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Φόροι: Τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή

Οι φόροι που βαραίνουν εκατομμύρια φορολογούμενους - Όλες οι υποχρεώσεις

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 27.07.2026, 18:00
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Φόροι: Τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή
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Οι φόροι εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή.

Τα έσοδα από φόρους που προβλέπεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία τον Ιούλιο ανέρχονται σε 8,564 δισ.

Οι φόροι

Συγκεκριμένα:

Φόρος Εισοδήματος: Για όσους έχουν προκύψει ποσά προς πληρωμή από το εκκαθαριστικό, η εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου 2026 συνοδεύεται από έκπτωση 2%, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Όσοι δεν επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως το τέλος Ιουλίου και την τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.

ΕΝΦΙΑ: Πάνω από 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν την πέμπτη μηνιαία δόση.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ενημερώνονται για το ποσό που τους αναλογεί μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην εφαρμογή Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ. Η πληρωμή του φόρου ακινήτων ξεκίνησε στο τέλος Μαρτίου και η τελευταία δόση έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου 2027.

ΦΠΑ: Αυξημένες είναι και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς έως το τέλος Ιουλίου πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη δήλωση ΦΠΑ και την καταβολή του αντίστοιχου φόρου.

Η υποχρέωση αφορά τόσο όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία και υποβάλλουν μηνιαίες δηλώσεις, όσο και όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία με τριμηνιαίες υποχρεώσεις.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού τα έσοδα από φόρους που προβλέπεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία τον Ιούλιο ανέρχονται σε 8,564 δισ. ευρώ.

Τον Αύγουστο οι εισπράξεις από φόρους προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 6,3 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο στα 6,4 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο στα 6,6 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο στα 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο, με την πληρωμή και των τελών κυκλοφορίας του 2027, θα φθάσουν στα 6,9 δισ. ευρώ.

Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,5 δισ. ευρώ, έναντι 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν στο πρώτο εξάμηνο.

Την ίδια ώρα, η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε με νέο ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν 6.737.763 δηλώσεις φυσικών προσώπων, αυξημένες κατά 31.672 σε σχέση με το 2025, που αντιστοιχούν σε 8.954.982 φορολογουμένους.

Μέχρι τις 24 Ιουλίου είχαν κατατεθεί επίσης 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 φορολογουμένους, ενώ 1.357.222 δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες. Από αυτές, οι 889.036 υποβλήθηκαν αυτόματα και για 260.431 χρειάστηκε να ακολουθήσει τροποποιητική δήλωση.

Για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν, υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η πρώτη είναι η εξόφληση με πιστωτική κάρτα σε άτοκες δόσεις και η δεύτερη είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ, η οποία μπορεί να προσφέρει έως 24 έντοκες δόσεις για τις φορολογικές οφειλές.

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