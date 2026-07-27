Rea Coop: Σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο 1,6 εκατ. ευρώ

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Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατ. ευρώ έχει σε εξέλιξη η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας (Rea Coop), η οποία αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς αυτή καλύπτει άνω του 25% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Εξαγωγές σε 30 χώρες από την Rea Coop

Ειδικότερα, στόχος του επενδυτικού πλάνου – μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης – είναι ο εκσυγχρονισμός των γραμμών συσκευασίας και τυποποίησης με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων και τη διεύρυνση του κωδικολογίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά, όπου η Rea Coop διαθέτει τα επώνυμα προϊόντα της αλλά παράγει και χυμούς ιδιωτικής ετικέτας (private label) για μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου.

Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 25% έως 33% του συνολικού κύκλου εργασιών, με παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ρουμανία, η Νέα Καληδονία, οι Σεϋχέλλες, η Μαδαγασκάρη και η Ουγκάντα.

Στα 2,5 εκατ. ευρώ η κερδοφορία

Ο κύκλος εργασιών της συνεταιριστικής επιχείρησης διατηρείται σταθερά μεταξύ 25 και 30 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική κερδοφορία για το 2025 διαμορφώθηκε σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων στις 280.000 ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ο τζίρος σημείωσε υποχώρηση κατά 5%, ενώ το 2025 έκλεισε με πτώση 4%, κυρίως λόγω των αναταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω Ερυθράς Θάλασσας και Περσικού Κόλπου.

Ο συνεταιρισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1938, εκπροσωπεί σήμερα χιλιάδες παραγωγούς εσπεριδοειδών της Αργολίδας και συνεργάζεται με δεκάδες πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς. Η συνολική ετήσια παραγωγή των συνεργαζόμενων μελών ανέρχεται σε περίπου 150.000 τόνους φρούτων, εκ των οποίων οι 40.000 τόνοι κατευθύνονται προς χυμοποίηση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Εσπερίδες».

Rea’s Garden

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δικαιούχο τη Rea Coop «τρέχει» το συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης «REA’s Garden».

Το πρόγραμμα εστιάζει στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας και περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις, δωρεάν διανομή δειγμάτων σε 25 σημεία, ψηφιακές καμπάνιες και επιχειρηματικές συναντήσεις. Αντικείμενο της εκστρατείας είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για την ποιότητα, την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα και τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής παραγωγής χυμών εσπεριδοειδών.