Κυβέρνηση: Ξαναζεσταίνονται τα σενάρια ανασχηματισμού

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Όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται πλέον να γέρνει ξανά προς την εξάντληση της τετραετίας και να αποσύρει από το δάπεδο του μεγάρου Μαξίμου το χαλί των πρόωρων εκλογών το Φθινόπωρο, τόσο αρχίζουν να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια όσα τα χαλί αυτό σκέπαζε, με πρώτες βέβαια τις εσωκομματικές αναταράξεις στη ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να φαίνεται ότι αδυνατεί πια να ελέγξει το «γαλάζιο» εσωτερικό.

Αυτή την εικόνα εκπέμπει πάντως ο Κυρ. Μητσοτάκης στα μάτια βουλευτών και στελεχών της ΝΔ, τα οποία κάνουν τη διάγνωση ότι το Μαξίμου βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αντιμέτωπο με τριγμούς που προκαλούνται:

α) Από τη διαρκή αναζωπύρωση των σκανδαλωδών υποθέσεων που έχει παράξει η διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», αλλά και από τον φόβο να σκάσουν νέες υποθέσεις – «Μαζεύονται σύννεφα», λένε βουλευτές στους «γαλάζιους» διαδρόμους.

β) Από τα εσωκομματικά ζητήματα που ανά περιόδους φουντώνουν.

γ) Από το μαρτύριο της σταγόνας που προκαλεί στην κυβέρνηση η αναμονή για το κόμμα Σαμαρά, καθώς και από τη σφοδρή κριτική του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος ασκεί επιρροή σε σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

«Ένδειξη αδυναμίας»

Σε αυτό το πλαίσιο, «γαλάζιοι» βουλευτές είδαν ως ένδειξη αδυναμίας από την πλευρά του Μαξίμου, την αμήχανη στάση του απέναντι στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιώργος Βλάχος, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το θέμα της ανακύκλωσης (κόστος, διαγωνισμοί, ανάδοχοι, ετήσια δαπάνη). Ένα θέμα, στο οποίο εδώ και καιρό ο κ. Βλάχος εστιάζει, απευθύνοντας τώρα τη σχετική ερώτηση στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Αίσθηση, λοιπόν, προκάλεσε στο εσωτερικό της ΝΔ το γεγονός ότι αντί οποιασδήποτε απάντησης προς τον Γ. Βλάχο, το Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, περιορίστηκε να παραπέμψει σε «τρεις απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια σε επίκαιρες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα».

Αξιοποίηση των σεναρίων ανασχηματισμού

Κι ενώ έχει υπάρξει και η κοινή κοινοβουλευτική ερώτηση των 15 βουλευτών της ΝΔ προς τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για τις «αθέμιτες πρακτικές από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων», στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος έχει ήδη ξεκινήσει συζήτηση για σενάρια ανασχηματισμού (στην πραγματοποίηση του οποίου αφήνει περιθώριο η διαφαινόμενη απομάκρυνση του σεναρίου των πρόωρων εκλογών).

Σε αυτό το πλαίσιο «γαλάζιες» φωνές εκτιμούν ότι το θέμα της προσμονής ενός (τελευταίου πριν τις εκλογές) ανασχηματισμού, θα χρησιμοποιηθεί από το Μαξίμου, προκειμένου να κρατηθούν χαμηλά οι αντιδράσεις βουλευτών που θα περιμένουν να δουν αν θα έχουν μια τελευταία ευκαιρία αξιοποίησής τους στο κυβερνητικό σχήμα.

«Θέλουν καθυστέρηση»

Την ίδια ώρα -κι ενώ η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολιτική απομόνωση, όπως έδειξε και η συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση– η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος», αναζωπυρώνει την υπόθεση των Τεμπών, που αποτελεί μόνιμη εστία πίεσης για την κυβέρνηση και η οποία είναι και η υπόθεση που έχει βγάλει τόσους πολίτες στους δρόμους, προκειμένου να συμμετάσχουν στα μεγαλειώδη συλλαλητήρια που έλαβαν χώρα στο παρελθόν ανά την Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στους «γαλάζιους» διαδρόμους συζητιέται ότι στο Μαξίμου θα ήθελαν η υπόθεση Τριαντόπουλου γενικότερα να καθυστερήσει ούτως ώστε (εφόσον τελικά το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει την παραπομπή του) να μην υπάρχει απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου πριν από τις εκλογές.

Καθώς σύμφωνα με τις συζητήσεις στο «γαλάζιο» παρασκήνιο, στην κορυφή του «επιτελικού κράτους» φαίνεται πως θεωρούν ότι οποιαδήποτε δικαστική απόφαση (ή βούλευμα) και να υπάρξει για τον κ. Τριαντόπουλο, είτε αυτή είναι απαλλακτική, είτε θεωρηθεί ότι τον ρίχνει στα μαλακά (έχει παραπεμφθεί με το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος) θα φέρει το Μαξίμου αντιμέτωπο με τη διαχείριση της εξέλιξης αυτής και με την κατηγορία για συγκάλυψη και αυτό δεν θα ήθελαν να συμβεί πριν από τις εκλογές.

Η δήλωση Μητσοτάκη

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση για το θέμα του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος περιορίστηκε να απαντήσει (OPEN) ότι «δεν έχω να πω τίποτα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια εισαγγελική πρόταση. Δεν έχουμε ακόμα την απόφαση του Συμβουλίου, δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο», υποστηρίζοντας ότι «έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη» για να καταλήξει ότι «δεν θα πω τίποτα παραπάνω, διότι νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η οριζόντια θέση την οποία όλοι θα πρέπει να υιοθετούν».

Για το σενάριο συγκυβέρνησης με Σαμαρά

Ταυτόχρονα επιχείρησε να κλείσει την εσωκομματική συζήτηση στη ΝΔ περί συγκυβέρνησης με το κόμμα Σαμαρά (η οποία βέβαια ως σενάριο περιλαμβάνει και άλλο πρόσωπο στη θέση του πρωθυπουργού, αντί του κ. Μητσοτάκη), λέγοντας ότι «εδώ υπάρχει μία ουσιαστική αμφισβήτηση, δημόσια, του πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από εμένα. Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά, νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει απολύτως κανένα».

Την ίδια ώρα ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος προετοιμάζει το δικό του κόμμα, προκαλώντας συνθήκες πολιτικού καύσωνα στο Μαξίμου, εξακολουθεί να διατυπώνει τη σφοδρή κριτική του προς την κυβέρνηση, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων στη δήλωσή του για την 24η Ιουλίου, ότι «η Δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Η Δημοκρατία με μια οικονομία για πολύ λίγους, με έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, με προβληματική παιδεία, με αγροτικό πρόβλημα, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας του πολίτη, είναι προβληματική» και προσθέτοντας ότι «στα εθνικά μας θέματα ο αναθεωρητισμός και επεκτατισμός της Τουρκίας -με διαρκή τετελεσμένα σε βάρος μας- δημιουργεί μια ατμόσφαιρα «εθνικής απαισιοδοξίας», η οποία υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία».

Πηγή: in.gr