SK: Δικαστήριο διέταξε τον πρόεδρο της να καταβάλει ποσό-ρεκόρ 640 εκατ. στην πρώην σύζυγό του

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Nα καταβάλει 944 δισ. γουόν (640 εκατ. δολάρια) στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιεόνγκ, διέταξε τον πρόεδρο του SK Group, Τσέι Τάε-γον, Νοτιοκορεατικό δικαστήριο, την Παρασκευή, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης διαζυγίου που έφερε στο προσκήνιο τη συμμετοχή του δισεκατομμυριούχου στον δεύτερο μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο της χώρας, η αξία του οποίου έχει εκτοξευθεί χάρη στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποζημίωση αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει επιδικαστεί ποτέ σε υπόθεση διαζυγίου στη Νότια Κορέα, αν και είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα 1,38 τρισ. γουόν που είχε επιδικάσει εφετείο το 2024.

Διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τσέι ενδέχεται να χρειαστεί να πουλήσει μετοχές εταιρειών του ομίλου ή να τις χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για την άντληση κεφαλαίων, χωρίς όμως να απειλείται ο έλεγχός του επί της SK Group. «Η απόφαση πιθανότατα δεν θα επηρεάσει τον διοικητικό έλεγχο του ομίλου», δήλωσε στο Reuters ο Παρκ Τζου-γκουν, επικεφαλής εταιρικής ανάλυσης της Leaders Index.

Το διεθνές προφίλ της SK Group έχει ενισχυθεί σημαντικά χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η θυγατρική της SK Hynix έχει εξελιχθεί σε βασικό προμηθευτή μνημών υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που χρησιμοποιούνται στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, καθιστώντας την έναν από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της αυξημένης ζήτησης για προηγμένους ημιαγωγούς.

Απώλειες για τις μετοχές μετά την απόφαση

«Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε και θα αποφασίσουμε εάν θα ασκήσουμε έφεση αφού μελετήσουμε την απόφαση», δήλωσε ο δικηγόρος του Τσέι, Λι Τζαέ-κεούν.

Οι μετοχές της SK Inc. έκλεισαν με απώλειες 3,8%, ενώ η SK Hynix υποχώρησε κατά 8,3% στο χρηματιστήριο της Σεούλ.

Η απόφαση εκδόθηκε αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε μέρος της απόφασης του εφετείου που είχε εκδοθεί πέρυσι. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η φερόμενη οικονομική ενίσχυση που είχε παράσχει στον όμιλο ο πατέρας της Ρο, ο πρώην πρόεδρος Ρο Τάε-γου, δεν μπορεί να θεωρηθεί νομικά προστατευόμενη συνεισφορά.

Το ίδιο το διαζύγιο, καθώς και η αποζημίωση ύψους 2 δισ. γουόν (1,36 εκατ. δολαρίων), είχαν ήδη οριστικοποιηθεί.

Ο Τσέι δεν είναι άμεσος μέτοχος της SK Hynix, αλλά είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της SK Inc., η οποία κατέχει το 32% της SK Square, του μεγαλύτερου μετόχου της εταιρείας κατασκευής τσιπ. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται σε 5,4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Αυξημένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στην SK Inc.

Η υπόθεση έχει στρέψει το ενδιαφέρον των επενδυτών στο ποσοστό 17,9% που κατέχει ο Τσέι στην SK Inc. και στο κατά πόσο η καταβολή της αποζημίωσης θα τον αναγκάσει να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού, πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή ενεχυρίασης μετοχών.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι μετοχές του στην SK Inc., καθώς και άλλες συμμετοχές του, αποτελούν κοινή περιουσία, καθώς αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου και η αξία τους αυξήθηκε με τη συμβολή και των δύο συζύγων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ρο συνέβαλε στην ανατροφή των παιδιών, στις οικογενειακές υποχρεώσεις και στις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον όμιλο SK. Παράλληλα, το δικαστήριο διευκρίνισε ότι δεν έλαβε υπόψη την υποτιθέμενη οικονομική υποστήριξη του πατέρα της, σε συμμόρφωση με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σεούλ όρισε ότι η αποτίμηση των μετοχών του Τσέι θα γίνει με βάση την αξία τους στις 16 Απριλίου 2024, ημερομηνία κατά την οποία το εφετείο ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης. Αν και η αξία τους αυξήθηκε σημαντικά στη συνέχεια, το δικαστήριο έκρινε ότι η μεταγενέστερη άνοδος είχε ήδη ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των ποσοστών συμμετοχής στην κοινή περιουσία.

Τέλος, το δικαστήριο καθόρισε ότι η Ρο δικαιούται το ένα τρίτο της κοινής περιουσίας και ο Τσέι τα δύο τρίτα, μειώνοντας το ποσοστό της από το 35% που είχε ορίσει το εφετείο το 2024. Παράλληλα, αποφάσισε ότι ο πρόεδρος της SK θα διατηρήσει την κυριότητα των μετοχών του και θα καταβάλει την αποζημίωση αποκλειστικά σε μετρητά, κρίνοντας ότι η μεταβίβαση μετοχών θα μπορούσε να επηρεάσει τον έλεγχο του ομίλου.

Η υπόθεση ενδέχεται να οδηγηθεί εκ νέου στο Ανώτατο Δικαστήριο, εφόσον κάποια από τις δύο πλευρές ασκήσει νέα προσφυγή.