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Ευρωζώνη: Αντέχει το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή με ανάπτυξη 0,4% το δεύτερο τρίμηνο

Τεχνητή νοημοσύνη και δημόσιες δαπάνες αντιστάθμισαν της επιπτώσεις στην Ευρωζώνη από τον πόλεμο

World 30.07.2026, 12:42
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Ευρωζώνη: Αντέχει το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή με ανάπτυξη 0,4% το δεύτερο τρίμηνο
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Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα από τις προσδοκίες του περασμένου τριμήνου, καθώς οι αυξανόμενες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι άφθονες κρατικές δαπάνες και διάφοροι έκτακτοι παράγοντες βοήθησαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η οικονομία των 21 χωρών του ευρώ αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 0,2%, μετά από συρρίκνωση 0,2% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, η ανάπτυξη του γεωγραφικού και οικονομικού χώρου των 360 εκατομμυρίων ανθρώπων επιταχύνθηκε στο 1,0% από 0,3% τρεις μήνες νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 0,5%.

Τεχνητή νοημοσύνη, δημόσιες δαπάνες και βιομηχανία

Αρχικά, το δεύτερο τρίμηνο αναμενόταν να αποτελέσει την αρχή μιας ανάκαμψης μετά από μια δύσκολη και ταραγμένη χρονιά για την Ευρώπη.

Ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος ενέργειας εξασθένησε μεγάλο μέρος της δυναμικής και οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν πλέον ανάπτυξη μικρότερη του 1% για ολόκληρο το έτος, κάτω από το ήδη πολύ μειωμένο δυναμικό του μπλοκ, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτή η σχετικά αργή ανάπτυξη έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη συνεχιζόμενη άνθηση στις ΗΠΑ, οι οποίες πιθανότατα θα δουν την οικονομία τους να αναπτύσσεται κατά περισσότερο από 2% φέτος, τροφοδοτούμενη εν μέρει από τις υπερμεγέθεις και ενδεχομένως μη βιώσιμες δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχουν κάποια φωτεινά σημεία για την ευρωζώνη.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν επίσης αυξηθεί ραγδαία στην Ευρώπη, η κατανάλωση των νοικοκυριών έχει αντέξει στις ζοφερές προσδοκίες και η κυβέρνηση της Γερμανίας αυξάνει αργά αλλά σταθερά τις εδώ και καιρό υποσχεμένες δαπάνες της για την άμυνα και τις υποδομές.

Η βιομηχανία, η οποία βρίσκεται σε ύφεση εδώ και ένα χρόνο, έχει επίσης αντέξει το υψηλό κόστος ενέργειας με εκπληκτικά καλό τρόπο και ενδέχεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν αυτό αποτελούσε επίμονο εμπόδιο.

Η Γερμανία, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Γαλλία και η Ιταλία σημείωσαν ανάπτυξη κατά 0,2% στο τρίμηνο, ενώ η Ισπανία, η οποία εδώ και χρόνια έχει σημειώσει τις καλύτερες επιδόσεις στην ευρωζώνη, αναπτύχθηκε κατά 0,7%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 0,6%.

Στο μεταξύ, η Ολλανδία αναπτύχθηκε κατά 0,4%, διπλάσιο ποσοστό από το αναμενόμενο.

Οι ενισχυτές της ανάπτυξης μπορεί να μην έχουν διάρκεια

«Κοιτάζοντας μπροστά, υποψιαζόμαστε ότι η ευρωζώνη θα συνεχίσει να αντέχει το ενεργειακό σοκ του Ιράν αρκετά καλά και προβλέπουμε αύξηση του ΑΕΠ περίπου 0,25% ανά τρίμηνο για το επόμενο έτος περίπου», δήλωσε ο Andrew Kenningham της Capital Economics.

«Υπάρχουν κίνδυνοι καθοδικής πορείας εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν πολύ υψηλές, αλλά αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι μικρότεροι από ό,τι θεωρείται ευρέως», πρόσθεσε.
Ωστόσο, άλλοι επισημαίνουν ότι η οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας βιομηχανίας της ευρωζώνης, επωφελήθηκε από έκτακτες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να μην διαρκέσουν.

Το υψηλό κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις αργού πετρελαίου ενδέχεται να έχουν επηρεάσει περισσότερο τις ασιατικές εταιρείες, αναγκάζοντας τους αγοραστές να στραφούν στην Ευρώπη, ενώ ορισμένες παραγγελίες ενδέχεται επίσης να έχουν επισπευσθεί λόγω φόβων ότι οι ελλείψεις προϊόντων θα μπορούσαν να επιδεινωθούν αργότερα μέσα στο έτος.

Το μπλοκ έλαβε επίσης ώθηση από την τριμηνιαία ανάπτυξη 3,9% στην Ιρλανδία, η οποία προήλθε από πολυεθνικές εταιρείες πληροφορικής και επικοινωνιών που εδρεύουν εκεί για φορολογικούς σκοπούς.

Το ιρλανδικό ΑΕΠ, αν και μικρό, είναι τόσο ασταθές – συρρικνώθηκε κατά 7% το τελευταίο τρίμηνο – που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους αριθμούς της ευρωζώνης και ορισμένοι προτιμούν τώρα να το εξαιρούν όταν μελετούν τις υποκείμενες τάσεις.

Πάντως, το τρίτο τρίμηνο θα είναι δύσκολο, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και το υψηλό κόστος ενέργειας σταδιακά φτάνει στους καταναλωτές μέσω της βενζίνης, των αεροπορικών εισιτηρίων και των τιμών των διακοπών.

Η εμπιστοσύνη των νοικοκυριών ενδέχεται να αποδυναμωθεί, καθώς ο πληθωρισμός διαβρώνει τα πραγματικά εισοδήματα και τα υψηλότερα επιτόκια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκούν επίσης πιέσεις στους καταναλωτές.

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