράπεζες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ανοδική κίνηση στο ΧΑ με οδηγό τις τράπεζες

Ανοδος με ποσοστό 1,49% για το Γενικό Δείκτη Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που έκλεισε στις 2.492,71 μονάδες,

BP: Κοντά σε συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής ηλιακής ενέργειας
World

BP, πουλά τη θυγατρική Lightsource σε κοινοπραξία του Κουβέιτ

Σε διαδικασία πώλησης των μειοψηφικών της συμμετοχών σε περισσότερες από 10 εταιρείες βρίσκεται η BP καθώς η εταιρεία ξεκινά ένα σχέδιο εκποίησης 20 δισ. δολ.

Greek Rail Chief Admits ETCS Safety System Still Not Running
English Edition

Greek Rail Chief Admits ETCS Safety System Still Not Running

Three years after the Tempi collision killed 57 people, the head of Hellenic Railways told parliament the automatic braking system is installed but not switched on

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση προκαλεί διακοπή ρεύματος σε περίπου 150.000 κατοίκους
Επικαιρότητα

Χωρίς ρεύμα 150.000 Ουκρανοί λόγω ρωσικής επίθεσης

Οι εργαζόμενοι στην Ουκρανία εργάζονται εντατικά για να αποκαταστήσουν την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές της περιοχής

ΕΛΤΑ: Το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο 2026 – 2030
Business

ΕΛΤΑ: Τι αλλάζει σε δίκτυο, υπηρεσίες και εργαζόμενους

Παρουσιάστηκε στους εργαζομένους ο «οδικός χάρτης» για επενδύσεις σε δίκτυο, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό στα ΕΛΤΑ

Ελληνικός τουρισμός: Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 αλλά…
Τουρισμός

Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 για τον ελληνικό τουρισμό, αλλά...

Από ποιες αγορές ενισχύεται περισσότερο ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank «7 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΑΑΔΕ: Στις 27 Ιουλίου η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Στις 27 Ιουλίου η έναρξη λειτουργίας ΚΕΦΟΔΕ και ΥΦΕ Θεσσαλονίκης

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ
Economy

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις ΔΥΠΑ για 1000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο
Επικαιρότητα

Οι διελεύσεις τάνκερ από το Ορμούζ στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο

Κανένα δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση προς τον Περσικό Κόλπο την Πέμπτη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies