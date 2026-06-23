e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ύψους 7,81 εκατ. ευρώ σε 6.926 μη μισθωτούς

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Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ συνολικού ύψους 7.811.382 ευρώ, όπως ενημερώνει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Για την επιστροφή τους απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή όχι.

Οι ως άνω εισφορές προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2025 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών) με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

Για την επιστροφή τους απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή όχι.

Η επεξεργασία των αιτήσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της αριθ. Δ.15/Δ΄/90598/11-11-2021 Υπουργικής Απόφασης.

Συμψηφισμός οφειλής από e-ΕΦΚΑ

Στους οφειλέτες του e ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό, που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της οφειλής τους (ρυθμισμένης ή μη) με το αρχικό προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Δικαιούχοι είναι 6.926 ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση μέχρι 16-6-2026 και τα ποσά θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει την Παρασκευή 26-6-2026.