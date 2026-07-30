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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκταμίευση 3,47 δισ. ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας

Το ποσό θα κατευθυνθεί για την κατασκευή και αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών

Κόσμος 30.07.2026, 13:31
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκταμίευση 3,47 δισ. ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας
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Το ποσό των 3,47 δισ. ευρώ εκταμίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ουκρανία, στο πλαίσιο του σκέλους άμυνας του δανείου στήριξης της χώρας συνολικού ύψους 90 δισ. ευρώ. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση παρέχεται ως απάντηση στις επείγουσες στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας, καθώς εξακολουθεί να απαιτεί στήριξη ικανοτήτων για την άμυνά της έναντι του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

«Σήμερα, επενδύουμε επιπλέον 3,47 δισ. ευρώ για να συμβάλουμε στην προστασία των ουρανών της Ουκρανίας. Με αυτή τη νέα εκταμίευση στο πλαίσιο του δανειακού μας πακέτου ύψους 90 δισ. ευρώ, βοηθάμε την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον λαό της. Φέρνουμε επίσης πιο κοντά τις αμυντικές βιομηχανίες μας, συνδυάζοντας τη βιομηχανική κλίμακα της Ευρώπης με την απαράμιλλη καινοτομία της Ουκρανίας. Αυτή είναι η νέα μας συμφωνία Drone που διαμορφώνεται. Και αφήστε αυτή τη νέα υποστήριξη να στείλει ένα σαφές μήνυμα: κάθε ρωσική επίθεση ενισχύει την αποφασιστικότητα της Ουκρανίας να είναι ελεύθερη και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας, για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκταμίευση αυτή καλύπτει πρόσθετη δόση του πρώτου χρονοδιαγράμματος προϊόντων για την προμήθεια drones. Περιλαμβάνει επίσης χρηματοδότηση για πρόσθετα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αεριωθούμενων drones μεγάλου βεληνεκούς, πυραύλων και συμβατικών μαχητικών αεριωθούμενων αεροσκαφών Gripen.

Ως εμπόλεμη χώρα, η Ουκρανία χρειάζεται κρίσιμα αμυντικά προϊόντα που παραδίδονται με ταχύτητα. Περισσότερες ενισχύσεις για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρομαχικά, αντιαεροπορική άμυνα και πυραύλους θα εγκριθούν και θα εκταμιευθούν τις προσεχείς εβδομάδες, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Για την Ουκρανία, αυτό σημαίνει ταχύτερη πρόσβαση σε εξοπλισμό που μπορεί να συμβάλει στην προστασία του εναέριου χώρου της και στην ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Για την Ευρώπη, σημαίνει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μια χώρα της οποίας η ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αυτό έπεται προηγούμενων εκταμιεύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος. Στις 25 Ιουνίου η Επιτροπή εκταμίευσε 3,2 δισ. ευρώ στην Ουκρανία στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ). Στη συνέχεια, πραγματοποίησε δύο ακόμη πληρωμές στο πλαίσιο του σκέλους άμυνας: 3,9 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026 και 1,1 δισ. ευρώ στις 15 Ιουλίου 2026.

Μόνο το 2026 θα εκταμιευθούν 28,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας της Ουκρανίας. Η κατανομή για το 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, μέσω της έγκρισης των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων προϊόντων, με εκταμιεύσεις που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2026.

Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας αποτελείται από 60 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων και της αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας της Ουκρανίας, καθώς και από 30 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική στήριξη για τη διατήρηση της λειτουργίας του κράτους, τη διατήρηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Αφού η Ουκρανία υπέβαλε τη χρηματοδοτική στρατηγική της τον Μάρτιο του 2026, το Συμβούλιο εξέδωσε εκτελεστική απόφαση, στις 23 Απριλίου 2026, για τον καθορισμό της συνδρομής που θα διατεθεί στην Ουκρανία το 2026. Η απόφαση προβλέπει στήριξη ύψους έως 45 δισ. ευρώ για το 2026, συμπεριλαμβανομένων 16,7 δισ. ευρώ σε δημοσιονομική στήριξη και 28,3 δισ. ευρώ για την αμυντική βιομηχανική ικανότητα της Ουκρανίας.

Η συνιστώσα της δημοσιονομικής στήριξης κατανέμεται ισομερώς μεταξύ μιας συμπληρωματικής ενίσχυσης στη διευκόλυνση για την Ουκρανία και μιας νέας πράξης ΜΧΣ, ύψους έως 8,35 δισ. ευρώ έκαστη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε την πρώτη δόση ύψους 3,2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής ΜΧΣ στις 25 Ιουνίου.

Από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει συνολική στήριξη άνω των 220 δισ. ευρώ στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς, συμπεριλαμβανομένων 3,8 δισ. ευρώ από τα έσοδα ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

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