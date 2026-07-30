Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω

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Μία νέα μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, δρομολογείται στο Ψαλίδι της Κω, ενισχύοντας περαιτέρω το τουριστικό αποτύπωμα του νησιού. Πρόκειται για ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων της «Blue Oceanic Hotel Μονοπρόσωπη Α.Ξ.Τ.Ε.», δυναμικότητας 296 κλινών, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2026, αφορά την κατασκευή και λειτουργία εποχικής μονάδας σε παραθαλάσσιο γήπεδο συνολικής έκτασης 40.959,80 τετραγωνικών μέτρων. Η τοποθεσία βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα από την πόλη και το λιμάνι της Κω, με πρόσβαση από την επαρχιακή οδό Κω–Αγίου Φωκά. Η μονάδα σχεδιάζεται να λειτουργεί από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο.

Συγκρότημα 21 κτιρίων

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δίκλινα δωμάτια, 14 τρίκλινες σουίτες και έξι δίχωρες βίλες, χωρητικότητας πέντε ατόμων η καθεμία.

Το κεντρικό κτίριο θα φιλοξενεί την υποδοχή, σαλόνι, γραφεία διοίκησης, καταστήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εστιατόριο και pool bar. Προβλέπεται επίσης ξεχωριστό κτίριο εστιατορίου και beach bar, εννέα υπόσκαφα βοηθητικά κτίρια, χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι, φυτεύσεις και εκτεταμένες διαμορφώσεις πρασίνου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επένδυσης είναι ο μεγάλος αριθμός υδάτινων εγκαταστάσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 38 κοινόχρηστες και ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές, συνολικής επιφάνειας 3.012,42 τετραγωνικών μέτρων. Ανάμεσά τους προβλέπονται κεντρική πισίνα 320 τετραγωνικών μέτρων, δύο κοινόχρηστες πισίνες κοντά στην παραλία και δεξαμενές που θα εξυπηρετούν επιμέρους κτίρια και δωμάτια.

Περίπου 80 εργαζόμενοι

Κατά την περίοδο πλήρους λειτουργίας, η νέα ξενοδοχειακή μονάδα εκτιμάται ότι θα απασχολεί περίπου 80 άτομα. Οι θέσεις εργασίας θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διοίκηση, την υποδοχή, την εστίαση, την καθαριότητα, την τεχνική υποστήριξη και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η επένδυση των 15 εκατ. ευρώ κατανέμεται, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σε περίπου 7,6 εκατ. ευρώ για κτιριακές εγκαταστάσεις, 3,4 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής και ισόποσο κονδύλι για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, υπολογίζονται 400.000 ευρώ για χωματουργικές εργασίες και 200.000 ευρώ για μελέτες.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου έναν χρόνο από την έναρξή τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες.

Η παρουσία της εταιρείας στην Κω

Η Blue Oceanic με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γεώργιο – Φώτη Δρόσο διαθέτει ήδη ξενοδοχειακή παρουσία στο νησί, με μονάδα τεσσάρων αστέρων στην παραθαλάσσια περιοχή του Ψαλιδίου, δυναμικότητας περίπου 400 δωματίων. Το συγκρότημα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ευεξίας, γυμναστήριο, εστιατόρια, beach bars, πισίνα και ιδιωτική παραλία. Η εταιρεία κατέγραψε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών το 2024, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 12,88 εκατ. ευρώ, έναντι 11,89 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους υποχώρησαν στις 906,9 χιλ. ευρώ, από 1,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Παράλληλα, στην ξενοδοχειακή αγορά της Κω δραστηριοποιείται και η συγγενής εταιρεία Utopia Blu Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία μισθώνει μονάδα τεσσάρων αστέρων στο Τιγκάκι, δυναμικότητας περίπου 333 δωματίων. Το ξενοδοχείο διαθέτει spa, γυμναστήριο, εστιατόρια, εξωτερικά bars και πισίνες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του 2024, ο κύκλος εργασιών της Utopia Blu ανήλθε σε 9,74 εκατ. ευρώ, από 8,47 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση περίπου 15%.