Eurostat: Παραμένει υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου η ανεργία στην Ελλάδα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο 8% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2026 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η Eurostat, με την νεανική ανεργία να εκτινάσσεται σε ανησυχητικά επίπεδα.

Αν και η γενική ανεργία εμφανίζει οριακή άνοδο έναντι του 7,8% του Μαΐου, ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,2%.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν σε 382 χιλιάδες τον Ιούνιο, από 369 χιλιάδες τον Μάιο και 440 χιλιάδες τον Ιούνιο του 2025, με μείωση περίπου 58 χιλιάδων ατόμων σε ετήσια βάση.

Ανεργία: Ασταθής η ελληνική εικόνα

Η ανεργία στην Ελλάδα εμφανίζει μια έντονη αστάθεια τους τελευταίους μήνες, καθώς, από 10,3% τον Μάρτιο, το ποσοστό υποχώρησε στο 9% τον Απρίλιο και στο 7,8% τον Μάιο, πριν ανέβει ξανά στο 8% τον Ιούνιο.

Εκτίναξη της νεανικής ανεργίας

Η ανεργία στους κάτω των 25 ετών εκτινάχθηκε στο 19,5% τον Ιούνιο, από 15,9% τον Μάιο, ένα άλμα σχεδόν 3,6 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα.

Ο αριθμός των άνεργων νέων αυξήθηκε από 42 σε 55 χιλιάδες.

Τον Μάρτιο το αντίστοιχο ποσοστό είχε φτάσει στο 25,1%, για να υποχωρήσει στο 17,1% τον Απρίλιο και στο 15,9% τον Μάιο.

Παρά την ετήσια βελτίωση (18,6% τον Ιούνιο του 2025), το ελληνικό ποσοστό νεανικής ανεργίας παραμένει από τα υψηλότερα στην ΕΕ, πάνω από τον μέσο όρο των «27» (15,5%) και της ευρωζώνης (14,8%).

Παραμένει η έμφυλη διαφορά

Χαρακτηριστική της ελληνικής αγοράς εργασίας παραμένει η μεγάλη απόσταση ανεργίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τον Ιούνιο η ανεργία των γυναικών στην Ελλάδα ήταν στο 10,4%, έναντι μόλις 6% για τους άνδρες, με χάσμα άνω των τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων, από τα υψηλότερα στην Ένωση.

Παρ’ όλα αυτά, η γυναικεία ανεργία εμφανίζει σαφή πτωτική τάση: από 13,4% τον Μάρτιο και 11,1% τον Μάιο, ενώ πριν έναν χρόνο ήταν στο 11,2%.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Στην ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3% τον Ιούνιο, αμετάβλητο τόσο σε σχέση με τον Μάιο όσο και με τον Ιούνιο του 2025.

Στην ΕΕ των «27» διαμορφώθηκε στο 6%.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,317 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,130 εκατομμύρια στην ευρωζώνη.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με ανεργία υψηλότερη του μέσου όρου, μαζί με την Ισπανία (10,1%), τη Φινλανδία (10,5%), τη Σουηδία (8,7%) και τη Γαλλία (8,2%).