Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI

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Βουτιά σημείωσε η μετοχή της Meta υποχώρησαν την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση του τεχνολογικού κολοσσού για χαμηλότερα των αναμενόμενων κέρδη, καθώς ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ συνεχίζει την πολυδάπανη προσπάθειά του να καταστήσει την εταιρεία του ισχυρό παίκτη στην παγκόσμια σκακιέρα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα του ομίλου μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκαν κατά 28% στα 60,8 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, οριακά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 60,2 δισ. δολάρια. Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν σημαντικά, κατά 14%, και διαμορφώθηκαν στα 15,8 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 18,5 δισ. δολάρια, καθώς τα κόστη και τα έξοδα εκτινάχθηκαν κατά 55% στα 42 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία προβλέπει πωλήσεις μεταξύ 61 και 64 δισ. δολαρίων για το τρέχον τρίμηνο, με το μέσο όρο να βρίσκεται χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 63,1 δισ. δολάρια.

Η οικονομική απόδοση της Meta βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επενδυτών, καθώς ο Ζάκερμπεργκ αντταγωνίζεται τους αντιπάλους του στη Big Tech στον αγώνα δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία υποδομών AI, χωρίς να διαθέτει δραστηριότητα υπολογιστικού νέφους.

Τον Απρίλιο, η Meta αύξησε τις αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 σε ένα εύρος μεταξύ 125 και 145 δισ. δολαρίων, από το προηγούμενο εύρος των 115 έως 135 δισ. δολαρίων.

Προβλέψεις για δαπάνες

Την Τετάρτη, ο όμιλος περιόρισε αυτό το ετήσιο εύρος μεταξύ 130 και 145 δισ. δολαρίων.

Επίσης, αύξησε το κατώτατο όριο των προβλέψεων για τα έξοδά της, επικαλούμενη επιβαρύνσεις ύψους 2,4 δισ. δολαρίων που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις και αναγνωρίστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο, με τα συνολικά