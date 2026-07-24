EKT: Τα σχέδια για να διαχειριστεί τις απώλειες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διάφορες επιλογές σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει διάφορες επιλογές για να μετριάσει τις οικονομικές της απώλειες, σε μια τεταμένη συζήτηση που αναμένεται να κορυφωθεί το φθινόπωρο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συζητήσουν την αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων αποθεματικών, πράγμα που σημαίνει αύξηση του ποσού των μετρητών που οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν σε έναν άτοκο λογαριασμό ως αποθεματικό σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας.

Εναλλακτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη μη καταβολή τόκων στις τράπεζες για ορισμένα από τα πλεονάζοντα αποθεματικά τους, πράγμα που σημαίνει εφαρμογή κλιμακωτού επιτοκίου στην ορολογία της αγοράς, ή ακόμη και χρέωση τελών, αναφέρουν οι πηγές.

Όλες αυτές οι κινήσεις θα μείωναν το οικονομικό βάρος για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, βοηθώντας στην αντιστάθμιση ορισμένων ζημιών που προκύπτουν από τις πολιτικές τόνωσης που έχει εφαρμόσει η ΕΚΤ την τελευταία δεκαετία.

Η συζήτηση μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ σχετικά με αυτό το πολιτικά ευαίσθητο θέμα είναι ανοιχτή και περισσότερες προτάσεις θα μπορούσαν να προκύψουν πριν από τη λήψη απόφασης.

Στο τραπέζι τα ελάχιστα αποθεματικά

Οι εμπορικές τράπεζες πρέπει επί του παρόντος να διατηρούν το 1% των καταθέσεών τους και ορισμένες άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε αποθεματικό στις αντίστοιχες κεντρικές τους τράπεζες, οι οποίες δεν τις αμείβουν.

Ο διπλασιασμός αυτού στο 2% θα εξοικονομούσε στην ΕΚΤ και στις 21 εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος σχεδόν 4 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Αυτό θα ανάγκαζε μερικές τράπεζες να συγκεντρώσουν μετρητά για να ανταποκριθούν στη νέα απαίτηση, παρόλο που η πλειοψηφία βρίσκεται πάνω από αυτό το επίπεδο.

Το κλιμακωτό επιτόκιο

Η ΕΚΤ θα μπορούσε επίσης να σταματήσει να αποδίδει τόκους σε μέρος των αποθεματικών που διαθέτουν οι τράπεζες πέραν των απαιτούμενων ορίων, πρόσθεσαν οι πηγές.

Οι εμπορικές τράπεζες λαμβάνουν επί του παρόντος επιτόκιο 2,25% για κάθε ευρώ που καταθέτουν πέραν του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου.

Ως εκ τούτου, το Ευρωσύστημα καταβάλλει τόκους ύψους σχεδόν 50 δισ. ευρώ ετησίως για ρευστότητα αξίας λίγο πάνω από 2 τρισ. ευρώ.

Αυτό το κλιμακωτό επιτόκιο θα αποτελούσε μια λιγότερο επώδυνη εναλλακτική λύση για τις τράπεζες της ευρωζώνης.

Ωστόσο, η μειοψηφία των τραπεζών που διαθέτει ρευστότητα κάτω του 2% δεν θα λάμβανε τόκους από το Ευρωσύστημα, γεγονός που θα τις παρότρυνε να μεταφέρουν τα αποθέματά τους σε τράπεζες που έχουν ήδη ξεπεράσει το εν λόγω όριο, ανέφεραν οι πηγές.

Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα και οι δύο να λάβουν πληρωμή, ενώ ο λογαριασμός τόκων του Ευρωσυστήματος δεν θα μειωνόταν, πρόσθεσαν.

Η επιβολή τελών

Μεταξύ των πιο ιδιόμορφων επιλογών, ορισμένοι εντός της ΕΚΤ έχουν προτείνει την ιδέα της πλήρους κατάργησης των ελάχιστων απαιτήσεων αποθεματικών και αντ’ αυτού της χρέωσης τελών στις τράπεζες, ανέφεραν οι πηγές.

Για ορισμένους διοικητές, το πρόβλημα με την τροποποίηση των αποθεματικών για τον μετριασμό των ζημιών είναι ότι χρησιμοποιούν ένα εργαλείο κεντρικής τράπεζας για την επίτευξη ενός στόχου που έχει περισσότερο να κάνει με τη δημοσιονομική παρά με τη νομισματική πολιτική.

Μια ζημιογόνος κεντρική τράπεζα είναι λιγότερο ικανή να καταβάλει μερίσματα στην εθνική της κυβέρνηση και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να της ζητήσει αύξηση κεφαλαίου.

Κεντρικές τράπεζες όπως η Bundesbank έχουν αποφύγει να το κάνουν αυτό κλιμακώνοντας τις ζημίες τους.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του μεγάλου όγκου μετρητών που διοχετεύτηκε στο τραπεζικό σύστημα από την ίδια την ΕΚΤ από το 2015 έως το 2022, όταν η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης προσπαθούσε να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα και να αποτρέψει την απειλή του αποπληθωρισμού μέσω μαζικών αγορών ομολόγων.

Μέρος του χρέους που οφείλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες σε χώρες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση είχε χαμηλές ή αρνητικές αποδόσεις. Αυτές οι κεντρικές τράπεζες στη συνέχεια υπέστησαν μεγάλες ζημίες όταν η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων για την καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού από το 2022 έως το 2023.

Ορισμένα από αυτά τα ομόλογα έχουν έκτοτε λήξει, μειώνοντας το ποσό των αποθεματικών στο σύστημα και καθιστώντας την απόφαση για τις αποδοχές λιγότερο πιεστική για ορισμένους διοικητές.