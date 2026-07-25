Αλκοολούχα ποτά: Τα μικρά κουτιά γίνονται μεγάλη επιχείρηση για τις γνωστές μάρκες

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Αλκοολουχα ποτά όπως το Jameson της Pernod Ricard και η τεκίλα Patrón της Bacardi Limited, είναι μόνο δύο από τις εταιρείες αλκοολούχων ποτών που επεκτείνουν τη γκάμα των μικρών συσκευασιών τους. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τα χρήματά τους επιλέγουν όλο και περισσότερο μικρότερες συσκευασίες, αντί να εγκαταλείψουν τις αγαπημένες τους premium μάρκες, καθιστώντας τις μίνι συσκευασίες ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα μεγέθη συσκευασίας για τα αλκοολούχα ποτά.

Τα μεγαλύτερα κέρδη σε μερίδιο αγοράς κατά το πρώτο τρίμηνο σημειώθηκαν από το κονιάκ και την τεκίλα σε φιάλες των 50 χιλιοστόλιτρων — το μέγεθος για ένα τυπικό σφηνάκι — καθώς και από την τεκίλα και τα λικέρ των 375 χιλιοστόλιτρων, σύμφωνα με στοιχεία της NIQ που παρέχονται στο CNN από την Bump Williams Consulting. Μια τυπική φιάλη αλκοολούχου ποτού έχει χωρητικότητα περίπου 700 έως 750 χιλιοστόλιτρα.

«Εξακολουθούμε να παρατηρούμε ενδιαφέρον για τις μάρκες υψηλής κατηγορίας, αν και ίσως η συχνότητα και το μέγεθος της συσκευασίας έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στην απόφαση αγοράς τον τελευταίο καιρό, καθώς οι καταναλωτές διαχειρίζονται το διαθέσιμο εισόδημά τους», δήλωσε ο Ντέιβ Γουίλιαμς, πρόεδρος της Bump Williams Consulting.

Αυτόν τον μήνα, η Pernod Ricard επέκτεινε τη σειρά του λικέρ ρούμι Malibu σε μια νέα συσκευασία των 100 χιλιοστόλιτρων, προσθέτοντας ένα ακόμη προϊόν στην αυξανόμενη γκάμα μικρότερων συσκευασιών που περιλαμβάνει το ουίσκι Skrewball με γεύση φυστικοβούτυρου και τη βότκα Absolut.

Οι πωλήσεις στην αγορά των ΗΠΑ παρουσιάζουν στασιμότητα, σημειώνοντας πτώση 12% το τρίτο τρίμηνο, οπότε η εταιρεία με έδρα το Παρίσι ελπίζει ότι οι καταναλωτές που προσέχουν το προϋπολογισμό τους αναζητούν πιο προσιτούς και εύχρηστους τρόπους για να απολαύσουν ποτά υψηλής ποιότητας.

«Αυτό που μας καθησυχάζει είναι ότι οι καταναλωτές δεν εγκαταλείπουν τις μάρκες μας, αλλά ίσως αποφασίζουν να στραφούν από τις μεγαλύτερες συσκευασίες σε μικρότερες», δήλωσε ο Κόλιν Κάβανο, διευθυντής μάρκετινγκ της Pernod Ricard North America.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο Κάβανο ανέφερε ότι ένας αυξανόμενος αριθμός πελατών της Pernod Ricard αγόραζε φιάλες των 750 χιλιοστόλιτρων αντί για φιάλες των 1,75 λίτρων. Οι πελάτες που συνήθως αγόραζαν μια τυπική φιάλη των 750 χιλιοστόλιτρων, γνωστή και ως «fifth», προτιμούσαν πλέον τις εκδόσεις των 375 χιλιοστόλιτρων.

Η εταιρεία άρχισε να επεκτείνει τη γκάμα των μικρότερων μεγεθών της μετά την επιτυχία του μίνι ουίσκι Skrewball με γεύση φυστικοβούτυρου πριν από μερικά χρόνια.

«Αυτό μας ώθησε πραγματικά να σκεφτούμε περισσότερο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτό το μέγεθος και να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτές τις τάσεις, είτε πρόκειται για προσιτή τιμή, ευκολία, αλλά και, ειλικρινά, απλά για να προσφέρουμε και λίγη διασκέδαση», είπε ο Κάβανο , επισημαίνοντας ότι το μικρό μέγεθος επιτρέπει στους καταναλωτές να πειραματιστούν με νέες γεύσεις, όπως το Absolut Tabasco και το Malibu Pink.

Η τεκίλα El Alto της Patrón κυκλοφόρησε πέρυσι μια έκδοση των 50 χιλιοστόλιτρων στην τιμή των 16,99 δολαρίων. Η εταιρεία δήλωσε στο CNN ότι το μικρότερο μπουκάλι προσφέρει στους καταναλωτές έναν επιπλέον τρόπο να δοκιμάσουν την τεκίλα κορυφαίας ποιότητας της, η οποία συνήθως πωλείται στα 135 δολάρια για το κανονικό μέγεθος. Αυτό καθιστά τη μίνι έκδοση πιο προσιτή για όσους την αγοράζουν για πρώτη φορά, καθώς και για περιστάσεις όπως τα δώρα.

Ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας

Όσον αφορά την 818 Tequila, έχει παρατηρηθεί «ισχυρή αρχική ζήτηση» για την επέκτασή της σε «μικρά μπουκαλάκια» με τιμή 3,99 δολάρια, δήλωσε η Λάνα Γιάκομπς , πρόεδρος της Calabasas Beverage Company, μητρικής εταιρείας της 818 Tequila.

«Οι καταναλωτές προσελκύονται από την ευκολία που προσφέρει αυτή η συσκευασία, ενώ παράλληλα την θεωρούν έναν προσιτό τρόπο να δοκιμάσουν μια τεκίλα υψηλής ποιότητας», δήλωσε στο CNN. «Η συσκευασία αυτή μειώνει επίσης το εμπόδιο για να δοκιμάσει κανείς το προϊόν, καθιστώντας την ένα εύκολο σημείο εισόδου για τους καταναλωτές που ίσως ανακαλύπτουν την 818 για πρώτη φορά.»

Ο Κάβανο της Pernod Ricard την αποκαλεί «ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα» και έχει σχέδια να προσθέσει περισσότερες μάρκες το φθινόπωρο.

«Θα δείτε ακόμη μεγαλύτερη δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα», είπε.