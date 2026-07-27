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Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Macro 27.07.2026, 14:40
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Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Η ακρίβεια που πυροδοτείται από τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων δοκιμάζει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και συνολικά την οικονομία.

Η ακρίβεια βρέθηκε στο επίκεντρο σήμερα 27 Ιουλίου δηλώσεων υπουργών, οι οποίοι επιδιώκουν να προβάλουν τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα που αναλαμβάνουν για τον περιορισμό των αυξήσεων στην αντλία και τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η προεκλογική περίοδος έχει εκκινήσει, η ΔΕΘ πλησιάζει και οπότε η κυβέρνηση επιδιώκει να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις της κοινής γνώμης απέναντι στους χειρισμούς της για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι τιμές στα καύσιμα

Σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες της 26ης Ιουλίου στα καύσιμα οι μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκεται στα 2,013 ευρώ ανά λίτρο από 1,933 ευρώ την 1η Ιουλίου. Η αύξηση είναι της τάξης των 0,08 ευρώ ανά λίτρο.

Η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης έχει εκτιναχθεί στα 2,031 ευρώ ανά λίτρο από 1,648 ευρώ ανά λίτρο. Το ντίζελ μέσα σε 26 ημέρες ακρίβυνε κατά 0,383 ευρώ ανά λίτρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με χθεσινή του ανακοίνωση έκανε γνωστό ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε κρατική επιδότηση της τιμής στην αντλία. Η ενίσχυση θα είναι της τάξης των 0,15 ευρώ ανά λίτρο και θα ισχύσει για τον Αύγουστο. Σημειωτέον ότι από τις 14 Ιουλίου τρέχουν εκπτώσεις των διυλιστηρίων στις τιμές των καυσίμων. Για τη βενζίνη είναι στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης 0,05 ευρώ ανά λίτρο.

Συνεπώς η επιδότηση στο ντίζελ θα είναι αθροιστικά στα 0,15 ευρώ ανά λίτρο.

Η συμφωνία για μειώσεις στις τιμές στα σούπερ μάρκετ

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει σε εξέλιξη και την Εθνική Πρωτοβουλία για τις μειώσεις στις τιμές.

Βασικός στόχος είναι από τις 31 Αυγούστου να τρέξουν μειώσεις σε κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από 5% έως 20%.  Στο επίκεντρο βρίσκονται νωπό κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, βρεφικό γάλα, πάνες, είδη πρωινού, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη.

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει ότι μέχρι σήμερα 27 Ιουλίου οι προμηθευτές και οι βιομηχανίες να έχουν υποβάλει τις δεσμευτικές τους προτάσεις για μειώσεις των τιμών και αύριο 28 του μηνός να γίνει η αξιολόγηση από την αρμόδια Αρχή Εποπτείας της Αγοράς.

Η αγορά υφίσταται πιέσεις αυτήν την περίοδο λόγω των υψηλών τιμών στο ντίζελ κίνησης.

Ο Χατζηδάκης για την ακρίβεια

Τα κυβερνητικά στελέχη σπεύδουν να μιλήσουν υπό το βάρος της προεκλογικής περιόδου και της δυσαρέσκειας των πολιτών για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση.

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» και αναφερόμενος στο θέμα της ανόδου των τιμών στα καύσιμα, αναφέρθηκε αρχικά στις πρωτοβουλίες και τα μέτρα για την μείωση ή την συγκράτηση των τιμών και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις αν χρειαστεί, καθώς «υπάρχει ένας κουμπαράς 200 εκ. ευρώ, για τον λόγο αυτό».

Ο Χατζηδάκης, αναφέρθηκε και στο θέμα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά και εδώ υπάρχουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες με τελευταία τη συμφωνία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, για τη συγκράτηση και μείωση των τιμών σε εκαντοντάδες είδη από τον Σεπτέμβριο. Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και τις προτάσεις της για την ακρίβεια, υπογράμμισε ότι δεν περιμένουμε από κανέναν μαθήματα ευαισθησίας και «θα εξαντλήσουμε όλες τις δημοσιονομικές δυνατότητες, αλλά δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα».

Ο Παπασταύρου για το νερό

Μέχρι και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έσπευσε να διαβεβαιώσει πώς το νερό δεν θα αυξηθεί. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση του νερού.

Ο υπουργός μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του νερού,τόνισε ότι ακόμα και στην Αττική, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΥΔΑΠ και αγοράζουν νερό από ιδιώτες, σε τιμές δύο και τρεις ή και δέκα φορές ακριβότερες. Κάτι που με την ενοποίηση θα σταματήσει και οι περιοχές αυτές θα απολαμβάνουν το νερό της ΕΥΔΑΠ, -«το ποιοτικότερο και φθηνότερο στην Ευρώπη», όπως είπε χαρακτηριστικά -, πληρώνοντάς το λιγότερο. «Όταν επεκταθεί και στους υπόλοιπους 17 δήμους και μπορέσει να έχει λειτουργικό όφελος τότε στις περισσότερες περιπτώσεις θα δουν όφελος οι πολίτες. Θα δουν σίγουρα εξορθολογισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχεις λειτουργικά δίκτυα, έχεις πάρα πολλές απώλειες που τελικά, τί σημαίνει αυτό, μεγαλύτερο κόστος στο καταναλωτή», κατέληξε χαρακτηριστικά.

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