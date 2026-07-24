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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Αυγούστου

Το συνολικό ποσό των 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθεί από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ σε 4.333.061 δικαιούχους

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 24.07.2026, 15:39
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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Αυγούστου
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Το συνολικό ποσό των 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθεί σε 4.333.061 δικαιούχους, κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 

Τι πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.

• Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.

• Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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