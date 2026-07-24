Atoms: Το νέο μεγάλο στοίχημα του Τράβις Καλάνικ με χρηματοδότηση 1,7 δισ. δολαρίων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Καλάνικ, ανακοίνωσε συμφωνία χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισ. δολαρίων για τη νέα του εταιρεία Atoms, με τη στήριξη της Andreessen Horowitz, της ίδιας της Uber και μεγάλων τραπεζών όπως η Goldman Sachs και η JPMorgan. Η συμφωνία περιλαμβάνει τόσο χρέος όσο και ίδια κεφάλαια και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας που ο Καλάνικ περιγράφει ως «υπολογιστή για τον φυσικό κόσμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Atoms θα επικεντρωθεί στην αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέσω προηγμένης ρομποτικής, με εφαρμογές σε τομείς όπως η εξόρυξη, οι κατασκευές, οι βαριές μεταφορές και η παραγωγή τροφίμων. Ο Καλάνικ υποστήριξε ότι πρόκειται για κλάδους «βαρείς σε άτομα και διαδικασίες», οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη ψηφιακή μετάβαση, ενώ έκανε λόγο για την επόμενη βιομηχανική επανάσταση που θα τροφοδοτηθεί από το industrial AI.

Η επόμενη κίνηση του Τράβις Καλάνικ

Η Atoms προέκυψε από τη μετονομασία της εταιρείας ακινήτων City Storage Systems, την οποία ο Καλάνικ είχε μετατρέψει σε νέο επιχειρηματικό όχημα τον Μάρτιο. Στο διοικητικό συμβούλιο της νέας επιχείρησης θα συμμετάσχει και ο Ben Horowitz, συνιδρυτής της Andreessen Horowitz, ο οποίος χαρακτήρισε το εγχείρημα ως έκφραση του πολυετούς οράματος του Kalanick να ψηφιοποιήσει τον φυσικό κόσμο.

Ο Καλάνικ, που αποχώρησε από την Uber το 2017 μετά από σύγκρουση με το διοικητικό συμβούλιο, έχει κινηθεί έκτοτε σε σειρά νέων επιχειρηματικών σχεδίων. Παραμένει επίσης ενεργός στην CloudKitchens, το δίκτυο «dark kitchens» για εφαρμογές διανομής φαγητού, το οποίο διαχειρίζεται από το 2018.

Στο επίκεντρο η ρομποτική

Η νέα χρηματοδότηση δίνει στην Atoms τη δυνατότητα να επιταχύνει την ανάπτυξή της σε λύσεις ρομποτικής και αυτοματοποίησης για βιομηχανίες που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση εργασίας και χαμηλό βαθμό ψηφιακής οργάνωσης. Η προσέγγιση του Καλάνικ τοποθετεί τη νέα εταιρεία στο σταυροδρόμι της τεχνητής νοημοσύνης, της βιομηχανικής παραγωγής και της αυτοματοποίησης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις στον χώρο της φυσικής τεχνολογίας αυξάνονται.

Η συμμετοχή της Uber στη χρηματοδότηση έχει και συμβολική βαρύτητα, καθώς η εταιρεία που ίδρυσε ο Τράβις Καλάνικ αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τα robotaxis και άλλες αυτόνομες τεχνολογίες μετακίνησης. Η Uber έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε startups του χώρου, όπως οι Nuro, Wayve και Waabi.

Το παρελθόν και η νέα αρχή

Η νέα συμφωνία έρχεται να προστεθεί σε μια διαδρομή που έχει σημαδευτεί τόσο από επιχειρηματικές επιτυχίες όσο και από έντονες αντιπαραθέσεις. Κατά τη θητεία του στην Uber, η εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για δυσλειτουργία στη διοίκηση και για κουλτούρα που αγνοούσε ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και διακρίσεων, με τον Τράβις Καλάνικ να αποχωρεί τελικά μετά από εσωτερική σύγκρουση και αυστηρή έκθεση το 2017.

Παρά το βαρύ αυτό παρελθόν, ο Καλάνικ εμφανίζεται αποφασισμένος να επανατοποθετηθεί στο επίκεντρο της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας, επενδύοντας αυτή τη φορά σε μια πιο «βιομηχανική» εκδοχή του AI. Όπως είπε, μετανιώνει που δεν είχε συνεργαστεί νωρίτερα με την Andreessen Horowitz, υποστηρίζοντας ότι η Uber θα είχε ωφεληθεί αν η εταιρεία κεφαλαίου κινδύνου βρισκόταν στο διοικητικό της συμβούλιο την περίοδο της απομάκρυνσής του.