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Ανακαινίζω: Εκπνέει το πρόγραμμα – Ποιοι πρέπει να σπεύσουν

Κλείνει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω» - Η διαδικασία, τι προβλέπει το πρόγραμμα

Ακίνητα 30.07.2026, 13:00
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Ανακαινίζω: Εκπνέει το πρόγραμμα – Ποιοι πρέπει να σπεύσουν
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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» καθώς η πλατφόρμα για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες κλείνει στις 31 Ιουλίου, ενώ για τα κλειστά ακίνητα παραμένει ανοικτή έως τις 31 Αυγούστου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε έχουν ήδη εκδοθεί 77.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, εκ των οποίων περίπου 70.000 αφορούν κατοικίες στις οποίες διαμένουν οι ιδιοκτήτες και 7.000 κλειστά σπίτια.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ, με το κράτος να καλύπτει από 75% έως και 95% του κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού.

Υψηλότερη επιδότηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, για πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία.

Το «Ανακαινίζω»

Η κυβέρνηση προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» σε μια προσπάθεια να διευρύνει τον αριθμό των κλειστών ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στη δράση.

Μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από πενήντα τοις εκατό (50%) σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της Δράσης.

Επίσης, αυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%) το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τις ανωτέρω κλειστές κατοικίες θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh  συνολικά για τα έτη 2024 και 2025 (όριο κατανάλωσης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο περίπου του 2%  της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατοικιών στην Ελλάδα για την διετία), βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας που εκδίδεται μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών, θα παραταθεί έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 μόνο για τα κλειστά ακίνητα, ενώ για τα ανοικτά ακίνητα εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία της 31 Ιουλίου 2026.

Οι ωφελούμενοι

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι το ακίνητο να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο, να διαθέτει χρήση κατοικίας και οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο.

Η επιφάνεια των κύριων χώρων δεν θα πρέπει κατά κανόνα να υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάνει έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Η επιχορήγηση μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να φτάσει έως το 95% και έως τις 36.000 ευρώ, με πρόσθετες προσαυξήσεις για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων και περιοχών.

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