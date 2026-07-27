Bally’s Intralot: Εξασφαλίζει νέα χρηματοδότηση για εξαγορές και επενδύσεις

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Η Bally’s Intralot ενισχύει σημαντικά το χρηματοδοτικό της οπλοστάσιο, υπογράφοντας νέα εξασφαλισμένη δανειακή γραμμή υψηλής προτεραιότητας ύψους 261,78 εκατ. λιρών, σε μια κίνηση που προσφέρει στον όμιλο μεγαλύτερη ευελιξία για το επενδυτικό του πρόγραμμα, αλλά και για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων. Η συμφωνία συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου, τη στιγμή που η εταιρεία βρίσκεται σε φάση έντονης επιχειρηματικής κινητικότητας και παράλληλων στρατηγικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 27ης Ιουλίου 2026, η Bally’s Intralot, μέσω της έμμεσα και εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Intralot Capital Luxembourg S.A., υπέγραψε σύμβαση εξασφαλισμένων δανειακών διευκολύνσεων υψηλής προτεραιότητας σε λίρες Μεγάλης Βρετανίας με θεσμικούς δανειστές. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε £261.780.105, δηλαδή περίπου 306 εκατ. ευρώ, και θα αντληθεί σε δύο δόσεις τριετούς προθεσμιακού δανείου.

Η χρηματοδότηση είναι εγγυημένη και εξασφαλισμένη σε βάση υψηλής προτεραιότητας από μέλη του Ομίλου Bally’s Intralot, στο πλαίσιο της ήδη υφιστάμενης εξασφαλισμένης κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου. Η δομή αυτή ενισχύει τη βεβαιότητα ως προς τη χρηματοδότηση των σχεδιαζόμενων κινήσεων, περιορίζοντας τον κίνδυνο ασυνέχειας στην εκτέλεση του επιχειρηματικού πλάνου.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα έσοδα από τη νέα δανειακή γραμμή θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης του ομίλου. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνονται και τα σχέδια εξαγορών, καθώς και η αναχρηματοδότηση άλλων οφειλών, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στην πράξη, η νέα χρηματοδότηση δίνει στη διοίκηση μεγαλύτερο περιθώριο να κινηθεί επιθετικά σε επίπεδο ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τυχόν αναδιάρθρωση υποχρεώσεων. Η διαθεσιμότητα και η εκταμίευση του ποσού τελούν υπό την πλήρωση συνήθων αιρέσεων, κάτι που είναι σύνηθες σε τέτοιου τύπου χρηματοδοτήσεις.

Το σχέδιο για την Evoke

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος Bally’s Intralot έχει ήδη ανακοινώσει δεσμευτική πρόταση εξαγοράς της Evoke, με τις διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρόταση παρουσιάστηκε στις 5 Ιουνίου και πλέον αναμένονται οι αναγκαίες ρυθμιστικές εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού και παιγνίων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο υπό εξαγορά όμιλος.

Παράλληλα, τρέχει και η έγκριση από τους μετόχους της Evoke μέσω της διαδικασίας «Scheme of Arrangement», με τα σχετικά έγγραφα να έχουν ήδη διανεμηθεί. Κρίσιμη ημερομηνία είναι η 17η Αυγούστου, όταν συγκαλείται η Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης Evoke plc για την προώθηση της συναλλαγής και την υποβολή δηλώσεων επιλογής μετρητών ή νέων μετοχών.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται έγκριση από το 75% των συμμετεχόντων στη συνέλευση, ενώ ήδη έχει διασφαλιστεί στήριξη από πάνω από το 40% του συνόλου των μετόχων. Η νέα χρηματοδότηση ενισχύει τη θέση του ομίλου σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, καθώς δείχνει ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχέδιο πίσω από την προτεινόμενη εξαγορά.

Η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Την ίδια ώρα, η Bally’s Intralot ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου στο τέλος Αυγούστου, όπου αναμένεται να φανούν και οι πρώτες επιπτώσεις από το νέο φορολογικό καθεστώς για το online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επίδραση της νέας φορολογίας φαίνεται ότι απορροφάται σε μεγάλο βαθμό, περίπου κατά 70%, μέσα από την αύξηση του τζίρου και τη μείωση του κόστους.

Παρότι η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε δραστική περικοπή δαπανών marketing, όπως προβλέπει το μεταγενέστερο πρόγραμμα μετριασμού που είχε ανακοινωθεί τον Νοέμβριο, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το βασικό επιχειρηματικό της σχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει λειτουργικό. Αυτό είναι κρίσιμο, καθώς το ΗΒ παραμένει κεντρική αγορά για την εταιρεία και η δυνατότητα απορρόφησης των φορολογικών πιέσεων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μελλοντική της πορεία.

Η προοπτική της Ελλάδας

Στο ίδιο πλαίσιο, η Bally’s Intralot έχει υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση δύο αδειών για online gaming και στοίχημα στην ελληνική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της και σε νέες αγορές, αξιοποιώντας τόσο το υφιστάμενο επιχειρηματικό της μοντέλο όσο και τη νέα χρηματοδοτική ευελιξία που εξασφάλισε.

Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ενδέχεται να επιβαρυνθούν από τα αρχικά έξοδα ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας, όμως σε στρατηγικό επίπεδο η εταιρεία εμφανίζεται να «κερδίζει το βασικό στοίχημα» ως προς την εξέλιξη των εργασιών της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η νέα δανειακή γραμμή λειτουργεί έτσι ως στήριγμα για μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος επενδύει, αναδιαμορφώνει υποχρεώσεις και ταυτόχρονα κυνηγά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.