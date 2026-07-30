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Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Τεχνολογία 30.07.2026, 07:00
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Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η διάρκεια ζωής στις μπαταρίες των φορητών υπολογιστών έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, με τα πιο πρόσφατα μοντέλα να διαρκούν ώρες περισσότερο από τους προκατόχους τους – αντί να προσφέρουν πιο μέτριες βελτιώσεις, όπως ήταν κάποτε ο κανόνας. Οι μακροχρόνιες δοκιμές του CNET αναδεικνύουν αυτή τη εκπληκτική βελτίωση.

Το MacBook Air της Apple κατέκτησε την πρώτη θέση στις δοκιμές του CNET για το 2020 με διάρκεια ζωής μπαταρίας 15 ωρών και 33 λεπτών

Το 2020, ο μέσος φορητός υπολογιστής διαρκούσε 9 ώρες και 41 λεπτά με μία μόνο φόρτιση. Σήμερα, ο χρόνος αυτός έχει αυξηθεί στις 17 ώρες και 25 λεπτά. Οι φορητοί υπολογιστές με την καλύτερη απόδοση έχουν σημειώσει ακόμη μεγαλύτερο άλμα.

Η πρωτιά στις δοκιμές για μπαταρίες του CNET

Το MacBook Air της Apple κατέκτησε την πρώτη θέση στις δοκιμές του CNET για το 2020 με διάρκεια ζωής μπαταρίας 15 ωρών και 33 λεπτών, ενώ το OmniBook 3 16 της HP βρίσκεται πλέον στην κορυφή με την απίστευτη διάρκεια των 34 ωρών και 5 λεπτών μεταξύ των φορτίσεων.

Η αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η χρήση οθονών με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, μικρότεροι και πιο συμπαγείς επεξεργαστές, η μεταφορά της μνήμης RAM απευθείας στους επεξεργαστές και συνολικά μικρότερα εσωτερικά εξαρτήματα – πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να τοποθετηθούν μεγαλύτερες μπαταρίες.

Οι δοκιμές των φορητών υπολογιστών πραγματοποιούνται με τη συνεχή αναπαραγωγή ενός βίντεο από το YouTube – με τη φωτεινότητα της οθόνης ρυθμισμένη στο 50% και τον ήχο σε λειτουργία ακουστικών – έως ότου εξαντληθεί η μπαταρία.

Οι αλματώδεις βελτιώσεις που καταγράφονται στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακές, σύμφωνα με το CNET. Δεν έχει απλώς αυξηθεί κατά μερικά λεπτά εδώ και εκεί, αλλά τα δεδομένα του εργαστηρίου της CNET δείχνουν ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία έξι χρόνια — και ειδικά φέτος.

Παρατηρήθηκε η πρώτη μεγάλη αύξηση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας όταν το MacBook Air με τον επεξεργαστή M1 της Apple έκανε το ντεμπούτο του στην αρχή της δεκαετίας, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αύξηση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας οι 17,5 ώρες

Η μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενός φορητού υπολογιστή μέχρι στιγμής φέτος είναι σχεδόν 17,5 ώρες. Αυτό είναι πέντε ώρες περισσότερο από τον μέσο όρο του περασμένου έτους και σχεδόν το διπλάσιο των περίπου 8 έως 9 ωρών που παρατήρησε το CNET από το 2020 έως το 2023. Αν πάμε πιο πίσω, στα τελευταία τρία χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας, ο μέσος φορητός υπολογιστής που δοκιμάστηκε δεν κατάφερε να αντέξει ούτε 8 ώρες με μία μόνο φόρτιση. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Πιο αποδοτικοί επεξεργαστές για φορητές συσκευές

Οι μπαταρίες των φορητών υπολογιστών δεν έχουν γίνει μεγαλύτερες (στην πραγματικότητα δεν μπορούν λόγω των κανονισμών των αεροπορικών εταιρειών) και η τεχνολογία των μπαταριών δεν έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι οι επεξεργαστές των φορητών υπολογιστών. Έχουν γίνει μικρότεροι και πιο αποδοτικοί, και στην περίπτωση των τσιπ της Apple και της Qualcomm, βασίζονται σε μια αρχιτεκτονική διαφορετική από το παραδοσιακό σύνολο εντολών x86 που αποτελεί τον πυρήνα των επεξεργαστών της Intel από την αυγή της εποχής των PC, όπως αναφέρει το CNET.

Η σειρά των νικητών της Apple όσον αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ξεκίνησε όταν η εταιρεία μεταπήδησε από τους επεξεργαστές της Intel στα δικά της τσιπ της σειράς M. Οι επεξεργαστές της σειράς M της Apple βασίζονται στην αρχιτεκτονική Arm, μια αρχιτεκτονική τσιπ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που συναντάται σε κινητά τηλέφωνα και tablet. Οι επεξεργαστές της σειράς Snapdragon X της Qualcomm βασίζονται επίσης στην αρχιτεκτονική Arm και βρίσκονται στους δύο φορητούς υπολογιστές με τη μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας που δοκιμάσαμε.

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