Κίνα: Η βιομηχανία αλκοόλ ζητά αυστηρότερη εποπτεία των διαδικτυακών πωλήσεων

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Η ένωση βιομηχανιών αλκοόλ της Κίνας ζήτησε αυστηρότερη εποπτεία των διαδικτυακών πλατφορμών ποτών, υποστηρίζοντας ότι το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη του τομέα.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Wechat το Σάββατο, η Ένωση Αλκοολούχων Ποτών της Κίνας υπογράμμισε ότι η ταχεία ανάπτυξη των πλατφορμών έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με στρεβλώσεις τιμών, υψηλές προμήθειες και άλλες πρακτικές που, όπως είπε, επιβαρύνουν τους διανομείς και τους μικρότερους παραγωγούς.

Οι προκλήσεις της αγοράς αλκοόλ

Η αγορά οινοπνευματωδών ποτών της Κίνας άξιζε σχεδόν 2 τρισ. γιουάν το 2024 (275 δισ. δολαρίων), σύμφωνα με την China Daily. Η αγορά έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως υψηλά επίπεδα αποθεμάτων, διακυμάνσεις τιμών και μεταβαλλόμενη συμπεριφορά καταναλωτών, σύμφωνα με την έκθεση.

Η ένωση ανέφερε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν επεκτείνει την πρόσβαση στην αγορά και έχουν υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, αλλά έχουν επίσης συμβάλει στις ανησυχίες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών προμηθειών.

Ζήτησε ισχυρότερη εποπτεία της κατανομής της κίνησης στις πλατφόρμες, της τιμολόγησης και των προμηθειών από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η ομάδα προέτρεψε επίσης τις πλατφόρμες να επενδύσουν σε τεχνολογίες όπως η ιχνηλασιμότητα που βασίζεται σε blockchain, οι πληροφορίες για τους καταναλωτές από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, βοηθώντας παράλληλα τους μικρότερους παραγωγούς και υποστηρίζοντας την επέκταση στο εξωτερικό μέσω διασυνοριακών καναλιών ηλεκτρονικού εμπορίου.