Εξαμίλια Κορίνθου: Η έκρηξη στο εργοστάσιο άφησε πίσω της έναν νεκρό 25 ετών

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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορίνθου, προκαλώντας μεγάλη φωτιά και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Ένας 25χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 13:30. Στο σημείο έσπευσαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ («δασοκομάντος»), εθελοντές και 11 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός απανθρακωμένου άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και το ΕΚΑΒ με τρία ασθενοφόρα. Παράλληλα, τρία ακόμη άτομα με αναπνευστικά προβλήματα μετέβησαν με ίδια μέσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου για προληπτικές εξετάσεις.

Στα επείγοντα του Νοσοκομείου Κορίνθου μεταφέρθηκε επίσης ένας κηπουρός, ο οποίος εργαζόταν σε γειτονικό χώρο όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Ο άνδρας υπέστη ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι και διακομίστηκε από τον εργοδότη του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και αναμένεται να λάβει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15χλμ

«Έγινε μία τρομερή έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού, στα Εξαμίλια, της Κορινθίας», λέει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο δήμαρχος Κορινθίων, Νικόλαος Σταυρέλης, προσθέτοντας ότι «η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε απόσταση τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων».

«Δυστυχώς», όπως σημειώνει, «λόγω της έκρηξης πήρε φωτιά το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 25χρονος, ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους».

Επίσης, ο δήμαρχος ανέφερε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ότι «λόγω της φωτιάς η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ολοσχερής», ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Πηγή: in.gr