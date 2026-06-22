Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης

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Η ιδρυτική συνέλευση του FresHellas – «Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Συσκευασίας και Τυποποίηση Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών», πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή 21.6.2026.

Η συνέλευση διεξήχθη εξ ολοκλήρου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, ολοκληρώνοντας μια μακρά περίοδο διαβούλευσης, κατά την οποία τα ιδρυτικά μέλη συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση του καταστατικού και των βασικών αρχών λειτουργίας του νέου φορέα.

Οι διαδικασίες αναγνώρισης του Συνδέσμου και συγκρότησης των πρώτων οργάνων διοίκησής του θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα

O FresHellas, όπως αναφέρεται, δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει τη συλλογική φωνή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαλογή, τυποποίηση και συσκευασία φρέσκων φρούτων και λαχανικών, προωθώντας τη συνεργασία, την εξωστρέφεια, την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Βασική επιδίωξη

«Βασική επιδίωξη του Συνδέσμου είναι η θεσμική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων-μελών, η τεκμηριωμένη παρέμβαση στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που στηρίζουν την ελληνική γεωργία, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της υπαίθρου», σημειώνεται, υπογραμμίζοντας ότι «η ίδρυση του FresHellas αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και ανεξάρτητου φορέα εκπροσώπησης, ικανού να εκφράσει τις ανάγκες και τις προοπτικές ενός δυναμικού κλάδου με καθοριστική συμβολή στην ελληνική οικονομία».

Οι διαδικασίες αναγνώρισης του Συνδέσμου και συγκρότησης των πρώτων οργάνων διοίκησής του θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να ενημερωθούν για το καταστατικό στον προσωρινό ιστότοπο ΕΔΩ και να επικοινωνήσουν με τον Σύνδεσμο αν επιθυμούν να γίνουν μέλη.