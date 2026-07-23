Νέα ΚΑΠ 2028-2034: Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής

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Την ανάγκη για μια ισχυρή, επαρκώς χρηματοδοτούμενη και πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ανέδειξε η πολιτική και διοικητική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 3η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Κοινός άξονας των παρεμβάσεων ήταν ότι η μεγαλύτερη ευελιξία που προβλέπεται για τα κράτη-μέλη μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για πιο στοχευμένες πολιτικές, αλλά ταυτόχρονα ενέχει κινδύνους αποδυνάμωσης της κοινής ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, ενίσχυσης του ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους και μεταφοράς μεγαλύτερου βάρους στα εθνικά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η ελληνική διαπραγματευτική θέση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της εγχώριας παραγωγής, όπως ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα και οι αυξημένες ανάγκες της κτηνοτροφίας.

Οι προτεραιότητες της νέα ΚΑΠ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην κλιματική ανθεκτικότητα, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη βιοασφάλεια, την ανανέωση των γενεών και τη διατήρηση ζωντανών αγροτικών περιοχών. Όπως τονίστηκε, ο Εθνικός Διάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας τεκμηριωμένης και ευρύτερα αποδεκτής εθνικής θέσης, με τη συμμετοχή παραγωγών, Περιφερειών και φορέων του αγροτικού κόσμου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η νέα ΚΑΠ να διαμορφωθεί με την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων της παραγωγής, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής. Υπογράμμισε ότι η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική δημιουργεί δυνατότητες καλύτερου συντονισμού, αλλά και κινδύνους αποδυνάμωσης της ΚΑΠ, γι’ αυτό και η Ελλάδα διεκδικεί μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική με επαρκή και προβλέψιμη χρηματοδότηση.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι έχουν διασφαλιστεί 21 εκατ. ευρώ κοινοτικής στήριξης για τη δαπάνη λιπασμάτων, με επιπλέον 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη ομαλής μετάβασης στη νέα περίοδο, χωρίς χρηματοδοτικά κενά ή διακοπές στις άμεσες ενισχύσεις και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η κτηνοτροφία στο επίκεντρο

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς τόνισε ότι η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034 αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας. Όπως είπε, η Ελλάδα διεκδικεί μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, ώστε οι πολιτικές να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες παραγωγικές και γεωγραφικές ανάγκες κάθε χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της κτηνοτροφίας, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες επιζωοτίες ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της βιοασφάλειας, της πρόληψης και της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Γνωστοποίησε μάλιστα ότι το υπουργείο έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς όλες τις Περιφέρειες, ζητώντας την υπόδειξη νέων σημείων όπου απαιτείται ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης αιγοπροβάτων και στο νέο πλαίσιο πληρωμών και ελέγχων, λέγοντας ότι αυτά διασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπιστία και ορθή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Στις βασικές προτεραιότητες για την κτηνοτροφία περιέλαβε τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βιοασφάλεια, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Εθνική θέση στις Βρυξέλλες

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Αντώνης Φιλιππής υπογράμμισε ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να διατηρήσει ισχυρή χρηματοδοτική βάση και να απαντά στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας. Όπως σημείωσε, η ευελιξία που προτείνεται για τα κράτη-μέλη δημιουργεί νέες δυνατότητες, αλλά απαιτεί και στοχευμένο εθνικό σχεδιασμό ώστε οι πόροι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.

Η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα επισήμανε ότι ο Εθνικός Διάλογος είναι κρίσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής και τεκμηριωμένης ελληνικής θέσης στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Κάλεσε μάλιστα όλους τους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία, καταθέτοντας προτάσεις που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής.