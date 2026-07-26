Πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 300.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους

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Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι σπρώχνουν τις φλόγες προς την πόλη του Μπορντό, αξιωματούχος έλεγε ότι «απέχουν πολύ από το να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο».

Στη Ισπανία, όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, καθώς η αλλαγή στις καιρικές συνθήκες βοήθησε τους πυροσβέστες έξω από τη Μαδρίτη.

Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες, καθώς οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες εμποδίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους.

Νεκρός άνδρας στην Ισπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες παραδέχτηκε ότι υπάρχουν «δύσκολες στιγμές μπροστά». Εν τω μεταξύ, οι αρχές στη Βαλένθια επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός άνδρα σε πυρκαγιά.

Ο άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του από πυροσβέστες καθώς έσβηναν πυρκαγιά στο φαράγγι Salt de l’Aigua στο Manises, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές συνεχίστηκαν κοντά στη Μαδρίτη. «Σήμερα είμαστε μάλλον πιο απαισιόδοξοι από ό,τι ήμασταν χθες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν βοηθήσει καθόλου».

Περιγράφοντας την κατάσταση ως «περίπλοκη», είπε ότι οι ριπές ανέμου αναμένεται να ωθήσουν την πυρκαγιά προς τα νότια.

Este es el momento en el que grupo de bomberos cruza por un foco del incendio de Madrid https://t.co/KHMSYbxcVc pic.twitter.com/lMrvH9EZqF — EL PAÍS (@el_pais) July 25, 2026

«Η νύχτα δεν θα είναι ούτε πολύ θετική ούτε πολύ φιλική για εμάς», προειδοποίησε χθες το βράδυ.

Από τότε που ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην Ισπανία, σχεδόν 60.000 άνθρωποι είχαν ήδη εκκενωθεί από τις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβιλα, ενώ περισσότεροι από 28.000 παραμένουν περιορισμένοι στα σπίτια τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας.

Αργά το Σάββατο, τουλάχιστον οκτώ δήμοι κοντά στο Τολέδο έλαβαν επίσης εντολή εκκένωσης, αν και δεν ήταν σαφές πόσα άτομα αφορούσαν.

Ο περιφερειακός πρόεδρος της Μαδρίτης Isabel Díaz Ayuso περιέγραψε την κατάσταση ως τη “χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής”.

Ο Σάντσες δήλωσε ότι 130.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην Ισπανία μέχρι στιγμής φέτος, έναντι ενός ετήσιου μέσου όρου 100.000 εκταρίων για τη χώρα την τελευταία δεκαετία.

«Τρομακτική» η κατάσταση στη Γαλλία

Στη Γαλλία, άλλοι 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια τους αργά το Σάββατο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περίπου 250.000 ανθρώπους στις νοτιοδυτικές περιοχές των περιοχών της Ζιρόντ και των Λαντ.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Νίκολας Μπραζ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η φωτιά δημιούργησε «τους δικούς της ανέμους – με ανεμοστρόβιλους», προσθέτοντας ότι ήταν «ασταθής και μη διαχειρίσιμη».

Αναμένεται να είναι άλλη μια «δύσκολη νύχτα», είπε χθες σύμφωνα με το BBC.

This is what a devastating wildfire looks like as flames engulf parts of France pic.twitter.com/sejxWAY7Wj — Surajit (@surajit_ghosh2) July 25, 2026

Η Γαλλία έχει κινητοποιήσει τον στρατό της για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και έχουν σταλεί επιπλέον ενισχύσεις από τον στρατό για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στον καθαρισμό των θάμνων και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα «ανοικοδομηθεί» και ότι η κυβέρνησή του θα «παραμείνει εκεί για όσο χρειαστεί».

Ο άνεμος μετέφερε καπνό προς την πόλη του Μπορντό το Σάββατο και οι άνθρωποι ανέφεραν μια έντονη μυρωδιά στον αέρα.

Ένας τουρίστας που διέφυγε με την οικογένειά του από μια επερχόμενη πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό περιέγραψε την κλίμακα της πυρκαγιάς ως «τρομακτική».

Ο Σπένσερ Ράνταλ δήλωσε στο BBC ότι η οικογένειά του εκκενώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε μια περιοχή 100 μίλια ανατολικά, αλλά «μπορεί ακόμα να μυρίσει τις πυρκαγιές από εδώ». «Είναι αρκετά ισχυροί άνεμοι που φουντώνουν τις φλόγες, απλά τρομακτικό», είπε.

Έκτακτη σύσκεψη σήμερα υπό τον Μακρόν

Ένα ζευγάρι Βρετανών που έκανε διακοπές στο Μπορντό είπε ότι παρατήρησε ότι οι φλόγες επιδεινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε. «Γύρω στις επτά η ώρα μπορούσες να μυρίσεις καπνό. Νομίζαμε ότι κάποιος έκανε μπάρμπεκιου», είπε η Maisie στο BBC από το ενοικιαζόμενο κατάλυμά τους.

Ο σύντροφός της, Κάλεμπ, είπε ότι η στάχτη έχει πλέον καλύψει την πισίνα στο σπίτι και μαύρισε τα πόδια τους όταν περπατούσαν έξω. Ο καπνός «χτυπά αμέσως τους πνεύμονές σου», πρόσθεσαν.

Surrounded by flames. A chilling immersion with the firefighters of Le Porge facing the massive fire in the Gironde region. The toll is devastating: more than 40,000 hectares reduced to ashes, and a blaze still out of control at this time. pic.twitter.com/zxoBPwawon — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

Σε κοντινή απόσταση, στο Σεντ-Ομπέν-ντε-Μεντόκ, οι κάτοικοι που εκκενώνουν την περιοχή δήλωσαν ότι η κατάσταση ήταν «αγχωτική», με έναν ντόπιο να την περιγράφει ως «καταστροφή».

Το τελευταίο σκέλος του Γύρου Γαλλίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, έχει μειωθεί από 133 χιλιόμετρα σε 89 χιλιόμετρα, ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας να μπορέσουν να ανακατανεμηθούν στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, δήλωσαν οι διοργανωτές και η αστυνομία.

Ο Μακρόν πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνάντηση με τους υπουργούς, καθώς περίπου 30 πυρκαγιές μαίνονται σε όλη τη χώρα – μια κατάσταση που η κυβέρνηση χαρακτήρισε εντελώς άνευ προηγουμένου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέ, δήλωσε ότι 98.000 εκτάρια έχουν καεί σε όλη τη χώρα από τις αρχές του 2026.

Σε Ιταλία και Σκωτία

Εν τω μεταξύ, στην Ιταλία, περισσότερες από 350 πυρκαγιές -συμπεριλαμβανομένων 10 μεγάλων πυρκαγιών- ξέσπασαν στο νησί της Σικελίας, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, γεγονός που οδήγησε σε εκκενώσεις.

Ένα σοβαρό περιστατικό δηλώθηκε επίσης από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Σκωτία το βράδυ της Παρασκευής, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν μια πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Cairngorms που μαίνεται εδώ και 10 ημέρες.

Οι ζημιές από τις πυρκαγιές αναμένεται να σπάσουν τα ρεκόρ, προειδοποιεί η ΕΕ

Η Χάτζα Λάχμπιμπ, επίτροπος της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε ότι είναι πιθανό οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη να ξεπεράσουν τα προηγούμενα ρεκόρ.

Είπε ότι οι πυρκαγιές είχαν ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν, τον Απρίλιο, η Ολλανδία ενεργοποίησε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ο οποίος ενεργοποιεί την υποστήριξη και τις ενισχύσεις από άλλες χώρες.

Ο Λάχμπιμπ δήλωσε στο BBC: «Πέρυσι, ένα εκατομμύριο εκτάρια κάηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και έτσι αναμένουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ακόμη ιστορικό, θλιβερό ρεκόρ, επειδή η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο έτος».

Προειδοποίησε επίσης ότι είναι πιθανές περισσότερες επιδημίες καθώς προχωρά το καλοκαίρι.

«Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν, δυστυχώς, ένα ακόμη κύμα καύσωνα, επομένως μπορούμε να αναμένουμε και άλλες πυρκαγιές», πρόσθεσε ο Λάχμπιμπ.

Η Γαλλία έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και θα παραλάβει υδροβομβαρδιστικά, που αποτελούνται από τρία αεροσκάφη Canadair από την Κροατία και δύο Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία, και 40 μέλη μιας ρουμανικής ομάδας δασικής πυρόσβεσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι 11 αεροπλάνα και ελικόπτερα έχουν επίσης σταλεί στη Γαλλία και την Ισπανία από τον πυροσβεστικό στόλο της ΕΕ.

Πηγή:in.gr