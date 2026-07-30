Eurostat: Η ακρίβεια «κόβει» μέρες από τις διακοπές – Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

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Κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει ο λαός μας και στην περίπτωση των οικονομικών των Ευρωπαίων η παροιμία ταιριάζει «γάντι», αφού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το 2025, σχεδόν 3 στους 10 (ποσοστό 27,5% του πληθυσμού της ΕΕ) ηλικίας 16 ετών και άνω δεν είχε τη δυνατότητα ανταποκριθεί στο κόστος μιας εβδομάδας διακοπών. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερο, κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, το 2015.

Το θέμα της διάρκειας των διακοπών είναι ένα ακόμη από αυτά στα οποία η Ελλάδα δεν φιγουράρει σε καθόλου κολακευτική θέση στην κατάταξη. Οπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η χώρα μας έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ατόμων που αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά σε μια εβδομάδα ετήσιων διακοπών (46,6%), με μόνη τη Ρουμανία να το ξεπερνά (61,4%), ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία και την Ουγγαρία (και οι δύο στο 39,1%).

Στον αντίποδα, τα μικρότερα ποσοστά των ατόμων που δήλωσαν ότι δεν είχαν δυνατότητα να καλύψουν οικονομικά διακοπές μιας εβδομάδας μακριά από το σπίτι τους το 2025 εμφανίζονται σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και συγκεκριμένα, στο Λουξεμβούργο (10,6%), στη Σουηδία (12,4%) και στην Ολλανδία (12,8%) Αντίθετα, το 10,6% των ατόμων στο Λουξεμβούργο, το 12,4% στη Σουηδία και το 12,8% στην Ολλανδία.

ΕΛΣΤΑΤ: Η ακρίβεια «κόβει» τα ταξίδια

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες να πραγματοποιήσουν ταξίδια/διακοπές επειδή δεν το επιτρέπει η τσέπη τους αποτυπώνεται και στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες μέρες, σύμφωνα με την οποία σχεδόν 6 στους 10 Ελληνες δηλώνουν ότι για οικονομικούς λόγους δεν κάνουν ταξίδια και ακολουθούν με μεγάλη διαφορά ως δεύτερη αιτία οι λόγοι υγείας (ποσοστό 20,8%).

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα ακρίβειας στις υπηρεσίες φιλοξενίας, οι Έλληνες αναζητούν διέξοδο στα συγγενικά και ιδιόκτητα σπίτια. Το 52,1% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιήθηκε σε μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, δηλαδή σε εξοχικά ή μέσω φιλοξενίας σε συγγενείς και φίλους. Αυτή η επιλογή κάλυψε το 71,6% του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων, λειτουργώντας ως ασπίδα προστασίας για την οικογενειακή τσέπη.

Σύμφωνα με αντίστοιχη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, 1 στους 2 Ελληνες δήλωνε ότι δεν θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ενώ από αυτούς που απάντησαν ότι θα κάνουν διακοπές, περισσότεροι από 4 στους 10 θα τα κατάφερναν για μόλις για 4 έως 7 ημέρες.