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Η παγκόσμια γιορτή της Kaizen Gaming: 40 ημέρες, 33 δράσεις, 4.000+ συμμετοχές

Για 40 ημέρες, τα γραφεία της Kaizen Gaming μπήκαν σε ρυθμό FIFA World Cup 2026™

Τα νέα της αγοράς 31.07.2026, 15:55
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Η παγκόσμια γιορτή της Kaizen Gaming: 40 ημέρες, 33 δράσεις, 4.000+ συμμετοχές
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Για 40 ημέρες, τα γραφεία της Kaizen Gaming μπήκαν σε ρυθμό FIFA World Cup 2026™. Τύμπανα και ποδοσφαιρικά anthems στην Αθήνα, watch parties από τη Λισαβόνα μέχρι το Μπουένος Άιρες, PS5 tournaments, sticker challenges, δώρα, συναυλίες και μια ξεχωριστή εμπειρία ποδοσφαιρικής προσβασιμότητας συνέθεσαν μια μεγάλη γιορτή που ταξίδεψε σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική.

Το πρώτο σφύριγμα δεν ακούστηκε μόνο στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Στο Kaizen Campus της Αθήνας, 800 εργαζόμενοι υποδέχθηκαν την έναρξη της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην ιστορία του Κυπέλλου ανάμεσα σε τύμπανα, μουσική, χρώματα και ποδοσφαιρικές εκπλήξεις. Την ίδια στιγμή, στα γραφεία της Kaizen Gaming ανά τον κόσμο, οι οθόνες άναβαν, οι προβλέψεις ξεκινούσαν και οι ομάδες συγκεντρώνονταν για να ζήσουν μαζί κάθε μεγάλη στιγμή της διοργάνωσης.

Με το Betano, το διεθνές iGaming brand της Kaizen Gaming, να αποτελεί Επίσημο Υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026™ για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, η εταιρεία μετέφερε τη διοργάνωση από τα γήπεδα στα γραφεία της και από τις οθόνες στην καθημερινότητα των ανθρώπων της.

Το αποτέλεσμα ήταν 33 events και activations σε 12 τοποθεσίες, με περισσότερες από 4.000 συμμετοχές. Δεν ήταν μία καμπάνια που επαναλήφθηκε παντού με τον ίδιο τρόπο, αλλά μία μεγάλη γιορτή που απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα σε κάθε χώρα.

Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Kaizen Campus της Αθήνας

Η Αθήνα έκανε την αρχή

Το Kaizen Campus βρέθηκε στο επίκεντρο από την πρώτη ημέρα. Μετά το opening event, τα PS5 tournaments «άναψαν» το αθλητικό πνεύμα των εργαζομένων, ενώ την 1η Ιουλίου το campus «ταξίδεψε» στη Βραζιλία: περισσότεροι από 650 άνθρωποι της εταιρείας έζησαν ένα θεματικό πάρτι με χορούς σάμπα και γεύσεις από την τοπική κουζίνα, δίνοντας στη ρουτίνα του γραφείου έναν απρόσμενα καλοκαιρινό ρυθμό.

Λίγες ημέρες αργότερα, το χαρακτηριστικό «B» του Betano έκανε το δικό του tour στους χώρους του campus, μετατρέποντας μία συνηθισμένη ημέρα στο γραφείο σε αφορμή για φωτογραφίες, αναμνήσεις και συνάντηση των ομάδων.

Η μασκοτ της εταιρείας κάνει tour στα γραφεία

Το σφύριγμα λήξης ήταν εξίσου δυνατό: από τη σκηνή του Release Athens, τα Ημισκούμπρια εμφανίστηκαν στη σκηνή του Kaizen Campus, όπου 700 εργαζόμενοι έδωσαν το «παρών» στο μεγάλο closing event των δράσεων στην Αθήνα.

FIFA World Cup Closing Party της Kaizen Gaming

Η Θεσσαλονίκη απέκτησε το δικό της ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, ακολουθώντας τη διοργάνωση από την έναρξη μέχρι το φινάλε. Το opening event έφερε το κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο τοπικό γραφείο με ειδικό branding και την εμφάνιση μασκότ, ενώ ακολούθησε PS5 tournament για τους gaming fans της ομάδας. Η συμμετοχή κορυφώθηκε στο outdoor watch party, που συγκέντρωσε σχεδόν 100 εργαζομένους, πριν ο κύκλος ολοκληρωθεί με closing event στο γραφείο.

Οι Kaizeners της Θεσσαλονίκης στο Watch Party του πρώτου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Από τα sticker books της Πορτογαλίας στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής

Σε κάθε χώρα, οι εορτασμοί απέκτησαν τη δική τους ταυτότητα, συνδυάζοντας το πάθος για το ποδόσφαιρο με την κουλτούρα και τον χαρακτήρα κάθε τοπικής ομάδας.

Στη Λισαβόνα, μια ειδική εφαρμογή με challenges και δώρα παρέμεινε ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ ένα activation εμπνευσμένο από τα κλασικά sticker books έφερε στο γραφείο μία από τις πιο αγαπημένες συνήθειες κάθε Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Kaizeners της Πορτογαλίας παρέλαβαν το επίσημο άλμπουμ του World Cup 2026 μαζί με τα πρώτα τους αυτοκόλλητα και βρέθηκαν να ανταλλάσσουν αγαπημένους ποδοσφαιριστές με τους συναδέλφους τους, σε μια στιγμή που έφερε στο γραφείο τη νοσταλγία και τη χαρά μιας ολόκληρης γενιάς.

Τα sticker books της διοργάνωσης στα γραφεία της Kaizen στην Πορτογαλία

Στο Βουκουρέστι, τα watch parties συνδυάστηκαν με weekly trivia και giveaways, ενώ στη Σόφια οι εορτασμοί βγήκαν από το γραφείο και ολοκληρώθηκαν με closing party στο Culture Beat Club, μέσα στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού. Και στην Πράγα, οι Kaizeners έζησαν έναν από τους πιο «ηλεκτρισμένους» αγώνες της διοργάνωσης – τον ημιτελικό – σε ένα outdoor watch party στο Levels Prague, με προβλέψεις και giveaways να πλαισιώνουν κάθε φάση του παιχνιδιού.

Kaizeners στο Watch Party γιορτάζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και φωτογραφίζονται σαν να βρίσκονται στο γήπεδο του Μουντιάλ

Στη Μάλτα, το opening event και το watch party του ημιτελικού συγκέντρωσαν την τοπική ομάδα γύρω από τις μεγάλες στιγμές του τουρνουά, ενώ σε Γερμανία και Αυστρία οι Kaizeners έλαβαν προσωποποιημένες φανέλες των εθνικών τους ομάδων – πριν καν ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου – μια κίνηση που έφερε τη διοργάνωση στο σπίτι, προτού αυτή ξεκινήσει στις οθόνες τους.

Kaizeners στο γήπεδο της River Plate παρακολούθησαν μαζί τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το Παγκόσμιο Κύπελλο απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Στο Μπουένος Άιρες, η έναρξη γιορτάστηκε στο γήπεδο της River Plate, όπου 85 εργαζόμενοι παρακολούθησαν μαζί τον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης – βιώνοντας την έναρξη της διοργάνωσης, όπως μόνο η Αργεντινή ξέρει να τη ζει. Τις επόμενες ημέρες, η δράση μεταφέρθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο Παλέρμο, τα οποία φιλοξένησαν watch parties για τους αγώνες της εθνικής ομάδας, από την αναμέτρηση με την Αυστρία μέχρι το ματς με την Αίγυπτο.

Οι Kaizeners της Βραζιλίας παρακολουθούν το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά

Στο Σάο Πάολο, το εορταστικό κλίμα διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με προβολές αγώνων, World Cup sticker books και διαγωνισμό για εισιτήρια στο Betano Fan Zone. Στην Μπογκοτά, τη Λίμα και το Σαντιάγο, τα opening events έδωσαν στις τοπικές ομάδες την ευκαιρία να ζήσουν μαζί την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης και να μπουν από νωρίς στον παλμό του μεγαλύτερου αθλητικού event της χρονιάς.

Opening Event για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Για δύο τυχερούς Kaizeners, όμως, η εμπειρία πέρασε από τις οθόνες στις κερκίδες, αφού κέρδισαν ένα ταξίδι στους ημιτελικούς του FIFA World Cup 2026™, ζώντας από κοντά μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της διοργάνωσης.

Το ποδόσφαιρο χωρίς εμπόδια

Ανάμεσα στις εμπειρίες που δημιούργησε η Kaizen Gaming στο Kaizen Campus της Αθήνας, ξεχώρισε και μια δράση διαφορετικής «αίσθησης»: μια βιωματική ημέρα ποδοσφαιρικής προσβασιμότητας σε συνεργασία με την AccessibALL. Στόχος της εταιρείας δεν ήταν να εξηγήσει τι σημαίνει «προσβασιμότητα» με λόγια, αλλά να τη ζήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Μια διαφορετική εμπειρία προσβασιμότητας

Φορώντας ένα ειδικό απτικό γιλέκο, οι εργαζόμενοι μπόρεσαν να νιώσουν το γκολ ως δόνηση, αντί για ήχο – όπως ένας κωφός ή βαρήκοος φίλαθλος. Με ειδικά γυαλιά και VR headsets, αντιλήφθηκαν ότι η τεχνολογικές καινοτομίες, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην προσβασιμότητα για ανθρώπους με παθήσεις όρασης. Παράλληλα, γνώρισαν την ακουστική περιγραφή, τη μέθοδο που μετατρέπει κάθε καρέ από την τηλεόραση στα αυτιά των ανθρώπων με μερική ή ολική τύφλωση. Οι Kaizeners γνώρισαν και τα Sensory Rooms, τους χώρους στα γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα, ώστε να βιώσουν την εμπειρία του γηπέδου από κοντά, χωρίς τα έντονα ερεθίσματα. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια άσκηση εμπιστοσύνης: με κλειστά μάτια, οι συμμετέχοντες κινήθηκαν ανάμεσα σε εμπόδια ακολουθώντας έναν σκύλο οδηγό, μια στιγμή που ξέφευγε από το ποδόσφαιρο και εστίαζε σε κάτι ακόμη πιο θεμελιώδες.

Μία ομάδα, πολλές ξεχωριστές εμπειρίες

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λισαβόνα, Βουκουρέστι, Σόφια, Πράγα, Σάο Πάολο, Μπογκοτά, Λίμα, Σαντιάγο, Μπουένος Άιρες και Μάλτα δεν έζησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον ίδιο τρόπο.

Και αυτό ακριβώς ήταν το ζητούμενο.

Το #OneTeam δεν σημαίνει ότι κάθε γραφείο γιορτάζει με τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ότι διαφορετικές ομάδες, σε διαφορετικές χώρες και ζώνες ώρας, βρίσκουν τον δικό τους τρόπο να συμμετέχουν στην ίδια στιγμή χαράς και εορτασμού.

Για μερικές εβδομάδες, ένα sticker book στη Λισαβόνα, μια βραδιά στο γήπεδο της River Plate, ένα PS5 tournament στη Θεσσαλονίκη και ο ήχος των τυμπάνων στην Αθήνα έγιναν κομμάτια της ίδιας ιστορίας. Μιας ιστορίας όπου η μεγαλύτερη νίκη δεν ήταν ο τελικός, αλλά οι στιγμές που ένωσαν ανθρώπους, ομάδες και κουλτούρες.

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