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Equinor: Η νορβηγική εταιρεία που κέρδισε απο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Η μέση τιμή που έλαβε για το πετρέλαιο η Equinor έφτασε τα 97,90 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 63 δολαρίων ένα χρόνο πριν

World 25.07.2026, 21:16
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Equinor: Η νορβηγική εταιρεία που κέρδισε απο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου
Η πλατφόρμα Heidrun της Equinor
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Η ραγδαία άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, διπλασίασε τα τριμηνιαία κέρδη της Equinor, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρεία της Νορβηγίας

Η Equinor ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ύψους 11,48 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στα τέλη Ιουνίου, από 6,54 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, ελαφρώς πάνω από τη μέση πρόβλεψη των 11,37 δισ. δολαρίων που προέκυψε από δημοσκόπηση 17 αναλυτών που συνέταξε η εταιρεία.

Το τρίμηνο αυτό , όπως σημειώνει ο Independent , κάλυψε την πιο ταραχώδη περίοδο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου τα τελευταία χρόνια, καθώς οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας μείωσαν τη διακίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ – του διαύλου μεταξύ Ιράν και Ομάν που μετέφερε περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από τον πόλεμο – σε ελάχιστο επίπεδο.

Με τις εξαγωγές από τον Κόλπο να έχουν περιοριστεί, οι αγοραστές στράφηκαν σε προμηθευτές εκτός της περιοχής και η τιμή του αργού Brent κυμάνθηκε μεταξύ 75 και άνω των 100 δολαρίων ανά βαρέλι κατά τη διάρκεια των τριών μηνών, έναντι 60 έως 70 δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Equinor, η οποία προμηθεύει πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ευρώπη, ήταν μεταξύ αυτων που κέρδισαν. Η μέση τιμή που έλαβε για το πετρέλαιό της έφτασε τα 97,90 δολάρια ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 63 δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα  ενώ και η τιμή του φυσικού αερίου που προμηθεύει στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 32%.

Οι όγκοι παραγωγής αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους και η εταιρεία διατήρησε τον ετήσιο στόχο της για αύξηση της παραγωγής κατά 3% καθώς και τις προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 13 δισ. δολαρίων.

«Η ισχυρή παραγωγή κατά το δεύτερο τρίμηνο μας επέτρεψε να αξιοποιήσουμε τις υψηλότερες τιμές, συμβάλλοντας έτσι στην ισχυρή ταμειακή ροή και στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Άντερς Οπεντάλ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Equinor.

Η εταιρεία με έδρα το Σταβάνγκερ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα επιστρέψει 3 δισ. δολάρια στους επενδυτές μέσω επαναγοράς μετοχών κατά τη διάρκεια του 2026, ποσό διπλάσιο από αυτό που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως, ενώ θα μειώσει τις δαπάνες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω της χαμηλής ζήτησης, σύμφωνα με το Reuters. Οι επαναγορές μετοχών αποτελούν ένα μέσο επιστροφής μετρητών στους μετόχους παράλληλα με τα μερίσματα.

Ο κλάδος εμπορίας και διύλισης της εταιρείας, ο οποίος αγοράζει και πωλεί ενέργεια στις παγκόσμιες αγορές, σημείωσε κέρδη 777 εκατ. δολαρίων το τρίμηνο, ποσό μεγαλύτερο από τα 623 εκατ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές και σχεδόν διπλάσιο από τη δική της πρόβλεψη των 400 εκατ. δολαρίων, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 3,44 δισ. δολάρια έναντι μέσης πρόβλεψης 3,36 δισ. δολαρίων, όπως σημείωσε το Bloomberg.

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