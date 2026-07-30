Δύο συναρπαστικές προσφορές αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ & BHMAgazino

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Την Κυριακή 2 Αυγούστου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το Βήμα στην Ιστορία για την δικτατορία της 4ης Αυγούστου, το περιοδικό HELLO! ROYAL ALBUM, το «Μενού της Εβδομάδας» από την Αργυρώ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Το Βήμα στην Ιστορία ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ – Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου

Η επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου το 1936 σηματοδότησε την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και την εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού καθεστώτος που διαμόρφωσε καθοριστικά την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η έκδοση αναλύει τις ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στην επικράτηση του καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά, με τη στήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β΄, αναδεικνύοντας τον ρόλο του Εθνικού Διχασμού, την επιδίωξη του θρόνου να διατηρήσει τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις έντονες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις της δεκαετίας του 1930.

Παράλληλα, εντάσσει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Μεσοπολέμου, όταν αυταρχικά καθεστώτα αναδύθηκαν σε πολλές χώρες, μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικών συγκρούσεων, οικονομικής αβεβαιότητας και φόβου για ριζικές κοινωνικές ανατροπές μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.

Ο τόμος εξετάζει πολύπλευρα τη συγκρότηση του «Νέου Κράτους», την ιδεολογία και τους μηχανισμούς εξουσίας του καθεστώτος, τη σχέση του με τη μοναρχία, τις πολιτικές καταστολής, τη λογοκρισία, την προπαγάνδα, τη νεολαία, την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς εξελίξεις που οδήγησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μέσα από τεκμηριωμένες αναλύσεις αναδεικνύονται οι πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές διαστάσεις μιας περιόδου που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έντονου ιστορικού διαλόγου.

HELLO! ROYAL ALBUM

Ένα τεύχος αφιερωμένο στις ζωές των γαλαζοαίματων. Μια συλλεκτική έκδοση για την ιστορία πίσω από τους μεγάλους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης και του κόσμου. Το νέο τεύχος είναι η πιο δροσερή καλοκαιρινή παρέα για να γνωρίσετε τους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία, αγάπησαν και αγαπήθηκαν την ίδια ώρα, η διαδρομή των οποίων δεν ήταν πάντα στρωμένη με ροδοπέταλα.

Από τις κοινές θνητές που έγιναν πριγκίπισσες μέχρι το θαυμάσιο χαμόγελο της Νταϊάνα και το στυλ της που λατρεύουμε ακόμα και σήμερα, η πολυτελής έκδοση θα σας ταξιδέψει, θα σας συναρπάσει και θα σας αφηγηθεί όλα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από άγνωστες ιστορίες και γεγονότα.

Μυθικά κοσμήματα, σχέσεις ζωής ανάμεσα στις μοναρχίες, εργένηδες γαλαζοαίματοι, η νέα εποχή του στέμματος που είναι πλέον γυναικεία υπόθεση και πολλά άλλα σε μια βασιλική έκδοση που δεν πρέπει να χάσετε.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος παρουσιάζει μία αποκλειστική φωτογράφιση στην χρυσή άμμο. Δίπλα στα κρυστάλλινα νερά ενός θεαματικού σημείου, εκεί όπου η πολυτέλεια και το real glamour, συναντούν κάτι από vintage. Μία φωτογράφιση με τα κορυφαία μαγιό που θα φορέσετε τον καυτό μήνα Αύγουστο.

Ολόσωμα και μπικίνι με διάσημες υπογραφές αλλά και αέρινα outfits για απογευματινές βόλτες και ζεστές, λαμπερές βραδιές δίπλα στο κύμα.