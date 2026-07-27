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Nvidia: Σε συνομιλίες με την OpenAI για κατασκευή data center 500 δισ. δολ.

Το έργο για το οποίο συζητούν Nvidia και OpenAI θα είναι το μεγαλύτερο data center που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα

Tεχνητή νοημοσύνη 27.07.2026, 08:42
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Nvidia: Σε συνομιλίες με την OpenAI για κατασκευή data center 500 δισ. δολ.
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Σε συνομιλίες με την OpenAI βρίσκεται η Nvidia για την παροχή εγγύησης ύψους περίπου 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πρώτη, στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου κέντρου δεδομένων, ισχύος 10 gigawatt που αναπτύσσει η ενεργειακή θυγατρική της SoftBank στο νότιο Οχάιο, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Το έργο ενδέχεται να κοστίσει περισσότερα από 500 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τσιπ που θα τοποθετηθούν εντός των κέντρων δεδομένων. Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο data center που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Η ηλεκτρική ενέργεια για το έργο ελέγχεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και χρηματοδοτείται από την Ιαπωνία στο πλαίσιο της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ εμπλέκεται στη λήψη των αποφάσεων για το ποιος θα λάβει την ενέργεια, δήλωσαν οι πηγές που μίλησαν στους FT.

Η υποστήριξη της Nvidia θα επέτρεπε στον φορέα ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων, ο οποίος ανήκει στην ιαπωνική SoftBank  να αντλήσει κεφάλαια μέσω δανεισμού με ευνοϊκότερους όρους από ό,τι θα μπορούσε αν η OpenAI δεν είχε χρηματοοικονομικό υποστηρικτή, καθώς η OpenAI δεν διαθέτει αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας, ως μη κερδοφόρα ιδιωτική εταιρεία. Η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για τη μίσθωση της εγκατάστασης εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Ανάλογες συνομιλίες με τον Λούτνικ για την τοποθεσία φέρονται να είχαν και οι Anthropic, Microsoft και Google τις τελευταίες εβδομάδες.

Η συμφωνία

Το ζητούμενο των συζητήσεων μεταξύ Nvidia και OpenAI είναι η πρώτη να εγγυηθεί μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία με σκοπό να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους δανειστές ότι η χρηματοδότηση πίσω από το έργο είναι εξασφαλισμένη.

Η εγγύηση των 250 δισ. δολαρίων θα κάλυπτε τη μίσθωση του κέντρου δεδομένων και το χρέος που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του, αλλά όχι τα τσιπ της Nvidia που θα τοποθετηθούν σε αυτό. Η Nvidia, η οποία έχει επενδύσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, συζητά επίσης μια συμφωνία για τη χρηματοδότηση της αγοράς τσιπ για την OpenAI, η οποία θα μπορούσε να ανέλθει συνολικά σε 350 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν πηγές που πρόσκεινται στις συζητήσεις.

Η εγκατάσταση θα απαιτούσε περίπου 10 gigawatt ηλεκτρικής ενέργειας —όσα χρειάζονται για την ηλεκτροδότηση εκατομμυρίων νοικοκυριών— και θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η πρώτη φάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, με ισχύ περίπου 800 megawatt, σύμφωνα τις ίδιες πηγές.

Με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Nvidia δίνει επίσης μάχη για να διασφαλίσει μεγαλύτερη ζήτηση για τα τσιπ της. Στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή της, η εταιρεία προειδοποίησε ότι οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να μειώσουν τις βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές της και να αυξήσουν την έκθεσή της στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών της.

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