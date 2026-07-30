 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Tεχνητή νοημοσύνη 30.07.2026, 08:32
Σχολιάστε
Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Βουτιά σημείωσε η μετοχή της Meta υποχώρησαν την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού για χαμηλότερα των αναμενόμενων κέρδη, καθώς ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συνεχίζει την πολυδάπανη προσπάθειά του να καταστήσει την εταιρεία του ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια σκακιέρα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα του ομίλου μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκαν κατά 28% στα 60,8 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, οριακά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 60,2 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν σημαντικά, κατά 14%, και διαμορφώθηκαν στα 15,8 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 18,5 δισ. δολάρια, καθώς τα κόστη και τα έξοδα εκτινάχθηκαν κατά 55% στα 42 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία προβλέπει πωλήσεις μεταξύ 61 και 64 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, με το μέσο όρο να βρίσκεται χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 63,1 δισ. δολάρια.

Η οικονομική απόδοση της Meta βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επενδυτών, καθώς ο Ζάκερμπεργκ αντταγωνίζεται τους αντιπάλους του στη Big Tech στον αγώνα δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία υποδομών AI, χωρίς να διαθέτει δραστηριότητα υπολογιστικού νέφους.

Τον Απρίλιο, η Meta αύξησε τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 σε ένα εύρος μεταξύ 125 και 145 δισ. δολαρίων, από το προηγούμενο εύρος των 115 έως 135 δισ. δολαρίων.

Προβλέψεις για δαπάνες

Την Τετάρτη, ο όμιλος περιόρισε αυτό το ετήσιο εύρος μεταξύ 130 και 145 δισ. δολαρίων.

Επίσης, αύξησε το κατώτατο όριο των προβλέψεων για τα έξοδά της, επικαλούμενη επιβαρύνσεις ύψους 2,4 δισ. δολαρίων που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις και αναγνωρίστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο, με τα συνολικά

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα
Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ
Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Τράπεζες

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed
Ομόλογα

Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Green

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
Commodities

«Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. το πετρέλαιο μετά το άλμα του 7,9%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα – Συμβόλαιο 45 εκατ. ευρώ με το ΝΑΤΟ

Ο Κώστας Νεμπής κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών τόνισε τη διψήφια δυναμική στα έσοδα ICT, την επέκταση σε data centers και AI agents για B2B

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
Η Google DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold
Tεχνητή νοημοσύνη

Η DeepMind «διέλυσε» την ομάδα του βραβευμένου με Νόμπελ AlphaFold

Το εμβληματικό έργο της DeepMind που έλυσε το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών δίνει τη θέση του σε έναν ευρύτερο αγώνα για την ανάπτυξη συστημάτων AI για επιστημονικές ανακαλύψεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα μοντέλα της OpenAI ,που «ξέφυγαν», επιτέθηκαν σε 4 ακόμη πλατφόρμες εκτός της Hugging Face
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα μοντέλα της OpenAI επιτέθηκαν σε ακόμα 4 πλατφόρμες

Το Reuters έγραψε ότι η OpenAI δεν είχε παρατηρήσει τη «δραπέτευση» του μοντέλου της παρά μόνο αφού είχε περιοριστεί η απειλή και ενημερωθεί το FBI

Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Ερμότι (UBS): Απολύτως υγιής η αντίδραση των επενδυτών στην AI
World

Ερμότι (UBS): Απολύτως υγιής η αντίδραση των επενδυτών στην AI

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα από το γεωπολιτικό μέτωπο ενδέχεται να δημιουργήσει προσωρινές αντίξοες συνθήκες, είπε ο CEO της UBS Σέρτζιο Ερμότι

Τεχνητή Νοημοσύνη: Κορυφαία στελέχη του κλάδου ζητούν επιβράδυνση στην ανάπτυξή της
Tεχνητή νοημοσύνη

«Βάλε φρένο στην AI» - Έκκληση κορυφαίων στελεχών στον Τραμπ

Ανοιχτή επιστολή στον Τραμπ με αίτημα να μπει φρένο στον ρυθμό αυτοβελτίωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Latest News
Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα

Με 8 θέματα η ατζέντα στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί

Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Τράπεζες

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της

Αύξηση κερδών κατά 29% στα 104,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Optima Bank

Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed
Ομόλογα

Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Αβεβαιότητα για το κατά πόσον η Fed μπορεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό προκάλεσε η τελευταία απόφαση στους επενδυτές σε αμερικανικά ομόλογα

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Green

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες

Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» αποτελούν ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» που απαιτεί μια «ολοκληρωμένη» προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει και την πρόληψη, σημειώνει ειδικός από το Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
Commodities

«Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. το πετρέλαιο μετά το άλμα του 7,9%

Οι τιμές στο πετρέλαιο συγκρατούνται καθώς το αργό συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ
Κόσμος

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ

Στους 17 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;
Tεχνητή νοημοσύνη

AI: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;

Μια νέα τάση καταγράφουν οι έρευνες στις ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Και αναζητούν νέους εργαζόμενους με παιδεία, με την ευρύτερη έννοια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Ανεργία γένους θηλυκού
Opinion

Ανεργία γένους θηλυκού

Οι γυναίκες εξακολουθούν να δοκιμάζονται

Ανδρομάχη Παύλου
Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Επίδομα αδείας 2026: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;

Πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται και πόσες ημέρες άδειας δικαιούται κάθε εργαζόμενος.

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Η Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο, η Fed διχάζεται, το deal της Metlen, η ElvalHalcor λέει «όχι» στις εξαγορές και η Λαγκάρντ κάνει καμπάνια
Inside Stories

Η Πειραιώς άνοιξε τον δρόμο, η Fed διχάζεται, το deal της Metlen, η ElvalHalcor λέει «όχι» στις εξαγορές και η Λαγκάρντ κάνει καμπάνια

Το μέταλλο της Λεωφόρου Αθηνών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies