Pernod Ricard: Η μεγάλη σύγκρουση για την άδεια αλκοόλ στην Ινδία

Οι ρυθμιστικές αρχές στην πρωτεύουσα της Ινδίας επιχειρούν να ακυρώσουν την πρόσφατη νομική προσφυγή της γαλλικής Pernod Ricard κατά της απόρριψης της άδειας πώλησης αλκοόλ στην πόλη, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Reuters. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η απαγόρευση έχει αφήσει τις δραστηριότητές της «ασφυκτικά περιορισμένες» για περισσότερα από τρία χρόνια.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τόσο το Δελχί όσο και η ευρύτερη Ινδία αποτελούν κρίσιμες αγορές για τον γαλλικό όμιλο, ο οποίος θεωρεί τη χώρα τη μεγαλύτερη αγορά του παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων.

Οι κατηγορίες των αρχών και η άρνηση της Pernod Ricard

Οι ινδικές αρχές έχουν απορρίψει επανειλημμένα τα αιτήματα της εταιρείας, επικαλούμενες «σοβαρές» κατηγορίες από την οικονομική εγκληματολογική υπηρεσία της Ινδίας. Σύμφωνα με αυτές, η Pernod Ricard φέρεται να συνεργάστηκε με λιανοπωλητές στο Δελχί το 2021 για να ενισχύσει παράνομα το μερίδιό της στην αγορά.

Η εταιρεία αρνείται κάθε παράβαση και επισημαίνει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε καμία υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά, η άρνηση χορήγησης άδειας έχει οδηγήσει σε πλήρη απουσία των προϊόντων της από την αγορά της πόλης των άνω των 20 εκατομμυρίων κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων γνωστών brands όπως Chivas Regal, Absolut Vodka και Glenlivet.

«Η άσκηση δημόσιας εξουσίας» και η στάση του κράτους

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο της 30ής Απριλίου που επικαλείται το Reuters, η κυβέρνηση του Δελχί υποστηρίζει ότι: «Το κράτος διαθέτει πλήρη εξουσία ρύθμισης, ελέγχου και περιορισμού όσον αφορά τη χορήγηση άδειας» και ότι η χορήγηση άδειας στην Pernod Ricard θα μπορούσε να «θέσει σε κίνδυνο το ρυθμιστικό σύστημα».

Η γαλλική εταιρεία, από την πλευρά της, απαντά ότι «συνεχίζει να πιστεύει πως θα πρέπει να της επιτραπεί να δραστηριοποιείται στο Δελχί» και ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της μέσω της δικαστικής οδού.

Oι επιπτώσεις στην αγορά και ο διεθνής ανταγωνισμός

Η Ινδία αποτελεί αγορά 65 δισ. δολαρίων στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών, όπου η Pernod Ricard ανταγωνίζεται μεγάλους διεθνείς παίκτες όπως η Diageo, η Suntory και η William Grant & Sons.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 1.650 εργαζομένους και διαθέτει 24 παραγωγικές μονάδες στη χώρα. Το Δελχί αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των ετήσιων πωλήσεών της στην Ινδία, οι οποίες ανήλθαν σε 2,86 δισ. δολάρια το οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2025.

«Ασφυκτικά περιορισμένη» επιχειρηματική δραστηριότητα

Η Pernod Ricard έχει υποστηρίξει σε επίσημα έγγραφα ότι η απαγόρευση στο Δελχί «έχει σβήσει τρεις δεκαετίες καλής επιχειρηματικής παρουσίας στην Ινδία» και ότι η δραστηριότητά της στην πρωτεύουσα έχει γίνει «ασφυκτικά περιορισμένη».

Η οικονομική αναλύτρια Amulya Pandit της Euromonitor International σημειώνει ότι το Δελχί είναι κρίσιμος εμπορικός κόμβος: «Λειτουργεί ως σημαντικό εμπορικό κέντρο, φιλοξενεί εκδηλώσεις παρουσίασης κορυφαίων εμπορικών σημάτων αλκοολούχων ποτών και προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών που προτιμούν premium ποτά».

Το Reuters αναφέρει ότι πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές νομικές διαμάχες στον τομέα των αλκοολούχων ποτών στην Ινδία τα τελευταία χρόνια.