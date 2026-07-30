Πορτογαλία: Εκτακτος φορος 33% στα υπερβολικά κέρδη των πετρελαικών εταιρειών

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Φόρο έκτακτων κερδών 33% επί των έκτακτων κερδών που είχαν το 2026 οι εταιρείες πετρελαίου και διύλισης, οι οποίες επωφελήθηκαν από την άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενέκρινε η κυβέρνηση στην Πορτογαλία.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο φόρος έκτακτων κερδών θα επιβληθεί στο τμήμα των κερδών των εταιρειών για το 2026 που υπερβαίνει κατά περισσότερο από 20% τα μέσα κέρδη που καταγράφηκαν το 2024 και το 2025.

Αναφέρει ότι, ενώ τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αντιμετώπισαν απότομη αύξηση του κόστους εν μέσω της ραγδαίας ανόδου των τιμών των ορυκτών καυσίμων, οι εταιρείες πετρελαίου και διύλισης πραγματοποίησαν έκτακτα κέρδη «που προέκυψαν αποκλειστικά από εξωτερικές συνθήκες της αγοράς».

«Είναι επομένως δίκαιο και απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αλληλεγγύης μέσω της φορολόγησης μέρους αυτών των έκτακτων κερδών, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέτρα που θα αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών καυσίμων στα νοικοκυριά και στις πιο ευάλωτες επιχειρήσεις», ανέφερε.

Το μέτρο θα υποστηρίξει επίσης επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και θα συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας της Πορτογαλίας.

Ο φόρος του 2022

Η εισαγωγή του αναβιώνει έναν φόρο παρόμοιο με αυτόν που επέβαλε η Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022, η οποία προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022.

Ο φόρος θα επιβαρύνει όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Πορτογαλία, συμπεριλαμβανομένης της Galp Energia, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα αύξηση κατά 45% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου, στα 540 εκατομμύρια ευρώ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και των περιθωρίων διύλισης, ωθώντας την εταιρεία να αυξήσει το μέρισμά της για το 2026 κατά 10%.

Το μέτρο θα υποβληθεί τώρα στο κοινοβούλιο για τελική έγκριση, όπου αναμένεται -σύμφωνα με τις ενδείξεις – να εξασφαλίσει την υποστήριξη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.