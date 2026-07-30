Όμιλος Ηρακλής: Για μία ακόμη χρονιά ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece»

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Στην ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2026» συγκαταλέγεται ο όμιλος Ηρακλής, όπως ανακοινώθηκε από το QualityNet Foundation, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η φετινή διάκριση αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που ηγούνται της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε θέματα διαφάνειας, ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στη στρατηγική και τη διακυβέρνησή τους, καθώς και διαρκούς βελτίωσης της συνολικής τους επίδοσης.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η ανταγωνιστικότητα δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και από την ικανότητα των οργανισμών να ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στον τρόπο που λειτουργούν και να βελτιώνουν διαρκώς την πραγματική τους επίδοση, η αναγνώριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω του QualityNet Sustainability Performance Assessment™ (SPA), ενός ανεξάρτητου πλαισίου αξιολόγησης που βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ESRS, GRI και ISSB.

Με αφορμή τη διάκριση, ο Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Η αναγνώρισή μας, για μία ακόμη χρονιά, ανάμεσα στις “The Most Sustainable Companies in Greece” επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ να ηγείται της μετάβασης προς πιο βιώσιμες κατασκευές. Με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία, την κυκλική οικονομία και σε λύσεις που επιταχύνουν την απανθακοποίηση των κατασκευών, δημιουργώντας αξία με υπεύθυνο τρόπο για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η διάκριση αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, δημιουργώντας πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.»