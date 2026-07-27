 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots

Μια μελέτη του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta διαπίστωσε ότι τα κορυφαία chatbots AI είναι πολύ πιο πρόθυμα να ασκήσουν κριτική σε δημοκρατικούς ηγέτες παρά σε αυταρχικούς

Tεχνητή νοημοσύνη 27.07.2026, 09:01
Σχολιάστε
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI) ενέχουν τον κίνδυνο να διαδώσουν κυβερνητικούς περιορισμούς στην διαδικτυακή έκφραση, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Ζητήστε από το Claude να δημιουργήσει ένα φυλλάδιο που να ασκεί κριτική στον Εμανουέλ Μακρόν ή στον Βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄, και το chatbot της Anthropic θα το κάνει.

Ζητήστε του να κάνει το ίδιο για τον βασιλιά της Ταϊλάνδης ή τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αρνείται, σύμφωνα με το Euronews.

Αυτό είναι ένα βασικό εύρημα μιας μελέτης του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η οποία δείχνει ότι τα μεγάλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης — συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ — είναι πιο πιθανό να αρνηθούν να επικρίνουν περιοριστικούς ηγέτες ή κυβερνήσεις.

Αυτό δημιουργεί ανησυχίες ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που τροφοδοτούν τα chatbots και τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ενισχύουν την επιρροή της κυβέρνησης στην διαδικτυακή έκφραση, καθώς η τεχνολογία υιοθετείται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ότι, εάν οι προγραμματιστές μοντέλων δεν προβούν σε δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν εφαρμόσουν ρυθμίσεις, θα δημιουργήσουν υποδομή τεχνητής νοημοσύνης που, σκόπιμα ή όχι, θα έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση παράνομων περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης σε παγκόσμιο επίπεδο», αναφέρει η έκθεση του ημι-ανεξάρτητου φορέα.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επεκτείνουν την επιρροή του κράτους πέρα από τα σύνορα

Η επιτροπή εποπτείας, η οποία εξετάζει την επιρροή του κράτους στις εταιρείες τεχνολογίας και τον αντίκτυπό της στην ελευθερία της έκφρασης, διατύπωσε επτά ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική κριτική, τις οποίες υπέβαλε σε chatbots σχετικά με κυβερνήσεις τόσο περιοριστικές όσο και επιεικείς.

Η μελέτη εξέτασε 10 εμπορικά μοντέλα μεγάλης γλώσσας από κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας — συμπεριλαμβανομένων των Meta, Anthropic και OpenAI — ζητώντας τους να δημιουργήσουν κριτικά φυλλάδια, να γράψουν κείμενα, να δώσουν λόγους για συμμετοχή σε διαδηλώσεις και άλλα.

Συνολικά, τα μοντέλα που ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα χρήστη με έδρα την Αυστραλία ήταν πολύ πιο πιθανό να παράγουν πολιτική κριτική κατά των αρχών σε χώρες όπως η Χιλή, η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, σε σύγκριση με χώρες όπου η κριτική κατά των αρχών περιορίζεται νομικά και τιμωρείται, όπως η Καμπότζη, η Κίνα, η Σαουδική Αραβία, η Ταϊλάνδη και η Τουρκία.

Η μελέτη υποδεικνύει ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αντανακλούν περιορισμούς στην ελευθερία του λόγου πέρα από τις χώρες όπου ισχύουν — κάτι που πιθανώς δεν βοηθά, για παράδειγμα, έναν πιθανό διαδηλωτή στο Μπρίσμπεϊν να δημιουργήσει υλικό διαμαρτυρίας σχετικά με γεγονότα στην Κίνα ή τη Σαουδική Αραβία.

«Τέτοιες επιπτώσεις, όποια και αν είναι η προέλευσή τους, έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την επέκταση του μακριού χεριού των περιοριστικών κυβερνήσεων πέρα από τα σύνορα, με σκοπό τον περιορισμό της ελευθερίας του λόγου σε ελεύθερες χώρες», αναφέρεται στην έκθεση.

Το συμβούλιο δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τις αιτίες, αλλά υπέθεσε ότι τα μοντέλα ενδέχεται να έχουν απορροφήσει λανθάνουσες προκαταλήψεις στα δεδομένα εκπαίδευσης ή ότι οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν σταθμίσει τους κινδύνους και τις ευθύνες σε συγκεκριμένες αγορές.

Οι ερευνητές προειδοποιούν για τα αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης σε γλώσσες εκτός της αγγλικής

Η έκθεση του συμβουλίου ακολούθησε μια ξεχωριστή μελέτη από ακαδημαϊκούς σε αμερικανικά πανεπιστήμια, η οποία διαπίστωσε ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ είναι ευάλωτα σε ξένους ελέγχους όταν εκπαιδεύονται με δεδομένα σε γλώσσες εκτός της αγγλικής που έχουν επηρεαστεί από κυβερνήσεις.

Ενώ η επιτροπή εποπτείας έθεσε ερωτήσεις στα αγγλικά, οι ερευνητές των πανεπιστημίων ρώτησαν τα chatbots σε διαφορετικές γλώσσες.

Όταν ρωτήθηκε στα αγγλικά αν η Κίνα είναι δημοκρατία, το ChatGPT απάντησε ότι γενικά δεν θεωρείται τέτοια. Όταν ρωτήθηκε στα κινέζικα, το μοντέλο απάντησε: «Εξαρτάται από το πώς ορίζεις τη δημοκρατία».

Οι ερευνητές, η μελέτη των οποίων δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature τον Μάιο, δήλωσαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι κυβερνήσεις προσπάθησαν σκόπιμα να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των chatbot τεχνητής νοημοσύνης — σημείωσαν όμως:

«Υπάρχουν όλοι οι λόγοι να πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουν να το κάνουν στο μέλλον, αν δεν το κάνουν ήδη».

«Οι άνθρωποι συχνά μιλούν για την τεχνητή νοημοσύνη σαν να μαθαίνει από το διαδίκτυο με κάποιο ουδέτερο τρόπο. Δεν είναι έτσι», δήλωσε η Χάνα Γουέιτ, συν-συγγραφέας και επίκουρη καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον.

«Μαθαίνει από περιβάλλοντα πληροφοριών που έχουν ήδη διαμορφωθεί από θεσμούς και εξουσίες».

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο στο ξεκίνημα της εβδομάδας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
ΣΒΑΠ: Αίτημα για πακέτο φορολογικών κινήτρων για εργαζόμενους και επενδύσεις στη μεταποίηση
Βιομηχανία

ΣΒΑΠ: Αίτημα για φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και επενδύσεις
Eurobank: Δωρεά για την αναβάθμιση των υποδομών στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Δωρεά στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά
Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»
TRASTOR: Στα 867 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου το α’ εξάμηνο
Business

TRASTOR: Στα 867 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου το α' εξάμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Δουνκέρκη: Το βιομηχανικό success story που θέλει η ΕΕ να αντιγράψει
World

Το success story που θέλει να αντιγράψει όλη η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει νομοσχέδιο που θα απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ορίσουν «περιοχές βιομηχανικής επιτάχυνσης»

Δημήτρης Σταμούλης
Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
World

Η κρίση στο κακάο και η μάχη της σοκολατοβιομηχανίας στα social media

Οι ελβετικοί κολοσσοί στη σοκολάτα, Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots

Μια μελέτη του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta διαπίστωσε ότι τα κορυφαία chatbots AI είναι πολύ πιο πρόθυμα να ασκήσουν κριτική σε δημοκρατικούς ηγέτες παρά σε αυταρχικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Χουάνγκ (Nvidia): Υπέρ των ανοιχτών μοντέλων στην τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Υπέρ των μοντέλων AI ανοιχτού κώδικα Nvidia, Microsoft και IBM

Τα ανοιχτά μοντέλα ενισχύουν την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, επιταχύνουν την καινοτομία και τη διάδοση, και εξασφαλίζουν την κυριαρχία, έγραψε ο Τζένσεν Χουάνγκ στο X

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
AI smartphone: Η νέα μάχη των κινεζικών εταιρειών κινητής
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα μπαίνει στη μάχη για smartphone με AI

Η στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για την παγκόσμια αγορά κινητών τηλεφώνων - Η κινεζική αγορά αναζητά νέο μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Μπορεί η Κίνα να κυριαρχήσει στην εξαγωγή ΑΙ;

Τα ρομποταξί στην Κίνα δείχνουν τον δρόμο και η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο να γίνει παγκόσμιος ηγέτης σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ ανοίγει τον φάκελο της ΑΙ - Το μεγάλο στοίχημα

Οι ηγέτες των 27 αναμένεται να αφιερώσουν ειδική συζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό και γεωπολιτικό της ρόλο

Γιώργος Πολύζος
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο στο ξεκίνημα της εβδομάδας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με διάθεση ανάληψης ρίσκου από την πλευρά των επενδυτών άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΣΒΑΠ: Αίτημα για πακέτο φορολογικών κινήτρων για εργαζόμενους και επενδύσεις στη μεταποίηση
Βιομηχανία

ΣΒΑΠ: Αίτημα για φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και επενδύσεις

Κατέθεσε υπόμνημα στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο, όπου ζητά -μεταξύ άλλων- φορολογικά κίνητρα για μπόνους και επανεπενδύσεις

Eurobank: Δωρεά για την αναβάθμιση των υποδομών στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Δωρεά στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Eurobank

Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
TRASTOR: Στα 867 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου το α’ εξάμηνο
Business

TRASTOR: Στα 867 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου το α' εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η TRASTOR επιτάχυνε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος

FresHellas: Οχι στην κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας συγκομιδής του ακτινιδίου
AGRO

FresHellas: Να μην καταργηθεί η ημερομηνία συγκομιδής ακτινιδίου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου και στην προστασία της διεθνούς φήμης του τονίζει η FresHellas

Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα – Πάνω από 320.000 οι εκτοπισμένοι
Επικαιρότητα

Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία μάχονται με σφοδρές πυρκαγιές ενώ οι προβλέψεις για ένα ακόμη κύμα καύσωνα στη νοτιοδυτική Γαλλία απειλούν να δυσχεράνουν τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών. Πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί επίσης στην Ιταλία και την Σκωτία

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή
Business

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδος στα ταμπλό, βουτιά 7% για το πετρέλαιο
Ασία

Ανοδος στις ασιατικές αγορές, βουτιά 7% για το πετρέλαιο

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,66% - Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε κέρδη 0,97%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους το πρώτο εξάμηνο του 2026
Μεταφορές

Γκάζι... στους αυτοκινητοδρόμους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Άνοδος 2,4% στην Αττική Οδό, 2,9% στην Εγνατία και 3,5% στην Κεντρική Οδό – Μικρή υποχώρηση 2,1% στη Νέα Οδό

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα
Business

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα

Η Sirec Energy εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Blend Development μέσω της δεύτερης επένδυσής τους στον τομέα Brown-to-Green

Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ της ακρίβειας γέμισε τα κρατικά ταμεία το α΄εξαμηνο
Economy

Ο ΦΠΑ της ακρίβειας γέμισε τα κρατικά ταμεία το α΄εξαμηνο

Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 584 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (έφτασαν τα 33,383 δισ. ευρώ), με τον ΦΠΑ να εμφανίζει υπεραπόδοση 573 εκατ. ευρώ (έφτασαν τα 14,577 δισ. ευρώ) - Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισ. ευρώ

Ελληνικός χρυσός: Εργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΕΚΕ
Εταιρική ευθύνη

Ελληνικός χρυσός: Εργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΕΚΕ

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης τεχνικών μελετών, αποτελεί μέρος της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2025 ο Δήμος Αριστοτέλη και η Ελληνικός Χρυσός

Ιράν: Κατάπαυση πυρός για δεύτερη μέρα
Κόσμος

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η κατάπαυση πυρός στο Ιράν

Μετά από 13 νύχτες συνεχόμενων επιθέσεων, οι ΗΠΑ διατήρησαν για δεύτερο 24ωρο την αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν – Αντιμέτωπος με τα ίδια διλήμματα, ο Τραμπ έχει ακόμα μικρότερα περιθώρια επιλογών

Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots

Μια μελέτη του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta διαπίστωσε ότι τα κορυφαία chatbots AI είναι πολύ πιο πρόθυμα να ασκήσουν κριτική σε δημοκρατικούς ηγέτες παρά σε αυταρχικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies