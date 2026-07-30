Alpha Bank: Εκλογή νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου

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H Alpha Bank προχώρησε σε εκλογή νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση μέλους που αποχώρησε. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha, κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στις 30.7.2026, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων, εξέλεξε τον Dirk L. Marzluf ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, σε αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Carolyn G. Dittmeier που αποχώρησε.

Η θητεία του Dirk L. Marzluf ορίζεται από τις 30.7.2026 έως την επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα ενημερωθεί για την εκλογή του και θα κληθεί να αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του εποπτικού και νομοθετικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού αποφάσισε να μην εγείρει αντιρρήσεις στην εκλογή του κ. Dirk L. Marzluf ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Dirk L. Marzluf θα ενισχύσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια ηγετικής εμπειρίας στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της τεχνολογίας, των λειτουργιών, της διαχείρισης δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας.

Από το 2018 έως το 2025 διετέλεσε Group Chief Operating and Technology Officer της Banco Santander, έχοντας προηγουμένως αναλάβει ανώτατες θέσεις στους κλάδους των ασφαλίσεων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο κ. Marzluf διαθέτει επίσης εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα διοικητικών συμβουλίων και εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει διατελέσει μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Santander UK και της Santander Consumer Finance Germany, ενώ σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ebury, όπου ασκεί καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.