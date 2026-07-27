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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά με οδηγό τις τράπεζες

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση

Xρηματιστήριο Αθηνών 27.07.2026, 18:01
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοδικά με οδηγό τις τράπεζες
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Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων καθώς η είδηση για παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει αλλάξει το κλίμα στις διεθνείς αγορές με το πετρέλαιο να υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές. Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 25,13 μονάδες ή +1,01% και έκλεισε στις 2.517,84 μονάδες ενώ ενδοσυενδριακά ενισχύθηκε 1,73 % στις 2.517, 84 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.182.920 μετοχές.

Ο τραπεζικό κλάδος

Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 3,83% στα 4,068 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Εθνική 2,17% στα 16,03 ευρώ, η Πειραιώς  2,15% στα 9,578 ευρώ και η Eurobank 0,73% στα 4,393 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με άνοδο 0,88% στα 10,27 ευρώ η CrediaBank 2,45% στο 0,961 ευρώ και η Optima bank 3,14% στα 10,52 ευρώ.

Η υψηλή κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank της Optima Bank (+3,14%), της Jumbo (-3,05%), της Τιτάν (+2,64%) και της Viohalco (+2,44%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,23%), της Elvalhalcor (-1,21%) και του ΟΤΕ (-1,05%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 14.128.515 και 6.461.267 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 57,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 45,06 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+8,74%) και Lavipharm (+8,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Alpha Αστικά Ακίνητα (-7,59%) και Mermeren (-3,45%).

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