Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου

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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του ιστορικού Ξενία Παλιουρίου στη Χαλκιδική πραγματοποιείται μετά την έγκριση της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης για την ανέγερση νέων κτηρίων και τη διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων γύρω από το διατηρητέο συγκρότημα.

Η απόφαση, η οποία υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου 2026 από τη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού, αφορά το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον του πρώην μοτέλ «Ξενία», στο Παλιούρι του Δήμου Κασσάνδρας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ήδη εγκεκριμένο σχέδιο χωρικής ανάπτυξης σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή.

Οι κατασκευές

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, οι προτεινόμενες κατασκευές και διαμορφώσεις είναι συμβατές με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου – ΕΣΧΑΔΑ «Παλιούρι Χαλκιδικής». Παράλληλα, συμπληρώνουν την ήδη εγκεκριμένη οριστική μελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτηρίων 2Β, 2Γ, 2Δ, 2Ε και 2ΣΤ του συγκροτήματος, χωρίς να έρχονται σε αντίθεση με τον διατηρητέο χαρακτήρα του.

Το δημόσιο ακίνητο στο Παλιούρι έχει συνολική επιφάνεια 322.572 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Το αρχικό ΕΣΧΑΔΑ είχε εγκριθεί το 2014, καθορίζοντας τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης ανά ζώνη, ενώ το 2024 ακολούθησε η έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη Ζώνη Ι και ειδικότερα στον Τομέα ΙΙΙ προβλέπεται η ανάπτυξη των κύριων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, μέρος των οποίων αποτελεί και το διατηρητέο Ξενία.

Το συγκρότημα του μοτέλ έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού ήδη από το 2008. Παράλληλα, η ευρύτερη παραλιακή περιοχή του Παλιουρίου έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος από το 1994, για την προστασία καταλοίπων της ρωμαϊκής, υστερορωμαϊκής και μεσαιωνικής περιόδου. Η συγκεκριμένη παράμετρος εξηγεί και τους αυστηρούς όρους που συνοδεύουν τη νέα έγκριση.

Ειδικότερα, όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν παρουσία αρχαιολόγου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, το κόστος της οποίας θα επιβαρύνει το έργο. Επιπλέον, τα φωτοβολταϊκά συστήματα που θα εγκατασταθούν πρέπει να είναι επίπεδα και να μην είναι ορατά, ώστε να μην αλλοιώνουν την εικόνα του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου.

Η απόφαση

Η νέα απόφαση έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης που είχε δοθεί τον Αύγουστο του 2025 για τις αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης πέντε κτηρίων του ιστορικού συγκροτήματος. Είχε προηγηθεί η ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Ιουλίου 2026.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις που ενδέχεται να απαιτούνται από πολεοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες αρμόδιες αρχές. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ιδιοκτήτης και οι επιβλέποντες μηχανικοί υποχρεούνται επίσης να ενημερώσουν εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.

Με τη νέα έγκριση προχωρά ουσιαστικά η ολοκληρωμένη τουριστική επανένταξη του Ξενία Παλιουρίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου σύνθετου καταλύματος, παράλληλα με την αποκατάσταση και ανάδειξη ενός χαρακτηριστικού δείγματος της ελληνικής μεταπολεμικής ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής.