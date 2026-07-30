ΠΟΕΣΕ: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με τον υφ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

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Συνάντηση εργασίας με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο πραγματοποίησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ).

Τα βασικά αιτήματα της ΠΟΕΣΕ

Την ΠΟΕΣΕ εκπροσώπησαν ο πρόεδρός της κ. Γιώργος Καββαθάς, ο αντιπρόεδρος κ. Τάσος Γιατράς και ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΣΕ κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς. Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΣΕ προς τον πρωθυπουργό, με την οποία κατατέθηκαν τα τέσσερα βασικά αιτήματα του κλάδου:

Επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ

Εξαίρεση του κύκλου εργασιών από delivery, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές παραγγελίες από τον φόρο παρεπιδημούντων

Κατάργηση των προσαυξήσεων ασφαλιστικών εισφορών για εργασία σε αργίες, νυχτερινές ώρες και Κυριακές, ανεξαρτήτως μορφής σύμβασης εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε ότι η δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων και η επιστροφή μέρους αυτών στην πραγματική οικονομία δεν μπορεί να αφήνει την εστίαση καθηλωμένη σε δημοσιονομικές και φορολογικές πολιτικές που παραπέμπουν στην περίοδο των μνημονίων.

Παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό ισοδύναμο

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε σειρά θεμάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τονίστηκε ότι πολλές από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να απαιτούν δημοσιονομικό ισοδύναμο, ενώ θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Η ΠΟΕΣΕ θα καταθέσει άμεσα, αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις της, προκειμένου να καταγραφούν οι χρόνιες παθογένειες που αντιμετωπίζει ο κλάδος και να προωθηθούν ουσιαστικές λύσεις για το σύνολο της δραστηριότητας της οργανωμένης εστίασης.